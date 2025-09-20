В одном полку  бойцы служили.  Пятнадцать Героями стали России

Мой собеседник Дмитрий Челдышев (позывной «Али») объясняет, что Профессор – азербайджанец, который давно живёт в Санкт-Петербурге. По образованию политолог, отсюда и позывной («Профессор»). Сейчас ему шестьдесят лет, находится дома, потребовалась операция на ноги. То есть на фронт ушёл в солидном возрасте. Служили боевые товарищи в 56-м гвардейском десантно-штурмовом полку ВДВ. Впрочем, обо всём по порядку.

Родился Дмитрий Челдышев в городе Балаково Саратовской области, с трёх лет жил в Кугарчинском районе Башкирии. В Стерлитамак переехал позже. После школы поступил в физкультурный колледж Кумертау. На последнем курсе начал работать вахтовым методом, и стало уже не до учёбы. Срочную службу проходил в пехоте в должности гранатомётчика. Сначала в Волгограде, потом в батальоне быстрого реагирования на территории Армении. Участвовать в боевых действиях тогда не довелось. Но желание проверить себя осталось.

Дмитрий говорит, что до подписания контракта с Министерством обороны работал сваебойщиком на Севере. Платили хорошо. Однако в 2024 году принял решение идти на СВО. Прошёл трёхмесячную спецподготовку в школе при Рязанском высшем военном командном училище. Ставку там делают не только на умение стрелять. Изучали беспилотники, медицину. На манекене, внешне очень похожем на человека, учились останавливать кровь (она была настоящей, но свиной). У курсантов школы должны постоянно расти результаты и по физической подготовке – от проверки к проверке больше подтягиваться, отжиматься, быстрее бегать. Если этого нет – отчисление. Дмитрий с честью выдержал эти испытания.

Сначала служил на Запорожском направлении. Когда враг захватил часть Курской области, перебросили туда. Дмитрий часто ходил на задания старшим группы. А это ответственность и за себя, и за товарищей. Нужно уметь слышать, видеть, молниеносно принимать решения.

– Я заводил группу по «альпе» (военное приложение для ориентирования), – вспоминает он, – шли лесом, болотами, ребята ругались, что далеко. Зато в других группах многих «задвухсотило», а мы все живыми вышли на точку.

– Медаль «За храбрость» II степени за что вам вручили?

– Во время разрыва нас всех контузило. Сильнее всего командира роты. «Чапай» –

его позывной. Замечательный мужик! Я его вытащил. После моего ранения он ещё несколько месяцев оставался на передке. Опаснее всего огонь танка, выход и прилёт. Арта когда бьёт, определяем по звуку, куда летит. Если не к нам – можно

выдохнуть.

– Как вас ранило?

– Когда нас обнаружили, налетели десятки дронов. Просто головы не поднять. Слышно было, как кричат раненые, а к ним в такой ситуации трудно подойти даже ночью. Не знаю, какой осколок попал мне в глаз.



Я не использовал обезболивающих. Боль перенёс молча, без истерики и паники. Но отстал от своих. Пять дней выходил. Двоих наших вывел. Но глаз за это время вытек. На эвакуацию подошла «буханка» с лысой резиной. Она не могла подняться в гору. А внутри все тяжелораненые. Никто не мог встать, я выходил, толкал машину. Думал, накроют нас. Но повезло. Выехали.

– Местных жителей видели?

– В Новоивановке запомнилась одна бабушка. Она пекла лепешки из кукурузы, нам с водой помогала. Там огромные кукурузные поля двухметровой высоты. Через них ничего не видно. И в любом месте возможен прорыв противника.

– Как близкие отнеслись к вашему решению идти на фронт?

– Родители узнали через полгода. Дочери 13 лет, сыну 11. Он до последнего не знал, где я. Сейчас удивляется, как такое возможно. Я часто вожу его к маме в деревню. Ему там нравится.

– Не жалеете, что пошли на СВО?

– Ни капли. Я там многому научился, многое понял. И там во многом проще.

– На снимке вы вдвоём. Кто рядом с вами?

– Это мой близкий друг. Его позывной «Подвиг». Он участвовал в Бахмутской мясорубке. Сам погиб, а товарища спас. Вывез раненого на мотоцикле, был в это время тяжело ранен.

– Что собираетесь делать дальше?

– Я бы пошёл служить, если возьмут. Конечно, уже не на передовую. Нужно оформить пенсию по ранению. Если не получится продолжить службу, стал бы айтишником. Нужно поучиться. Я же только приехал в город. Пойду в Центр содействия воинам СВО и их семьям. Там что-нибудь подскажут, помогут. Я присмотрел участок. Хочу продать машину, купить его и начать строить дом, чтобы жить в нём спокойно, в тишине.



Записал Алексей Матвеев



Напомним, что помощь для передовой и госпиталей принимается по адресам: ул.Шаймуратова, 4 (ВПО «Отечество») в рабочие дни с 9 до 18 часов, перерыв с 13 до 14 часов; ул.Комсомольская, 5 (остановка транспорта «Колхозный рынок»), третий этаж. На волонтёрской площадке «Вместе к Победе России» вас ждут ежедневно с 10 до 19 часов. Уточнить детали можно по номеру телефона +7-917-360-32-45. Также можно позвонить координатору Данису Гатаулину (+7-917-456-15-30).

Координационный центр объединения помощи фронту «Zov Сердца» находится по адресу ул.Худайбердина, 17. Вопросы можно задать Гульнаре (8-987-584-08-55), Елене (8-917-34-646-11).

Центр поддержки участников специальной военной операции и членов их семей (ул. Худайбердина, 122, тел. 8-929-757-48-92).

Получить подробную информацию о наборе на военную службу по контракту можно по телефонам: 8-927-310-39-33; 8 (3473)20-61-51 – военный комиссариат Стерлитамака и Стерлитамакского района (ул.Худайбердина,118, каб. № 19).

