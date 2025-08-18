Трогательная и героическая история

Главные герои – отец и сын из Башкортостана, которые вместе оказались на передовой. Сержант с позывным «Шеф» ушел на фронт в сентябре 2022 года. В декабре следующего года в ряды военных вступил его отец, известный как «Инзер».

В июле 2024 года «Шеф» подорвался на мине, выполняя боевую задачу вблизи Угледара. Его и сослуживцев атаковали дроны-камикадзе. Больше суток «Шеф» оставался под огнем, без еды и воды.

«Инзер», находясь в командном пункте, слышал разговоры по рации. Как только появилась возможность, он выдвинулся с эвакуационной группой на поиски раненых. «Инзер» нашел сына и почти пять километров нес его на руках под обстрелами.

Сослуживец с позывным «Гиря», фронтовый поэт, написал стихотворение «Отец» про этот героический поступок. А позже стихотворение переложили на музыку и включили в литературный сборник «Документальный формат».

Сейчас «Шеф» идет на поправку, а «Инзер» продолжает служить Родине – его наградили медалью «Отец солдата».