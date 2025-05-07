ЕЛИЗАВЕТА И МИХАИЛ

Она родилась в бедной крестьянской

семье выходца из Воронежской губернии, мельника Ивана Дмитриевича

Емельянова, и горничной Агриппины

Ильиничны Смородиной в имении княгини А.Ф.Амбразанцевой. «Я родилась

29 марта 1912 года в Стерлитамаке, а

10 апреля за мамой и мной приехали

на санях, чтобы довести меня домой, в

село Барятино» – написала она в своей

автобиографии. Что касается княгини

А.Ф.Амбразанцевой, она была удостоена

упоминания А.И.Куприным, как очень

богатая женщина. По воспоминаниям

Елизаветы Ивановны, «по пятницам она

выходила на мраморную лестницу и выдавала работающим деньги за неделю,

а тем, кто хорошо работал, выдавала

подарки».

После революции, спасаясь от голода

и разрухи, Емельяновы перебрались в

Ташкент. Позже Елизавета поступила на

биофак Ленинградского университета.

Работала на фабрике, затем, в 1938-39-м

годах, – директором школы рабочей молодёжи.

Михаил Исаакович родился 13 августа

1907 года в Минской губернии, в семье

кузнеца. В семь лет потерял маму. Его дедушка и бабушка по матери, родственники

по линии отца – всего более одиннадцати

человек − в годы Великой Отечественной

войны были замучены и расстреляны фашистами в местечке Копыль в Белоруссии.

По другим сведениям, он потерял более

30 родственников.

Этот факт его биографии спустя годы

ляжет в основу его конспиративной легенды, как единственного выжившего в

этой семье. В 1925 году Михаил вступил

в комсомол. За счастливой долей он отправился в Ленинград. Парню, едва умеющему читать, довелось поработать там и

дворником, и грузчиком, и разнорабочим,

и клепальщиком, и подручным. Оказавшись в кузнечном цеху, смог по вечерам

заниматься на рабфаке. Отучившись, в

1928 году поступил на экономико-географический факультет Ленинградского

университета.

Осенью 1930 года на парня, в красной

рубашке-косоворотке, с красивыми карими глазами обратила внимание первокурсница Елизавета Емельянова. Она была на

Когда тебя никто не знает

Значит, работали без провалов

пять лет младше его. Осенью 1932 года

они расписались. К тому времени Михаила перевели в Ленинградский восточный

институт. Специализировался он по бенгальскому и английскому языкам. Для

СССР они были специфичны. Английский

в школах тогда не преподавали, а бенгальский был широко распространён лишь

в Индии – колонии Британской империи.

Восток, как известно, дело тонкое. Тем

более в колониальные времена. Однако

работать Михаилу Мукасею выпало не на

Востоке, а на самом что ни на есть Западе. На Западном побережье США, где ему

очень пригодился английский. В 1937 году

он попадает в секретную спецшколу Разведывательного управления Генерального

штаба РККА. Спустя два года в статусе

советского вице-консула кадровый разведчик Мукасей начинает агентурную

работу в Лос-Анджелесе.

АГЕНТ

Там, в Соединённых Штатах, они и

узнали о начале Великой Отечественной

войны. По воспоминаниям самого Михаила

Мукасея, «советская разведывательная

работа по сбору политической информации

в Америке была минимальной, поскольку

у СССР тогда не было конфликтных интересов с США в геополитической сфере.

Но в начале войны Кремль был сильно

озабочен поступившими из США данными,

что американские правительственные круги рассматривают вопрос о возможности

признания Керенского как представителя

законной власти в России в случае поражения Советского Союза в войне с Германией.

Необходимо было создать масштабную и

эффективную систему агентурной разведки не только для отслеживания событий,

но и воздействия на них…».

В Соединённых Штатах общительные

и открытые супруги Мукасей перезнакомились со всем Голливудом. В списке

их друзей были актёры Мэри Пикфорд и

Дуглас Фэрбенкс. А легендарный мультипликатор Уолт Дисней приглашал их

к себе на студию. Но настоящая дружба

завязалась с великим Чарли Чаплином.

Судя по всему, любвеобильный, многократно женатый «великий немой» был

неравнодушен к Елизавете Ивановне. Он

даже называл её Бетси (уменьшительно-ласкательное от «Элизабет», то есть

Лизочка на английский манер).

Чаплин, как известно, симпатизировал

Советскому Союзу, за что в годы маккартизма стал жертвой «охоты на ведьм» и

вынужден будет эмигрировать в Европу.

Он каждый раз записывал обращение к

советскому народу в канун октябрьских

праздников. Будучи вхож в высшие круги

американского истеблишмента, включая

президента США, он постоянно нашёптывал Мукасею, что Германия обязательно

нападёт на СССР. Елизавета передавала

эти сведения по рации в Москву. Увы, им,

как и Зорге, тогда не поверили.

ПО ВСЕМУ МИРУ

В 1943 году их вернули в СССР. Михаила назначали заместителем начальника

учебной части специальной разведшколы.

К тому времени у них было двое детей:

дочь Элла, 1934 года рождения, и сын Анатолий, родившийся в 1938 году, накануне

отъезда в США. Елизавета устроилась на

работу секретарём художественного совета МХАТа. Понятно, что это было лишь

прикрытием к новой заброске. Однажды

начальник управления нелегальной разведки в разговоре с Елизаветой в шутку

бросил: «Собираетесь стать актрисой?». «Я

не собираюсь быть актрисой, – отчеканила

она в ответ. – Я работаю в художественном

совете театра секретарём». «Знаю, знаю!

Хотите стать народной актрисой?! А мы хотим сделать вас международной актрисой,

и вы ею будете!».

В середине пятидесятых они вновь

покинули Родину, теперь уже на два с

лишним десятилетия. Сначала жили в

Швейцарии, где Михаил Мукасей, который

свободно владел родным идишем, легализовался под видом чудом выжившего

в концлагере еврея-коммерсанта. Кстати,

он стал единственным разведчиком-евреем, который в 1967-1968 годах во время

позорной для арабов и покровительствовавшего им СССР Шестидневной войны,

работал в Израиле.

Михаил и Елизавета занимались самой

ответственной задачей – организацией

сети конспиративной связи, а также

спасением и восстановлением секретных

резидентур и нелегалов. Западная Европа,

Северная и Южная Америка, Ближний

Восток, Северная Африка – вот география

их разведдеятельности. Всю добытую

информацию Елизавета передавала по

рации. К выходу в эфир «Эльза» (это её

позывной) приурочивала стирку белья:

хорошее оправдание на вопрос непрошеных гостей, почему так долго не открывали двери. Гости натыкались в доме на

корзину с бельём, мыло, щётки, порошки…

Люк на чердак был открыт, так как там

развешивалось бельё. Тут же стоял пылесос. Антенной громоздкой рации служил

шнур от пылесоса, который через люк

выводился на чердак. Печь топилась тоже

неслучайно: можно было сразу сжечь все

секретные материалы. Лиза внешне соответствовала местным домашним хозяйкам,

занимавшимся стиркой.

НА ГРАНИ ПРОВАЛА

Все эти годы любая нелепость могла

поставить крест на их судьбе. Однажды,

в одной из европейских столиц, Михаил

подвёз Елизавету к сберегательной кассе.

Когда супруга скрылась за дверью, он

вдруг увидел из машины двух женщин,

рассматривавших витрины магазина. К

счастью, Лиза вышла из сберкассы, когда

женщины отошли. Как только она села в

машину, муж скомандовал: «Ложись на

сиденье! Здесь твоя сестра!». Это действительно была её

сестра, которая работала в торгпредстве СССР.

В другой раз, выйдя из своего дома,

они увидели снующие машины с пеленгаторами. Эфир

в тот день длился

дольше обычного, и

рацию засекли. Они

специально вернулись домой поздно

вечером, когда суета улеглась. А наутро из газет узнали,

что обыск произвели в здании поблизости.

Им повезло: их дом находился совсем

рядом с государственной радиостанцией,

которая работала в тот момент, когда они

вышли на связь с Москвой.

Как-то раз к ним приехал агент из

Центра и оборудовал в доме место, куда

можно было спрятать всё необходимое.

И тут к Мукасеям нагрянули гости. Сам

факт визита – повод насторожиться: на

Западе, с его строгими правилами, такое –

крайняя редкость. А присутствие в их доме

незнакомого человека – вовсе нонсенс.

Но «умелец» мигом спрятался в только

что оборудованный тайник и просидел

там, скрючившись, несколько часов, пока

гости не ушли.

На грани провала они оказались,

когда на улице Михаила узнал сын преподавательницы, учившей его с Лизой

английскому в Лос-Анджелесе. Майкл уже

давно работал в другой стране под другим

именем. Он сделал вид, что не узнал паренька и не ответил на его приветствие.

А когда тот догнал его и настырно стал

объясняться, спокойно ответил: «I don’t

know you» («Я вас не знаю»).

Другой пример того, что в работе разведчиков нет мелочей. Рожавшей женщине трудно скрыть внешние факторы.

Чтобы исключить лишние вопросы, в

одной из стран, в День скорби они ходили

на кладбище, на «могилку» с надгробиями

их «детей».

НА РОДИНЕ

Секретные операции четы Мукасей,

проведённые на разных континентах, засекречены до сих пор. После возвращения

на Родину в 1977 году опытные разведчики занимались подготовкой молодых нелегалов. Михаил Исаакович Мукасей − автор

многих учебников и учебных пособий для

разведшкол. Он прожил 101 год и ушёл

из жизни 19 августа 2008 года. Елизавета

Ивановна ненадолго пережила супруга,

скончалась через год.

Их сын Анатолий Михайлович Мукасей

стал знаменитым кинооператором-постановщиком, в творческой копилке которого

такие фильмы, как «Дайте жалобную

книгу», «Внимание, черепаха!», «По

семейным обстоятельствам», «Берегись

автомобиля», «Большая перемена»,

«Чучело»… А его супруга Светлана Дружинина – знаменитая киноактриса, народная артистка России, исполнительница

главных ролей в фильмах «Дело было в

Пенькове», «Девчата», а также сценаристка, кинопродюсер, режиссёр фильмов

«Сватовство гусара», фильмов о гардемаринах, «Тайны дворцовых переворотов».

Сноха Анатолия и Светланы – Екатерина Гамова – знаменитая российская

волейболистка, двукратная чемпионка

мира, заслуженный мастер спорта, лучшая

спортсменка 2010 года, стала факелоносцем церемонии открытия Всемирной

летней универсиады 2013 года в Казани.

Когда вышел фильм С.Кулиша «Мёртвый сезон», Анатолий Михайлович узнал,

что их сосед по подъезду, тихоня Вильям

Фишер, и есть тот самый Рудольф Абель,

которого обменяли на сбитого американского лётчика Фрэнсиса Пауэрса. И в

сердцах выдал родителям: «Нашего соседа Фишера все знают, как и знаменитого

разведчика Гордона Лонсдейла. А чем вы

хуже их! О вас никто ничего не знает». В

ответ услышал: «В нашей профессии знаменитыми становятся только те, кто провалился. А мы с мамой не провалились».