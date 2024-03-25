Фонд «Защитники Отечества» поможет ветеранам СВО получить самые современные технические средства реабилитации

Назначение мер соцподдержки, денежных выплат, связанных с участием в СВО, получение удостоверения ветерана боевых действий, юридической, медицинской и психологической помощи — наиболее частые запросы, с которыми обращаются в Государственный фонд «Защитники Отечества». Об этом председатель фонда Анна Цивилева рассказала на заседании Наблюдательного совета фонда, которое прошло в Москве в обновленном составе.

Анна Цивилева отметила, что за 9,5 месяцев с момента создания фонда в филиалы по всей стране поступило более 850 тысяч обращений. Из них удалось решить более 730 тысяч вопросов, остальные — в процессе.

Напомним, что в Башкортостане филиал Государственного фонда «Защитники Отечества» начал работу 1 июня 2023 года. За это время поступило более 33 тысяч обращений, из которых решены уже более 31 тысячи, остальные остаются в работе.

На заседании Наблюдательного совета обсудили, в том числе, расширение полномочий фонда.

— Благодаря решению Президента о расширении полномочий фонда мы теперь можем помочь ветеранам получить самые современные технические средства реабилитации. В первую очередь ветеран оформляет сертификат на получение, например, протеза, в Соцфонде, а фонд «Защитники Отечества» после этого может доплачивать разницу между стоимостью выданного сертификата и ценой необходимого ТСР. Срок рассмотрения заявления ветерана от момента подачи в филиал фонда до принятия решения не будет превышать 7 рабочих дней, — сказала Анна Цивилева.

Еще один важный вопрос — трудоустройство ветеранов СВО после возвращения домой. Для многих героев спецоперации фонд стал новым местом работы — в филиалах работает около 300 ветеранов боевых действий и 135 членов семей погибших бойцов. Среди них — 15 сотрудников филиала фонда «Защитники Отечества» в Башкортостане.

Один из них — Артур Гайназаров, социальный координатор филиала фонда «Защитники Отечества» в Учалинском районе. Он пошел на СВО осознанно, воевал в штурмовом отряде 6 «Барс». В последнем бою он прикрыл отход группы, вынес двух раненых. За этот бой его наградили медалью «За отвагу». Когда вернулся после ранения и поправил здоровье, не смог остаться в стороне — рассказывал вернувшимся с передовой бойцам о мерах поддержки, которые подготовили для них страна и республика.

Сейчас Артур официально трудоустроен в филиале фонда. Он помогает бойцам и родственникам погибших на всех этапах оформления необходимых документов — от написания заявления до получения справок и удостоверений.

На заседании Наблюдательного совета фонда «Защитники Отечества» его председатель, первый заместитель Руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко отметил важность сбора обратной связи от ветеранов и их семей о качестве предоставляемых им мер соцподдержки.

— Одно из важнейших направлений деятельности фонда — сбор и анализ обратной связи, мониторинг удовлетворенности ветеранов и их семей полнотой и качеством предоставляемых им мер социальной поддержки с обязательным последующим докладом Президенту России. Также у фонда появились полномочия по международному сотрудничеству в части защиты прав бойцов и их семей. Связано это было с тем, что добровольцами выступали не только граждане Российской Федерации. И мы должны также с уважением относиться к ним и их семьям, — уточнил он.

Филиал фонда «Защитники Отечества» в Башкортостане находится по адресу: г. Уфа, ул. Мингажева, 107. Время работы: с 9.00 до 18.00, выходные дни — суббота, воскресенье.

Предварительная консультация по телефону: 8 (347) 268-01-02.

Подробнее о работе республиканского филиала фонда — на странице в соцсетях: https://vk.com/public220653548