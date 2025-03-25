Снегири и мишки из Башкирии спешат на помощь к нашим бойцам

Руководитель Молодежного фронта в Башкортостане, Рустам Салахутдинов, выразил надежду, что созданные талисманы будут олицетворять добро и веру в лучшее, служить напоминанием воинам о том, что их ждут и любят дома. Он пожелал, чтобы мишки и снегири, наполненные теплом и заботой участников команды, стали настоящими хранителями для земляков, участвующих в специальной военной операции.

Идея проведения мастер-классов принадлежит Лилии Галимовой, которая регулярно доставляла гуманитарную помощь в зону СВО. Она неоднократно общалась с солдатами и заметила, как важны для них такие памятные подарки.

В создании оберегов приняли участие добровольцы из студенческого отряда «Доброе сердце», учащиеся Башкирского аграрного университета, педагоги и дети из подросткового клуба «Улыбка», работники Федеральной службы судебных приставов по Республике Башкортостан, члены Молодежки Народного фронта и воспитанники детского центра «Супер Скиллс».

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