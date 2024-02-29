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29 Февраля , 13:07

Осторожно, угарный газ: как защитить себя и близких от отравления

Угарный газ несет большую опасность. В зоне риска – те, кто живет в доме с печным отоплением. Что делать в случае утечки и как ее не допустить – объясняют специалисты Госкомитета по чрезвычайным ситуациям Республики Башкортостан.

Как предотвратить утечку?
- Проверяйте устройства, работающие на горючем топливе.
- Следите за состоянием дымоходов и вентиляционных систем, проветривайте помещение.
- Не закрывайте заслонку дымохода, пока огонь в камине или печи полностью не погаснет.
- Не используйте газовую плиту или духовку для отопления дома.
- Обращайте внимание на поведение домашних животных. Питомцы более чувствительны к воздействию угарного газа, поэтому они могут начать вести себя беспокойно.

При небольшой концентрации газа ощущаются:
- пульсация в висках;
- слабость и сонливость;
- головная боль;
- нарушение равновесия;
- звон в ушах;
- мерцание перед глазами;
- слезотечение и позывы к кашлю.

При высокой концентрации газа возможны:
- обморок;
- дыхательная недостаточность;
- судороги и кома.

Что делать при отравлении?

При первых признаках отравления выйти или вынести пострадавшего на свежий воздух и вызвать скорую помощь.

До приезда скорой нужно стабилизировать дыхание: уложить пострадавшего на спину, подложить под голову подушку, расстегнуть воротник и пояс.

Если человек в сознании и может пить, дайте ему кофе или крепкий чай.

При отравлении нарушается терморегуляция, поэтому накройте человека одеялом или теплой одеждой.

#ОбъясняемРФ #ОбъясняемБашкортостан

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