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19 Марта , 20:35

В Стерлитамаке появится композиция в честь бойцов СВО

Во время рабочей поездки в парк «Патриот» (Чишминский район) Глава Башкортостана встретился с молодыми предпринимателями.

В Стерлитамаке появится композиция в честь бойцов СВО
В Стерлитамаке появится композиция в честь бойцов СВО

Во время рабочей поездки в парк «Патриот» (Чишминский район) Глава Башкортостана встретился с молодыми предпринимателями.

 

К Радию Хабирову обратился бизнесмен из Стерлитамака Михаил Богатыренко, руководитель проекта по большим изображениям патриотического характера на зданиях и сооружениях (муралам). Он рассказал о работе над изображением, посвящённым бойцам СВО г.Стерлитамака: сделан эскиз, собрана команда, но возникли проблемы финансирования проекта.

 

Предприниматель попросил о помощи, и руководитель региона поручил Госкомитету по молодёжной политике региона взять этот вопрос на контроль.

Видео: БСТ

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