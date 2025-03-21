Город награждает тех, кто помогает нашим бойцам побеждать

Напомним: это проект-победитель конкурса грантов главы администрации нашего города. По инициативе горожан-активистов от Общероссийского общественного движения «Народный фронт» и от городского Центра поддержки участников СВО будут награждены жители Стерлитамака и целые трудовые коллективы, которые внесли вклад в будущую победу нашей страны в специальной военной операции.

На очередном этапе награждения общественные медали были вручены родным погибших: Николай Юрьевич Коломиец погиб на СВО, Олег Иванович Мошаков - при доставке гуманитарного груза. Также награды получили 54 человека - волонтёры и участники гуманитарного конвоя. Это волонтёры Никольского храма, волонтёрский отряд «Путь к Победе!» (посёлок Шахтау), ВООВ «Боевое братство», команда добровольцев в ТЦ «Аструм» «Вместе к Победе России», комитет семей воинов Отечества «СВОи», коллектив военно-патриотического объединения «Отечество», а также коллектив Центра комплексного развития и оздоровления «Мать и дитя» за помощь в реабилитации участников СВО и их семей. Наградное панно вручено коллективу Центра поддержки участников СВО и членам их семей г. Стерлитамака.

Тёплые слова поздравления от Администрации города выразил Павел Николаевич Шорохов.

Следующее награждение состоится 28 марта: общественные награды будут вручены более чем 60 волонтёрам и участникам гуманитарных конвоев.