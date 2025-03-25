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25 Марта , 11:30

На программу «Герои Башкортостана» зарегистрировались 1630 участников СВО

Регистрация на программу «Герои Башкортостана» завершится 31 марта 2025 года.

На программу «Герои Башкортостана» зарегистрировались 1630 участников СВО
На программу «Герои Башкортостана» зарегистрировались 1630 участников СВО

По данным на 25 марта 2025 года, заявки подали 1630 человек, из которых 94% – жители региона, а остальные – представители соседних областей, новых территорий и других федеральных округов. 71% участников, или 1158 человек, являются действующими участниками специальной военной операции (СВО). Также среди зарегистрированных около 5% составляют женщины.

Глава Башкортостана Радий Хабиров отметил, что многие из участников СВО – талантливые и дисциплинированные люди, прошедшие сложные испытания. По его мнению, они станут носителями новой энергии и управленческих качеств.

Участники программы пройдут несколько этапов отбора, включая регистрацию, тестирование и онлайн-собеседование. Лучшие кандидаты получат возможность пройти профессиональную переподготовку при поддержке персональных наставников.

Программа «Герои Башкортостана» является региональным продолжением федеральной инициативы «Время героев» и направлена на подготовку нового поколения управленцев из числа участников СВО.

Все подробности – на сайте ГероиБашкортостана.рф

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