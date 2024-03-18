Более 80 вузов России поддержали премию Росприроднадзора

Участие в международной детско-юношеской премии открывает молодёжи двери в топовые высшие учебные заведения России и даёт шанс получить качественное образование, продолжила главный эколог страны.

Вузы начисляют от 1 до 10 дополнительных баллов лауреатам, победителям, призёрам, а в некоторых случаях и всем участникам II, III и IV сезонов премии «Экология — дело каждого». Это дает дополнительные возможности абитуриентам при поступлении на бюджетные места, целевое обучение и получение гранта от вуза на бесплатное обучение.

«Существует много конкурсов, ориентированных на талантливую молодёжь. Мы же не просто находим этих ребят, но и помогаем им получить максимум пользы от своей проактивной экологической позиции. Премия даёт возможность социального лифта участникам со всей страны, поскольку нас поддержали лучшие вузы во многих российских регионах. И мы благодарим ректоров за сотрудничество и содействие. Вместе мы сможем вырастить лучших специалистов в сфере устойчивого развития», — сказала глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

Премию Росприроднадзора поддержали вузы во всех федеральных округах страны: от Калининграда до Дальнего Востока. В список партнёров вошли Высшая школа экономики, РУДН, Национальный исследовательский Томский государственный университет, МИРЭА — Российский технологический университет, Южный федеральный университет, Санкт-Петербургский политехнический университет имени Петра Великого, Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана, Сибирский федеральный университет, Дальневосточный федеральный университет, Московский авиационный институт, Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского, Северо-Кавказский федеральный университет, Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта и другие вузы.

Важно, что у юных жителей промышленных городов — Иркутска и Новосибирска — также появилась возможность получить преимущества при выборе профессии в сфере защиты окружающей среды.

Большинство вузов-партнеров учитывают индивидуальные достижения участников Премии при поступлении на все свои направления подготовки, а не только на специальности, связанные с экологией.

«Спасибо каждому вузу, кто нас поддержал. Мы хотим сделать профессию эколога престижной. Хотим, чтобы больше детей шли в природоохранные профессии. И дети, которые сегодня „горят“ темой экологии и кто хочет помогать природе — смогли получать дополнительные баллы к ЕГЭ, у них появилась возможность учиться в лучших вузах страны и реализоваться в профессии», — отметила Светлана Радионова.

Глава Росприроднадзора подчеркнула, что школьники получают различные преференции, в прошлом году РУДН принял на бюджетное место призера премии «Экология — дело каждого». Кроме того, одна из топовых школ Москвы 2107 в рамках поддержки просветительского проекта Премии предложила возможность бонусного и внеконкурсного поступления в классы со статусом «Распределенного лицея» по ряду направлений, в том числе естественных наук, медийное, классов «Физтех» и другие.

Как отметила глава Росприроднадзора Светлана Радионова, самые щедрые 10 дополнительных баллов для победителей и лауреатов премии «Экология — дело каждого» начисляют Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича, Омский государственный технический университет, Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ, Казанский государственный энергетический университет, Уфимский университет науки и технологий, Чувашский государственный университет имени И. Н. Ульянова, Уральский государственный лесотехнический и Уральский государственный горный университеты, Братский и Байкальский государственные университеты.

Подробности и условия преимуществ и бонусов за индивидуальные заслуги участников премии Росприроднадзора указаны на сайтах высших учебных заведений. Детали можно уточнить и в приёмных комиссиях вузов.

Справочно

Перечень вузов-партнёров Международной детско-юношеской премии «Экология — дело каждого».

Центральный федеральный округ

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»

Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы

Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана (национальный исследовательский университет)

Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)

МИРЭА — Российский технологический университет

Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет

Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ)

Московский государственный университет технологий и управления имени К. Г. Разумовского (Первый казачий университет)

Московский государственный технологический университет «СТАНКИН»

Тверской государственный университет

Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г. Ф. Морозова

Тульский государственный педагогический университет им. Л. Н. Толстого

Липецкий государственный педагогический университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского

Белгородский государственный национальный исследовательский университет

Орловский государственный университет имени И. С. Тургенева

Рязанский государственный университет имени С. А. Есенина

Северо-Западный федеральный округ

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта

Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича

Санкт-Петербургский горный университет

Северный (Арктический) федеральный университет имени М. В. Ломоносова

Российский государственный гидрометеорологический университет

Псковский государственный университет

Приволжский федеральный округ

Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского

Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет

Пермский национальный исследовательский политехнический университет

Самарский государственный технический университет

Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н. Г. Чернышевского

Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.

Саратовский государственный университет генетики, биотехнологии и инженерии имени Н. И. Вавилова

Оренбургский государственный аграрный университет

Вятский государственный университет

Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ

Казанский государственный энергетический университет

Казанский государственный аграрный университет

Казанский национальный исследовательский технологический университет

Чувашский государственный университет имени И. Н. Ульянова

Пермский государственный аграрно-технологический университет имени академика Д. Н. Прянишникова

Пермский государственный национальный исследовательский университет

Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарёва

Уфимский государственный нефтяной технический университет

Уфимский университет науки и технологий

Южный федеральный округ

Южный федеральный университет

Донской государственный технический университет

Донской государственный аграрный университет

Кубанский государственный университет

Кубанский государственный аграрный университет имени И. Т. Трубилина

Кубанский государственный технологический университет

Волгоградский государственный технический университет

Волгоградский государственный университет

Астраханский государственный технический университет

Государственный морской университет имени адмирала Ф. Ф. Ушакова

Керченский государственный морской технологический университет

Уральский федеральный округ

Тюменский государственный университет

Уральский государственный горный университет

Уральский государственный университет путей сообщения

Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет

Курганский государственный университет

Уральский государственный лесотехнический университет

Технический университет УГМК

Югорский государственный университет

Магнитогорский государственный технический университет им. Г. И. Носова

Челябинский государственный университет

Северо-Кавказский федеральный округ

Северо-Кавказский федеральный университет

Ставропольский государственный аграрный университет

Карачаево-Черкесский государственный университет имени У. Д. Алиева

Грозненский государственный нефтяной технический университет имени академика М. Д. Миллионщикова

Дагестанский государственный аграрный университет имени М. М. Джамбулатова

Сибирский федеральный округ

Национальный исследовательский Томский государственный университет

Сибирский федеральный университет

Омский государственный технический университет

Иркутский национальный исследовательский технический университет

Иркутский государственный университет

Братский государственный университет

Сибирский государственный университет геосистем и технологий

Кемеровский государственный университет

Байкальский государственный университет

Хакасский государственный университет им. Н. Ф. Катанова

Дальневосточный федеральный округ

Дальневосточный федеральный университет

Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова

Тихоокеанский государственный университет

Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова

Благовещенский государственный педагогический университет

Сахалинский государственный университет

Приамурский государственный университет имени Шолом-Алейхема

Морской государственный университет имени адмирала Г. И. Невельского

Дальневосточный государственный аграрный университет

Источник: пресс-центр Международной детско-юношеской премии «Экология — дело каждого»