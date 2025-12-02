Собрали быстро, передали с душой

Инициатива исходила от коллектива стоматологической поликлиники (Первичное отделение «Нахимовское - 17»). Собрав тёплые вещи и обувь для наших защитников, они обратились в местное отделение партии, чтобы ускорить передачу.

Исполнительный секретарь местного отделения Лилия Бикметова пригласила на встречу Филюса Асылгужина — сопредседателя Ассоциации ветеранов СВО г. Стерлитамака и члена Местного политического совета. Филюс Уралович в свою очередь бойца.

- Помощь участникам СВО - одно из главных направлений нашей работы. И мы видим, как много вокруг нас неравнодушных людей, — отметила Лилия Бикметова. — Стоматологическая поликлиника постоянно помогает нашим защитникам, а её первичное отделение «Нахимовское-17» всегда активно включается в эту работу. Это и есть наш общий вклад в Победу!

Задачи поддержки воинов СВО и их семей отражены в Народной Программе «Единой России».