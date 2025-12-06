-12 °С
6 Декабря , 19:50

Диспансеризация для СВОих

В городской больнице №1 Стерлитамака прошла акция «Диспансеризация для СВОих». В комплексной программе профилактических осмотров приняли участие 28 участников СВО. Они прошли медицинское обследование, включающее консультацию специалиста, лабораторные исследования и необходимые диагностические процедуры. Главная цель этой акции — раннее выявление заболеваний. Врачи внимательно изучили состояние каждого бойца и дали рекомендации по поддержанию здоровья.

Фото ГКБ № 1

Автор: Марина Воронова
