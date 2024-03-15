Жителей Башкортостана приглашают проголосовать за объекты благоустройства

Полный список адресов пунктов голосования вы можете найти по ссылке: vk.cc/cveo1C. Также заработал чат-бот, в котором есть вся информация о пунктах и объектах голосования: vk.cc/cvogxs.



На каждой точке работают волонтеры, которые объяснят вам, как проголосовать за интересующее вас пространство.



Для участия в голосовании в этом году муниципалитеты предложили 216 объектов, 120 общественных пространств – победителей благоустроят в 2025 году.



Напомним, проект «Формирование комфортной городской среды» реализуется по решению Президента России.



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