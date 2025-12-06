Будущие медики помогают бойцам СВО

Волонтеры Стерлитамакского медицинского колледжа плетут маскировочные сети в рамках «Недели добрых дел» 5 декабря в России отмечают День добровольца (волонтёра). В преддверии этой даты и в рамках Всероссийской акции «Неделя добрых дел», волонтерский отряд «Solis» принял участие в важной патриотической инициативе. Студенты активно включились в процесс плетения маскировочных сетей. Эти столь необходимые на передовой сети в ближайшее время будут направлены нашим защитникам, участвующим в специальной военной операции, став символом поддержки и единства. Подобные акции не только оказывают реальную помощь, но и способствуют формированию активной гражданской позиции у молодых, воспитывают патриотизм и пробуждают глубокое чувство сопричастности к важнейшим событиям нашей Родины.
