Год поддержки участников СВО и членов их семей
9 Декабря , 21:17

Помним, любим, ждём

В Городском дворце культуры торжественно отметили День Героя Отечества.

Автор: Евгения Дьяконова
