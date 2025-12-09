В Стерлитамаке отметили День Героев Отечества

В мероприятии участвовали глава администрации Эмиль Шаймарданов, заместитель главы Павел Шорохов, военный комиссар г.Стерлитамака Анатолий Ревунов, представители ветеранских и общественных организаций, студенты, родственники защитников Родины и неравнодушные жители. Собравшиеся почтили память погибших героев минутой молчания.

Глава администрации Эмиль Шаймарданов обратился к участникам торжественного митинга:

- Мы чтим память о тех, кто отстоял Победу в Великой Отечественной войны, участвовал в Афганской и Чеченской кампаниях и других локальных конфликтах. Ребята, которые сейчас отстаивают интересы нашей страны в специальной военной операции, - настоящие герои и пример для подрастающего поколения.