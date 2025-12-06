-12 °С
Облачно
VKTelegramOK80 лет ПобедыMAX
Все новости
Год поддержки участников СВО и членов их семей
6 Декабря , 10:39

Будущие медики помогают бойцам СВО

Волонтеры Стерлитамакского медицинского колледжа плетут маскировочные сети в рамках «Недели добрых дел» 5 декабря в России отмечают День добровольца (волонтёра). В преддверии этой даты и в рамках Всероссийской акции «Неделя добрых дел», волонтерский отряд «Solis» принял участие в важной патриотической инициативе. Студенты активно включились в процесс плетения маскировочных сетей. Эти столь необходимые на передовой сети в ближайшее время будут направлены нашим защитникам, участвующим в специальной военной операции, став символом поддержки и единства. Подобные акции не только оказывают реальную помощь, но и способствуют формированию активной гражданской позиции у молодых, воспитывают патриотизм и пробуждают глубокое чувство сопричастности к важнейшим событиям нашей Родины.

Будущие медики помогают бойцам СВО
Будущие медики помогают бойцам СВО

Марина ВОРОНОВА

Автор: Марина Воронова
Читайте нас

© 2025 Стерлитамакский рабочий


Об использовании персональных данных

Газета «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан. Регистрационный номер ПИ № ТУ 02 - 01783 от 19.05.2025 г.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
priemnajasr@rbsmi.ru
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru