О программе «Герои Башкортостана»

Как сообщил ЦУР Башкортостан, осталось меньше двух недель до конца регистрации на участие в программе «Герои Башкортостана». На сайте героиБашкортостан.рф до 31 марта 2025 года продолжается приём заявок от участников СВО.

По данным на 19 марта, на участие в программе подали заявки 1403 участника СВО. Из них порядка 900 – действующие военнослужащие. Организаторы отмечают высокую активность участников спецоперации, проживающих в других регионах – среди зарегистрировавшихся в программе таких порядка 100 человек.

Требования, которые выдвигают к участникам – участие в специальной военной операции, наличие высшего или среднего профессионального образования, а также опыт управления людьми. Кандидаты обязаны будут пройти тестирование и собеседование. Прошедшие отбор и стажировку по программе «Герои Башкортостана» получат приглашение на работу в органы государственной и муниципальной власти, а также смогут трудоустроиться на предприятиях республики.

Программа «Герои Башкортостана» – аналог федеральной кадровой программы «Время героев», которую инициировал Президент России Владимир Путин. В Башкортостане региональная программа развития участников СВО стартовала 24 февраля 2025 года.