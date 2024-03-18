Представлять уведомления и уплачивать НДФЛ налоговым агентам необходимо два раза в месяц

Согласно изменениям, внесенным в Налоговый кодекс Российской Федерации Федеральным законом от 27.11.2023 №539-ФЗ, с 1 января 2024 года налоговые агенты (организации и индивидуальные предприниматели) должны уплачивать НДФЛ и подавать уведомления об исчисленных суммах налога дважды в месяц.
В отношении исчисленных и удержанных сумм НДФЛ за период с 1 по 22 число текущего месяца налоговые агенты предоставляют уведомление по сроку не позднее 25 числа текущего месяца. При этом перечислить суммы исчисленного и удержанного налога необходимо не позднее 28 числа текущего месяца.
В отношении исчисленных и удержанных сумм НДФЛ за период с 23 числа по последнее число месяца налоговые агенты предоставляют уведомление по сроку не позднее 3 числа следующего месяца. При этом перечислить суммы исчисленного и удержанного налога необходимо не позднее 5 числа следующего месяца.
По НДФЛ, исчисленному и удержанному с 23 по 31 декабря, срок для сдачи уведомления и уплаты налога – последний рабочий день года.
Один из реквизитов уведомления – код налогового периода.
В уведомлениях об исчисленных суммах НДФЛ с 2024 года определены следующие коды:
Подробнее с порядком, сроками представления уведомления, примерами его заполнения можно в специальном разделе официального сайта ФНС России.
Источник: пресс-служба УФНС РБ