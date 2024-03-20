Что нужно знать о дарении недвижимости?

Дарение — это безвозмездная передача одного имущества другому лицу в качестве подарка.



Объект недвижимости станет собственностью одаряемого только после регистрации права в Росреестре на основании подписанного сторонами договора.



Договор дарения можно оформить в простой письменной и нотариальной форме. Если дарится недвижимость (квартира, доля в праве собственности, жилой дом), в документе нужно указать:

— адрес расположения;

— площадь;

— кадастровый номер;

— дату возникновения права собственности у дарителя;

— основания;

— количество комнат;

— этажность.



Договор, который предусматривает передачу объекта недвижимости после смерти дарителя, считается ничтожным.



После регистрации перехода права собственности к одаряемому расторгнуть договор дарения возможно только в судебном порядке. Даритель вправе отменить дарение (тоже в судебном порядке), если одаряемый совершил покушение на его жизнь, жизнь кого-либо из членов его семьи или близких родственников либо умышленно причинил дарителю телесные повреждения.



Нужно ли платить налог за подаренную квартиру?



Если даритель и одаряемый являются членами семьи или близкими родственниками: супругами, родителями и детьми (в том числе усыновителями и усыновленными), дедушкой, бабушкой, внуками, братьями и сестрами, то налог платить не нужно.



Если же недвижимость получит в дар неблизкий родственник, то по закону он должен уплатить подоходный налог в размере 13% от кадастровой стоимости объекта.



Подать документы на оформление договора нужно в Росреестр. Это можно сделать через:

— нотариуса;

— офис МФЦ;

— офис Роскадастра;

— сервис Личного кабинета на сайте Росреестра (vk.cc/caFqht).



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