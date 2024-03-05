УФНС России по Республике Башкортостан предупреждает о мошеннических рассылках

Неизвестные от имени ФНС России рассылают электронные письма (например, с адреса [email protected]), в которых уведомляют налогоплательщиков о необходимости предоставления декларации о доходах за 2023 год, указывая в письме ссылки, ведущие на фишинговые сайты. Свои действия мошенники привязывают к тому, что декларацию нужно подать до 2 мая 2024 года, поэтому тема налогов сейчас актуальна, а рассылка от лица ФНС воспринимается с меньшим подозрением.

Обращаем внимание, налоговые органы не рассылают подобные сообщения и не имеют отношения к этим письмам. На электронные адреса налогоплательщиков осуществляется лишь новостная рассылка сайта ФНС России при условии подписки на нее.

Главная опасность мошеннических рассылок от имени ФНС России состоит в том, что злоумышленники пользуются высоким уровнем доверия налогоплательщиков к налоговой службе, который влечет за собой легкое принятие ошибочных решений выражающихся в передаче конфиденциальной информации и, впоследствии, возможном хищении денежных средств.

УФНС России по Республике Башкортостан призывает налогоплательщиков быть внимательными, не переходить по подозрительным ссылкам, не вступать в личную переписку с незнакомыми пользователями, а при столкновении с мошенниками - обращаться в правоохранительные органы.

Подробнее о мошеннических схемах, а также о способах обезопасить себя, можно ознакомиться на сайте ФНС России.

Источник: пресс-служба УФНС РБ