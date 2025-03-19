В Стерлитамаке появится композиция в честь бойцов СВО

Во время рабочей поездки в парк «Патриот» (Чишминский район) Глава Башкортостана встретился с молодыми предпринимателями.

К Радию Хабирову обратился бизнесмен из Стерлитамака Михаил Богатыренко, руководитель проекта по большим изображениям патриотического характера на зданиях и сооружениях (муралам). Он рассказал о работе над изображением, посвящённым бойцам СВО г.Стерлитамака: сделан эскиз, собрана команда, но возникли проблемы финансирования проекта.

Предприниматель попросил о помощи, и руководитель региона поручил Госкомитету по молодёжной политике региона взять этот вопрос на контроль.

Видео: БСТ