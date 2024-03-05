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5 Марта , 17:23

На Всемирном Фестивале молодёжи исполнили башкирскую народную песню «Таштура»

Азат Закиров
Фото:Азат Закиров

Азат Закиров, студент 4 курса специальности «Вокальное искусство» (оперное) Уфимского училища искусств — участник Всемирного Фестиваля молодежи. В Сочи он приехал вместе со своим наставником — заслуженным работником культуры Республики Башкортостан Риммой Садыковой, которая аккомпанирует ему на выступлениях.

4 марта 2024 года в зале «Пирогов» Азат исполнил башкирскую народную песню «Таштура».

Всемирный фестиваля молодежи проходит на федеральной территории «Сириус» с 1 по 7 марта 2024 года по Указу Президента России.

В Краснодарский край из самых разных уголков нашей страны и мира приехало более 20 тыс. участников. В составе делегации Республики Башкортостан — 180 участников.

Азат Закиров
Азат Закиров
Азат Закиров
Азат Закиров
Фото:Азат Закиров
Азат Закиров
Азат Закиров
Азат Закиров
Азат Закиров
Азат Закиров
Азат Закиров
Фото:Азат Закиров

Автор: Альфия Батырова

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