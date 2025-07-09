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Год поддержки участников СВО и членов их семей
9 Июля 2025, 05:56

Боец из Стерлитамака Ябай – простой и там, где очень сложно

Дружная семья, хорошо оплачиваемая работа монтажником в Норильске вахтовым методом – всё это было у бойца с позывным «Ябай» до ухода на спецоперацию. Жена, конечно, не сразу приняла это решение. Потом смирилась. Кстати, скоро в семье, где уже подрастают двое детей, ожидается пополнение. Родился Ябай в Кугарчинском районе, после школы получил специальность машиниста технологических насосов и оборудования. Срочную службу проходил гранатомётчиком в мотострелковых войсках. Часть дислоцировалась в Екатеринбурге. Позднее переехал в Стерлитамак. В общем, всё как у всех. Не считая того, что не все становятся героями. Контракт он подписал в мае 2023 года. Сначала, до ранения, служил в седьмой штурмовой роте полка «Башкортостан». Они ехали на «Ниве», когда попали под миномётный обстрел. Вскоре сбросил смертоносный груз и вражеский дрон. Ябай получил ранения в руку и спину, контузию, но на ногах мог держаться. Его благополучно доставили в пункт эвакуации. Лечился в госпиталях Белгородской области и Казани, восстанавливал здоровье дома. На это ушло полгода. Всё-таки на поле боя раздробило лучевую кость левой руки и потребовались хирургические вмешательства. Ябай награждён медалями Суворова и «Участнику специальной военной операции».

Боец из Стерлитамака Ябай – простой и там, где очень сложноБоец из Стерлитамака Ябай – простой и там, где очень сложно
Боец из Стерлитамака Ябай – простой и там, где очень сложно

   Вспоминая службу в штурмовиках, он называет имена и позывные своих друзей, среди которых встречаются и герои наших публикаций. Один из них – Шихан. После ранения он перешёл в реактивную артиллерийскую батарею того же полка (текст в «СР» так и назывался «Шихан из Стерлибата»).

   Ранение сказалось и на Ябае: служить дальше штурмовиком не сложилось. Стал оператором БПЛА, конечно, после обучения. Это серьёзный аппарат самолётного типа, работающий на высоте от трёх с половиной до четырёх тысяч метров, а потому менее уязвимый. Задачи – разведка и корректировка огня.

– Вы не до конца восстановились после ранения?

– Рука работает, разрабатываю пальцы. Могу подтянуться пятнадцать раз на перекладине.

– Есть условия для занятий спортом?

– Есть турник, брусья. У нас служат в основном молодые ребята от двадцати лет и старше. Хорошая физическая форма нужна.

– И сдаёте нормативы?

– Говорили, что будем сдавать. Но пока, видимо, не до этого.

   Спрашиваю о вере. Ябай отвечает, что верит и молится. Особенно в критических ситуациях, когда над ним зависает вражеский дрон. Да и на земле противник всегда рядом и в любой момент может оказаться ещё ближе. На фронте так – то затишье, то бои.

   Ябай говорит о высоком боевом духе наших воинов и настрое на победу. В то же время не скрывает, что все уже устали.

– Хочется домой, – добавляет он, – там любят и ждут.

   Подтверждает он и повышенное  внимание со стороны города и республики в виде гуманитарных конвоев.

– Название полка «Башкортостан» подразумевает, что в нём служат земляки, мобилизованные или подписавшие контракт?

– Сначала так и было. Потом полк стал пополняться добровольцами со всей России. Есть ребята из Сибири, Самарской области, Саратова. Третий год уже пошёл как я там. Все мы сроднились.

– Теперь ваша служба связана исключительно с беспилотниками?

– Не только. И на передок заходим на усиление или помогаем с обеспечением.

– В критических ситуациях есть страх?

– У меня такого не было.

– Как к вам относятся местные жители?

– Мы нормально общаемся с мирным населением. Агрессии с их стороны нет.

– «Нива», на которой ехали, когда вас ранило, на ходу?

– Давно сгорела.

– У противника много дронов. Как лучше противостоять им?

– Сбить дрон из автомата сложно. Помогают обычные охотничьи гладкоствольные ружья.

– Почему вы выбрали позывной «Ябай»?

– В переводе с башкирского «ябай» означает «простой». Меня так и называли.

– Наверное, сложно сказать, когда закончится спецоперация?

– Многие предсказания Владимира Жириновского сбылись достаточно точно. Он предсказывал этот конфликт и его окончание в 2025 году. Хорошо, если будет так.

  Алексей Матвеев

   Напомним, что помощь для фронта и госпиталей принимается по адресам: ул.Шаймуратова, 4 (ВПО «Отечество») в рабочие дни с 9 до 18 часов, перерыв с 13 до 14 часов; ул.Комсомольская, 5 (ос-тановка транспорта «Колхозный рынок»), третий этаж. На волонтёрской площадке «Вместе к Победе России» вас ждут ежедневно с 10 до 18 часов. Здесь, кстати, изготавливают не только маскировочные, но и антидроновые сети и рады всем желающих помочь. Уточнить детали можно по номеру телефона 8-917-360-32-45. Также можно позвонить координатору Данису Гатаулину (8-917-456-15-30).

   Координационный центр объединения помощи фронту «Zov Сердца» находится по адресу ул.Худайбердина, 17. Вопросы можно задать Гульнаре (8-987-584-08-55), Елене (8-917-34-646-11).

   Центр поддержки участников специальной военной операции и членов их семей расположен на ул.Худайбердина, 122, тел. 8-929- 757-48-92.

   Получить подробную информацию о наборе на военную службу по контракту можно по телефонам: 8-927-310-39-33; 8 (3473)20-61-51 – военный комиссариат Стерлитамака и Стерлитамакского района.

Боец из Стерлитамака Ябай – простой и там, где очень сложно
Боец из Стерлитамака Ябай – простой и там, где очень сложно
Боец из Стерлитамака Ябай – простой и там, где очень сложно
Боец из Стерлитамака Ябай – простой и там, где очень сложно
Боец из Стерлитамака Ябай – простой и там, где очень сложно
Боец из Стерлитамака Ябай – простой и там, где очень сложно
Боец из Стерлитамака Ябай – простой и там, где очень сложно
Автор:Алексей Матвеев
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