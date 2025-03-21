+2 °С
Облачно
Подписаться на ДзенVKTelegramOK80 лет Победы
Все новости
Год поддержки участников СВО и членов их семей
21 Марта , 23:13

Город награждает тех, кто помогает нашим бойцам побеждать

В Стерлитамаке реализуется грантовый проект "Куём Победу в тылу".

Город награждает тех, кто помогает нашим бойцам побеждать
Город награждает тех, кто помогает нашим бойцам побеждать

Напомним: это проект-победитель конкурса грантов главы администрации нашего города. По инициативе горожан-активистов от Общероссийского общественного движения «Народный фронт» и от городского Центра поддержки участников СВО будут награждены жители Стерлитамака и целые трудовые коллективы, которые внесли вклад в будущую победу нашей страны в специальной военной операции. 

На очередном этапе награждения общественные медали были вручены родным погибших: Николай Юрьевич Коломиец погиб на СВО, Олег Иванович Мошаков - при доставке гуманитарного груза. Также награды получили 54 человека - волонтёры и участники гуманитарного конвоя. Это волонтёры Никольского храма, волонтёрский отряд «Путь к Победе!» (посёлок Шахтау), ВООВ «Боевое братство», команда добровольцев в ТЦ «Аструм» «Вместе к Победе России», комитет семей воинов Отечества «СВОи», коллектив военно-патриотического объединения «Отечество», а также коллектив Центра комплексного развития и оздоровления «Мать и дитя» за помощь в реабилитации участников СВО и их семей. Наградное панно вручено коллективу Центра поддержки участников СВО и членам их семей г. Стерлитамака.

Тёплые слова поздравления от Администрации города выразил Павел Николаевич Шорохов. 

Следующее награждение состоится 28 марта: общественные награды будут вручены более чем 60 волонтёрам и участникам гуманитарных конвоев.

Автор:Екатерина Яковлева
Читайте нас:

© 2025 Стерлитамакский рабочий


Об использовании персональных данных

Сайт газеты «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru