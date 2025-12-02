-12 °С
Год поддержки участников СВО и членов их семей
2 Декабря , 19:14

Собрали быстро, передали с душой

В офисе местного отделения партии «Единая Россия» г. Стерлитамака состоялась очень важная встреча. Участнику СВО с позывным «Док», находящемуся в краткосрочном отпуске, передана гуманитарная помощь.

Инициатива исходила от коллектива стоматологической поликлиники (Первичное отделение «Нахимовское - 17»). Собрав тёплые вещи и обувь для наших защитников, они обратились в местное отделение партии, чтобы ускорить передачу.

Исполнительный секретарь местного отделения Лилия Бикметова пригласила на встречу Филюса Асылгужина — сопредседателя Ассоциации ветеранов СВО г. Стерлитамака и члена Местного политического совета.  Филюс Уралович в свою очередь бойца.

- Помощь участникам СВО - одно из главных направлений нашей работы. И мы видим, как много вокруг нас неравнодушных людей, — отметила Лилия Бикметова. — Стоматологическая поликлиника  постоянно помогает нашим защитникам, а её первичное отделение «Нахимовское-17» всегда активно включается в эту работу. Это и есть наш общий вклад в Победу!

  Задачи поддержки воинов СВО и их семей отражены в Народной Программе «Единой России».

