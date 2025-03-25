На программу «Герои Башкортостана» зарегистрировались 1630 участников СВО

По данным на 25 марта 2025 года, заявки подали 1630 человек, из которых 94% – жители региона, а остальные – представители соседних областей, новых территорий и других федеральных округов. 71% участников, или 1158 человек, являются действующими участниками специальной военной операции (СВО). Также среди зарегистрированных около 5% составляют женщины.

Глава Башкортостана Радий Хабиров отметил, что многие из участников СВО – талантливые и дисциплинированные люди, прошедшие сложные испытания. По его мнению, они станут носителями новой энергии и управленческих качеств.

Участники программы пройдут несколько этапов отбора, включая регистрацию, тестирование и онлайн-собеседование. Лучшие кандидаты получат возможность пройти профессиональную переподготовку при поддержке персональных наставников.

Программа «Герои Башкортостана» является региональным продолжением федеральной инициативы «Время героев» и направлена на подготовку нового поколения управленцев из числа участников СВО.

Все подробности – на сайте ГероиБашкортостана.рф