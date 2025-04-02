В Стерлитамаке наградили участника СВО медалью «За храбрость» II степени

За мужество и отвагу при исполнении воинского долга он был удостоен медали «За храбрость» II степени согласно указу Президента РФ.

Награду вручили и. о. главы администрации города Артур Гафаров и военком Стерлитамака и Стерлитамакского района Сергей Сафонов.

По информации пресс-службы администрации ГО г. Стерлитамак.

Получить подробную информацию о наборе на военную службу по контракту можно по телефонам: 8 (927) 310-39-33; 8 (3473)20-61-51 – военный комиссариат Стерлитамака и Стерлитамакского района (ул. Худайбердина, 118, каб. № 19).