+1 °С
Облачно
Подписаться на Я.НовостиVKTelegramOK
Все новости
20 Марта , 10:16

Что нужно знать о дарении недвижимости?

Что нужно знать о дарении недвижимости? Объясняют специалисты Управления Росреестра по Республике Башкортостан.

Дарение — это безвозмездная передача одного имущества другому лицу в качестве подарка.

Объект недвижимости станет собственностью одаряемого только после регистрации права в Росреестре на основании подписанного сторонами договора.

 Договор дарения можно оформить в простой письменной и нотариальной форме. Если дарится недвижимость (квартира, доля в праве собственности, жилой дом), в документе нужно указать:
— адрес расположения;
— площадь;
— кадастровый номер;
— дату возникновения права собственности у дарителя;
— основания;
— количество комнат;
— этажность.

Договор, который предусматривает передачу объекта недвижимости после смерти дарителя, считается ничтожным.

После регистрации перехода права собственности к одаряемому расторгнуть договор дарения возможно только в судебном порядке. Даритель вправе отменить дарение (тоже в судебном порядке), если одаряемый совершил покушение на его жизнь, жизнь кого-либо из членов его семьи или близких родственников либо умышленно причинил дарителю телесные повреждения.

Нужно ли платить налог за подаренную квартиру?

Если даритель и одаряемый являются членами семьи или близкими родственниками: супругами, родителями и детьми (в том числе усыновителями и усыновленными), дедушкой, бабушкой, внуками, братьями и сестрами, то налог платить не нужно.

Если же недвижимость получит в дар неблизкий родственник, то по закону он должен уплатить подоходный налог в размере 13% от кадастровой стоимости объекта.

Подать документы на оформление договора нужно в Росреестр. Это можно сделать через:
— нотариуса;
— офис МФЦ;
— офис Роскадастра;
— сервис Личного кабинета на сайте Росреестра (vk.cc/caFqht).

#ОбъясняемРФ #ОбъясняемБашкортостан

Читайте нас в

© 2024 Стерлитамакский рабочий

Сайт газеты «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru