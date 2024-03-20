Что нужно знать о дарении недвижимости?

Дарение — это безвозмездная передача одного имущества другому лицу в качестве подарка.
Объект недвижимости станет собственностью одаряемого только после регистрации права в Росреестре на основании подписанного сторонами договора.
Договор дарения можно оформить в простой письменной и нотариальной форме. Если дарится недвижимость (квартира, доля в праве собственности, жилой дом), в документе нужно указать:
— адрес расположения;
— площадь;
— кадастровый номер;
— дату возникновения права собственности у дарителя;
— основания;
— количество комнат;
— этажность.
Договор, который предусматривает передачу объекта недвижимости после смерти дарителя, считается ничтожным.
После регистрации перехода права собственности к одаряемому расторгнуть договор дарения возможно только в судебном порядке. Даритель вправе отменить дарение (тоже в судебном порядке), если одаряемый совершил покушение на его жизнь, жизнь кого-либо из членов его семьи или близких родственников либо умышленно причинил дарителю телесные повреждения.
Нужно ли платить налог за подаренную квартиру?
Если даритель и одаряемый являются членами семьи или близкими родственниками: супругами, родителями и детьми (в том числе усыновителями и усыновленными), дедушкой, бабушкой, внуками, братьями и сестрами, то налог платить не нужно.
Если же недвижимость получит в дар неблизкий родственник, то по закону он должен уплатить подоходный налог в размере 13% от кадастровой стоимости объекта.
Подать документы на оформление договора нужно в Росреестр. Это можно сделать через:
— нотариуса;
— офис МФЦ;
— офис Роскадастра;
— сервис Личного кабинета на сайте Росреестра (vk.cc/caFqht).
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