Осторожно, угарный газ: как защитить себя и близких от отравления

Как предотвратить утечку?

- Проверяйте устройства, работающие на горючем топливе.

- Следите за состоянием дымоходов и вентиляционных систем, проветривайте помещение.

- Не закрывайте заслонку дымохода, пока огонь в камине или печи полностью не погаснет.

- Не используйте газовую плиту или духовку для отопления дома.

- Обращайте внимание на поведение домашних животных. Питомцы более чувствительны к воздействию угарного газа, поэтому они могут начать вести себя беспокойно.



При небольшой концентрации газа ощущаются:

- пульсация в висках;

- слабость и сонливость;

- головная боль;

- нарушение равновесия;

- звон в ушах;

- мерцание перед глазами;

- слезотечение и позывы к кашлю.



При высокой концентрации газа возможны:

- обморок;

- дыхательная недостаточность;

- судороги и кома.



Что делать при отравлении?



При первых признаках отравления выйти или вынести пострадавшего на свежий воздух и вызвать скорую помощь.



До приезда скорой нужно стабилизировать дыхание: уложить пострадавшего на спину, подложить под голову подушку, расстегнуть воротник и пояс.



Если человек в сознании и может пить, дайте ему кофе или крепкий чай.



При отравлении нарушается терморегуляция, поэтому накройте человека одеялом или теплой одеждой.



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