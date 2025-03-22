История снайпера из Стерлитамака с позывным "Фил"

«Мимо наших позиций шёл подозрительный мужчина из местных. Бойцов не могло не насторожить то, что обе руки он держал в карманах. А вдруг у него там гранаты? Тогда у наших позиций ошивалось много ВСУшников из диверсионно-разведывательных групп, переодетых в гражданское. Да и местное население к российским военнослужащим относилось неоднозначно. Большинство, конечно, встречали радостно. Даже со слезами. Осеняли крестным знамением бойцов из Башкирии, среди которых было много мусульман. Бог-то один. Другие вели себя сдержанно. А были и те, кто в спину бросал проклятия. Так что осторожность была не лишней. Подозрительного мужчину задержали, обыскали, связались по рации и передали в тыл для дальнейшего выяснения личности. Но оказалось, что это был местный житель, который поругался с женой, ушёл из дома в соседнее село и заблудился».

ПУСТЫЕ УЛИЦЫ



«Когда мы заезжали в Донецк, застали там пустынные улицы, – вспоминает боец с позывным «Фил». – Население почти полностью покинуло город. По магистральным улицам мы гнали под сто километров. И ни души. Им было от чего бежать. Город подвергался постоянным обстрелам. На захваченных территориях ВСУшники грабили, насиловали, убивали мирное население. Это в плену они кроткие, невинные. А в душе зомбированы в лютой ненависти ко всем россиянам, к России.

Уже потом, когда отогнали врага, население стало потихоньку возвращаться. Мы делились с ними гуманитаркой: тушёнкой, газовыми баллонами, окопными свечами. Многие сидели голодными. Побывали на аллее ангелов, посвящённой погибшим детям Донбасса, возложили цветы».



ПОВЕСТКА



Шестнадцатого октября 2022 года Фил вернулся с вахты. А уже на следующий день автобусы увозили его вместе с другими мобилизованными с площади перед Городским дворцом культуры. Боевое слаживание прошли в г.Пензе. Фила отдельно тренировали сотрудники ОМОНа ФСБ. Дело в том, что ,кроме увлечений борьбой куреш, дзюдо, самбо, Фил был кандидатом в мастера спорта по биатлону. А это – лыжи и стрельба. На городских и республиканских соревнованиях он занимал призовые места. Неудивительно, что его сразу взяли в снайперы.

«Я получил новую СВД. Она была в промасленной бумаге, – рассказывает Фил. – Вычистил соляркой, настроил под себя, чтобы курок плавно работал и не было сильной отдачи. С этой винтовкой можно работать на 300-400 метров».



СРОЧНАЯ



Срочную Фил отслужил старшим стрелком в антитеррористическом подразделении. В армии писал рапорты с просьбой отправить в горячие точки. Не отпустили. Но однажды, в апреле 2006 года, их подняли по тревоге и при полном боевом снаряжении перебросили в Екатеринбург. Предупредили: полетим в Киргизию на американскую авиабазу в международном аэропорту «Манас» под Бишкеком.

Эта база появилась там после известных событий 11 сентября 2001 года под предлогом борьбы с международным терроризмом. Вокруг неё то и дело возникали скандалы. То борт Президента Кыргызстана, выполнявший пассажирский рейс, столкнулся с американским военным самолётом (обошлось без пострадавших). То киргизские правозащитные организации заявили, что в тайной тюрьме на базе к узникам применяют пытки, убивают и вырезают внутренние органы на продажу. Осенью 2006-го чуть не дошло до прямых столкновений с населением. Тогда-то и подняли наших десантников. Но конфликт удалось уладить дипломатическим путём. По прибытии в аэропорт «Кольцово» в Екатеринбурге самолёт, в котором находился Фил, не взлетел по техническим причинам. А вскоре и десантникам дали отбой.

Кстати, конфликты на этом не закончились. То американский самолёт-топливозаправщик разбился в высокогорном ущелье, то их часовой застрелил киргизского гражданина, работавшего водителем топливозаправщика. Базу в конце концов закрыли в 2014 году.



ПОСЛЕ БОЕВОГО СЛАЖИВАНИЯ



После боевого слаживания вывезли в Новоазовск. В Ростове высадили с поезда, приказали отключить телефоны и уничтожить сим-карты, чтобы колонну не запеленговали. Далее двинулись на грузовиках по оврагам. Уже в дороге кто-то обратил внимание, что их водитель постоянно переговаривается с кем-то по телефону, отчитывается о маршруте. Машину остановили, телефон отобрали, водителя заменили. Осторожность была не лишней. Поговаривали, что до них колонна попала под огонь.

Под Марьинкой высадились в посадках, переночевали в спальных мешках на сырой земле, под мокрым снегом вперемешку с дождём. Наутро все были мокрые. Началась фронтовая жизнь. Рыли окопы и индивидуальные ячейки, «лисьи норы». Филу, как снайперу, окапываться не надо было. Но он помогал другим: пулемётчику, гранатомётчику.

Над головами стаями барражировали вражеские «птички». То и дело случались сбросы. А через неделю наступил самый тяжёлый день, когда пришлось пережить девятнадцать прилётов. Увы, пережили не все. Войны без потерь не бывает. Среди его боевых товарищей, сложивших головы, − Алексей Киселёв, в память которого проводятся турниры по борьбе куреш.

Опытные бойцы, воевавшие в Афганистане и Чечне, признавались: «Такой войны мы не знали». Это была другая война, совсем непохожая на прежние: противостояние дронов и артиллерии. Бывало, враг сутками молотил по нашим позициям. Им отвечали наши «Грады».



ГУМПОМОЩЬ



– Гуманитарные грузы прибывали регулярно?

– Не то слово. Стерлитамак в этом плане на высоте. Нам даже уфимцы завидовали. Когда были в Пензе на боевом слаживании, прибыл первый гумконвой. Стоило составить очередной список, как оперативно доставляли всё необходимое. За «ленточку» даже сам тогдашний глава администрации города Рустем Газизов приезжал вместе со своим заместителем по связям с общественностью Павлом Шороховым. Постоянно бывали у нас руководители патриотических организаций: председатель Союза участников вооружённого конфликта в ЧР «Набат» Ильдус Маняпов, председатель городского отделения Союза ветеранов Афганистана Сергей Балмасов. Сергей Иванович, например, прислал антидроновое оружие. Пользуясь случаем, хочу сказать огромное спасибо от бойцов нашим волонтёрам, которые плетут сети, делают окопные свечи, присылают тёплое бельё, носки, буржуйки, радиостанции, тепловизоры, сапоги – «пенки», лопаты, топоры, бензогенераторы, дроны... На войне мелочей не бывает. Всё это очень облегчает жизнь бойцов.



ОТДАЛ ВИНТОВКУ ГУТАЛИНУ



Военная эпопея Фила завершилась так же неожиданно, как и началась. Однажды в часть пришла бумага, в которой говорилось, что он, как многодетный отец, подлежит демобилизации.

Прощаясь, он передал винтовку бойцу с позывным «Гуталин», который уже был героем нашей публикации. Кстати, это Фил дал ему такой позывной. «Он маленький, смуглый, – улыбается Фил. – Я говорю, ты как гуталин: в сумерках не сразу-то и заметишь. Так и прицепился к нему этот позывной. Поначалу он толком и не знал, как держать эту винтовку. Но я её так настроил под него, что он начал сбивать все мишени».

Сегодня Фил, хоть и далеко от боевых товарищей, но мысленно с ними. И не только мысленно. Участвует в формировании гуманитарных конвоев. Он − постоянный участник уроков мужества в учебных заведениях, встреч с родными погибших бойцов. Говорит, война не отпускает.



Напомним, что помощь для передовой и госпиталей принимается по адресам: ул.Шаймуратова, 4 (ВПО «Отечество») в рабочие дни с 9 до 18 часов, перерыв с 13 до 14 часов; ул.Комсомольская, 5 (остановка транспорта «Колхозный рынок»), третий этаж. На волонтёрской площадке «Вместе к Победе России» вас ждут ежедневно с 10 до 21 часа. Уточнить детали можно по номеру телефона +7 (917) 360-32-45. Также можно позвонить координатору Данису Гатаулину (+7 (917) 456-15-30).



Координационный центр объединения помощи фронту «Zov Сердца» находится по адресу ул.Худайбердина, 17. Вопросы можно задать Гульнаре (8-987-584-08-55), Елене (8-917-34-646-11).

Центр поддержки участников специальной военной операции и членов их семей (ул. Худайбердина, 122, тел. 8-929- 757-48-92).

Получить подробную информацию о наборе на военную службу по контракту можно по телефонам: 8 (927) 310-39-33; 8 (3473)20-61-51 – военный комиссариат Стерлитамака и Стерлитамакского района (ул.Худайбердина, 118, каб. № 19).