Помним, любим, ждём

Общественные организации, которые оказывают регулярную гуманитарную помощь воинам СВО, организовали выставки, где можно было увидеть маскировочные сети, балаклавы, теплые вязаные вещи, а также военное снаряжение, трофейное оружие и многое другое.

Город помнит, любит и ждёт своих защитников.

Специалисты социальных, психологических служб отвечали на вопросы и давали рекомендации членам семей участников СВО.

Глава администрации Стерлитамака Эмиль Шаймарданов поздравил всех с Днём Героя Отечества и поблагодарил за самоотверженную работу:

- Мы вместе. Наша сила в единстве!

В заключение состоялось торжественное награждение благодарственными письмами администрации городского округа.

Фото Анастасии Ададуровой