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9 мая-День Победы

9 мая-День Победы
24 Мая , 15:37
Сегодня – День славянской письменности и культуры
9 мая-День Победы
16 Мая , 15:06
В Стерлитамаке обсудили будущее кадрового потенциала страны
9 мая-День Победы
13 Мая , 05:17
Любим и чтим
9 мая-День Победы
11 Мая , 07:39
Так вот ты какой, Юлай!
9 мая-День Победы
11 Мая , 05:55
С ПТР против танков бился Гарей Янышев
9 мая-День Победы
10 Мая , 09:55
Чоптарь-бегун
9 мая-День Победы
10 Мая , 06:55
Обеспечил прорыв и спас советские танки
9 мая-День Победы
9 Мая , 10:06
«Спасибо тебе, прадед!»
9 мая-День Победы
9 Мая , 09:39
Парад Победы в Стерлитамаке
9 мая-День Победы
9 Мая , 09:18
"Тот цветущий и поющий яркий май"
9 мая-День Победы
9 Мая , 09:11
Радий Хабиров возложил венок к Вечному огню в уфимском парке Победы
9 мая-День Победы
9 Мая , 08:16
Вечный огонь бессмертного подвига
9 мая-День Победы
9 Мая , 07:00
Трансляция «Бессмертного полка» онлайн
9 мая-День Победы
9 Мая , 06:50
Радий Хабиров в День Победы возложил цветы к памятнику Минигали Шаймуратова
9 мая-День Победы
9 Мая , 03:25
Поздравления с Днём Победы
9 мая-День Победы
9 Мая , 03:00
Глава администрации Стерлитамака поздравляет с Днём Победы!
9 мая-День Победы
8 Мая , 05:54
Будьте бдительны!
9 мая-День Победы
7 Мая , 11:19
В Башкирии минутой молчания почтят память павших героев
9 мая-День Победы
7 Мая , 10:13
Акция «Бессмертный полк» прошла в космосе
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7 Мая , 04:49
В Стерлитамаке продолжается акция «Георгиевская ленточка»
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