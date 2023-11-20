Секрет универсальности и популярности русского театра Стерлитамака

В Стерлитамаке русский театр более чем популярен – его искренне любят. Об этом свидетельствуют постоянные аншлаги. Не успеешь купить билет – останешься без спектакля. Интересуют зрителей и закулисные дела. Я собрала вопросы, которые наши театралы хотели задать директору В.А.Замесиной.



– Виктория Александровна, согласны ли вы со знаменитым высказыванием Уильяма Шекспира: «Весь мир − театр, а люди в нём – актёры! Кто плут, кто шут, а кто простак или герой»?

– Весь мир – театр! Это однозначно. Возьмите, к примеру, любое мероприятие. Разве там не распределены роли? Разве педагог за учительским столом не становится актёром, а врач, когда надевает халат, не входит в роль? Все мы меняем облик, и даже иногда речь, в предлагаемых обстоя­тельствах. Не так ли? И чем мы мудрее и коммуникабельнее, тем искуснее исполняем роль в любой жизненной ситуации.



– Многих постоянных зрителей интересует, почему в театре поставили «Грозу» – пьесу, которую читали, разбирали, обсуждали ещё на школьной скамье, не раз смотрели в театрах и по телевизору?

– В театральном мире считается, что каждый уважающий себя театр имеет в репертуаре «Грозу». Тем более что режиссёр из Москвы Юрий Печенежский заинтересовал новым интересным прочтением и заявил: «Буду ставить!». Но тут приехал художник-постановщик из Санкт-Петербурга Фемистокл Атмадзас и концепция снова поменялась. Появилась белое безжизненное, угнетающее личность пространство, а там живые люди… Жертвами стали буквально все. Недолюбленная Кабаниха. Запуганный деспотичной матерью Тихон. Приспособившаяся к уродливой жизни Варвара. Борис – немножко ловелас, лишённый сочувствия к близкому человеку. Он влюбился настолько, насколько позволила ему инфантильная душа. Над ним довлеют обстоятельства, время, устои, обычаи, мораль.



Герои «Грозы» – рабы обстоятельств, поэтому их жалко.

Но любой спектакль, в том числе и «Грозу», каждый, будь то зритель, актёр или режиссёр, воспринимает по-своему, у каждого складывается собственное мнение.

Если говорить о классике – она вечная. В «Грозе» – православная Россия, и это чувствуется в нашей постановке. Драматическое столкновение стихий и судеб в спектакле отражено максимально выпукло.



Отрадно, что зрители проявили редкое единодушие в восприятии спектакля. Давно такого не видела! То же самое произошло и с «Белыми ночами». А там ведь всё очень просто. Несколько встреч во время волшебных белых ночей, задушевные беседы рождают любовь в сердце молодого мечтателя…

– Виктория Александровна, пьесы Александра Островского не однажды ставились в нашем театре. Многие зрители пришли в восторг от спектакля «Доходное место». О нём говорили в СМИ: «Весну в русском театре открыли с размахом. Премьера спектакля по пьесе А.Островского «Доходное место» (режиссёр-постановщик Андрей Шляпин) ошеломила, оглушила и, кажется, заворожила и актёров, и зрителей». Его ещё не сняли с репертуара?



– «Доходное место» восстановили. Приезжал Андрей Шляпин. Кое-что изменили, в том числе окраску интонации.

– Поделитесь секретом, как русскому театру, который вы возглавляете, удаётся держаться на волне популярности во время тотального господства Интернета?

– Зимой в Москве была выставка художника Валентина Серова – русского живописца и рисовальщика, одного из главных и наиболее популярных портретистов русского модерна. Выстроилась грандиозная очередь. Мороз был нешуточный, но люди стояли.

Но ведь эти же картины можно посмотреть в ноутбуке… Однако есть в живом искусстве что-то завораживающее, почти мистическое. В театре это действует с удвоенной силой. К тому же он даёт прекрасную возможность для общения.



Люди собираются вместе, заражаются друг от друга позитивной энергией, ожиданием предстоящего чуда. Начинается спектакль. Он объединяет зрителей, которые одновременно смеются, огорчаются, негодуют. Ощущение единства – непередаваемо яркое чувство!

– Многие театралы обратили внимание на оформление зрительного зала, лестницы, фойе. Всё радует глаз! Вы уделяете интерьеру большое значение.

Но если спектакль захватывает, не всё ли равно, где его смотреть – в красивом зале или в убогом помещении?

– Зрители – наши дорогие долгожданные гости. И мы хотим, чтобы им было уютно и комфортабельно, чтобы они могли приятно провести время. Для этого поставлены удобные мягкие кресла, заготовлены пледы, подушечки.



Многих и многих привлекает высокая постановочная культура нашего театра. Сохраняя традиции русской классики, мы никогда не опустимся до постановки низкопробной комедии, помним, что главное в театре – слово.

Да, театр – искусство элитарное. На спектакли ходят максимум 9 процентов. Но, мне кажется, если человек хочет сделать свою жизнь осмысленной, яркой и разнооб­разной, он будет так или иначе причастен к искусству – музыке, живописи, балету, театру, литературе.

– Говорят, в труппе появились молодые талантливые артисты.



– Да. Из Оренбурга к нам приехали Александр Коробейников (в «Грозе» он играет Бориса), Василиса Сунарчина, Никита Миненко, Александр Васин, Евгения Рудженец.

Идеально, когда в спектаклях играют два состава артистов. Но сейчас у нас все заняты. В труппе замечательно талантливые актёры. И наш театр знают во многих городах России. «Жизель Ботаническую» мы играли в Петербурге. Был полный аншлаг. Сергей Безруков вручил награду за лучшую женскую роль Светлане Гиниятуллиной.

– Что скажете о репертуаре?

– Он расписан до 2026 года.

– А традиционная новогодняя

сказка?

– Будет и сказка. Для её постановки мы пригласили режиссёра из Оренбурга.

Фото предоставлено Русским драматическим театром.