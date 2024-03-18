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18 Марта , 14:45

Дайджест постов с 11 марта по 17 марта 2024 года

Пишем о важном и главном – читайте наш еженедельный дайджест постов.

Что делать, если авиакомпания потеряла багаж?

Уфимцы могут сдать пластиковые карты на переработку до 14 апреля 2024 года

Как оформить субсидию на оплату коммунальных услуг?

Конкурс «Росмолодёжь. Гранты» среди вузов

Акции по льготной стерилизации и кастрации собак и кошек в Башкортостане

Чат-бот по приему сообщений о грубых нарушениях ПДД

Какие бывают разновидности земель и что на них можно построить?

Диспансеризация в 2024 году

Какие документы можно восстановить через МФЦ?

Зачем нужен ветеринарный паспорт и как его оформить?

Как вернуть билет на концерт?

#ОбъясняемРФ #ОбъясняемБашкортостан

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