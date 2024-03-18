Делегация Евразийского НОЦ посетила Акмуллинский университет

Директор Института педагогики Ирина Боронилова познакомила делегацию с направлениями научных исследований в области психолого-педагогического образования Института педагогики. Гости посетили кафедру дошкольной педагогики и психологии, узнали о деятельности научных направлений кафедр Института педагогики, результатах исследований инновационных площадок, разработанных методических пособиях, учебно-методических изданиях, перспективных направлениях научных исследований. Делегация Евразийского НОЦ ознакомилась с авторскими настольно-печатными, интерактивными играми для детей, разработанными преподавателями и студентами, результатами научных проектов. Также делегация посетила факультет психологии.

Представители Евразийского НОЦ осмотрели Технопарк педагогических компетенций, педагогический Кванториум имени В. А. Садовничего, лабораторию «Наноэлектроника перспективных материалов» имени А. Н. Лачинова, Научно-исследовательскую лабораторию молекулярной систематики фототрофных микроорганизмов им. Л. С. Хайбуллиной.

Особый интерес у Наталии Латыповой вызвали деятельность альгологов и лаборатория наноэлектроники. Альгологи БГПУ имени Акмуллы изучают биоразнообразие, экологию, современную таксономию и систематику наземных водорослей и цианобактерий. Исследователи университета смогли разработать экологичный биостимулятор роста растений, совсем недавно был заключен договор с крупным предприятием «Башинком». Стоит отметить, что проект Акмуллинского университета по альгологии включен в перечень технологических проектов Евразийского НОЦ.

Наталия Латыпова встретилась с ректором Акмуллинского университета Салаватом Сагитовым, с которым обсудила дальнейшее взаимодействие НОЦа и университета.

«БГПУ имени Акмуллы является одним из ведущих педагогических вузов страны, — отметил Салават Сагитов. — За последние пять лет в обновление материально-технической базы университета и в повышение квалификации преподавателей вложено более 700 миллионов рублей. Мы надеемся, что на карте Евразийского НОЦ появится больше молодежных лабораторий, новых локаций, связанных с Акмуллинским университетом».

Директор управляющей компании Евразийского НОЦ Наталия Латыпова так прокомментировала итоги визита в БГПУ имени Акмуллы:

«Впечатляет материально-техническая база Акмуллинского университета, условия для обучения будущих педагогов. По достоинству оценили возможности Технопарка педагогических компетенций, Педагогического Кванториума имени В. А. Садовничего, Института педагогики и факультета психологии. Будущие педагоги получают современное междисциплинарное образование: это и VR-компетенции, компетенции в сфере IT, физики, химии.

Например, на факультете психологии мы видели руководителя лаборатории, который является и программистом, и психологом. Сейчас подготовка таких специалистов, обладающих междисциплинарными компетенциями, является приоритетным направлением. Данные специалисты сейчас очень востребованы и в образовании, и в науке, и в других сферах жизни.

Поэтому я очень рада, что наш Башгоспедуниверситет работает в таком прогрессивном и прорывном направлении. Учиться на педагога сейчас не только интересно, в вузе созданы комфортные условия, современные и технологичные.

Поэтому, учителей в Башкирии точно должно стать больше. В рамках Евразийского НОЦ мы планируем продвигать наших участников, в том числе Акмуллинский университет, показывать его образовательные и научные возможности. Сегодняшнее знакомство с университетом было очень плодотворным. Уверена, наше сотрудничество продолжится во всех направлениях.

Безусловно, мы найдем новые точки соприкосновения, новые научные проекты, будем включать вуз в наши междисциплинарные, комплексные проекты и лаборатории. Мы услышали запрос от коллег по привлечению лекторов, ведущих ученых в наш регион, по проведению стажировок, и обязательно будем реализовывать намеченное».