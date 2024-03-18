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18 Марта , 10:52

Представлять уведомления и уплачивать НДФЛ налоговым агентам необходимо два раза в месяц

Согласно изменениям, внесенным в Налоговый кодекс Российской Федерации Федеральным законом от 27.11.2023 №539-ФЗ, с 1 января 2024 года налоговые агенты (организации и индивидуальные предприниматели) должны уплачивать НДФЛ и подавать уведомления об исчисленных суммах налога дважды в месяц.

В отношении исчисленных и удержанных сумм НДФЛ за период с 1 по 22 число текущего месяца налоговые агенты предоставляют уведомление по сроку не позднее 25 числа текущего месяца. При этом перечислить суммы исчисленного и удержанного налога необходимо не позднее 28 числа текущего месяца.

В отношении исчисленных и удержанных сумм НДФЛ за период с 23 числа по последнее число месяца налоговые агенты предоставляют уведомление по сроку не позднее 3 числа следующего месяца. При этом перечислить суммы исчисленного и удержанного налога необходимо не позднее 5 числа следующего месяца.

По НДФЛ, исчисленному и удержанному с 23 по 31 декабря, срок для сдачи уведомления и уплаты налога – последний рабочий день года.

Один из реквизитов уведомления – код налогового периода.

В уведомлениях об исчисленных суммах НДФЛ с 2024 года определены следующие коды:

  • первая часть до знака «/» – это код налогового периода, а именно «21» – для 1 квартала, «31» – для полугодия, «33» – для 9 месяцев и «34» – для года.
  • вторая часть – это код «01», «02», «03» для периода, который длится с 1 по 22 число первого, второго и третьего месяца квартала соответственно; код «11», «12», «13» для периода с 23 числа по последнее число первого, второго и третьего месяца квартала соответственно.

Подробнее с порядком, сроками представления уведомления, примерами его заполнения можно в специальном разделе официального сайта ФНС России.

Источник: пресс-служба УФНС РБ

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