В городской больнице №1 Стерлитамака прошла акция «Диспансеризация для СВОих». В комплексной программе профилактических осмотров приняли участие 28 участников СВО. Они прошли медицинское обследование, включающее консультацию специалиста, лабораторные исследования и необходимые диагностические процедуры. Главная цель этой акции — раннее выявление заболеваний. Врачи внимательно изучили состояние каждого бойца и дали рекомендации по поддержанию здоровья.
