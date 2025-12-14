-12 °С
14 Декабря , 14:05

Живые уроки мужества: в школу пришли ветераны

В школе №14 прошла необычная и нужная встреча.

Живые уроки мужества: в школу пришли ветераны
Уроки мужества для учеников провели не учителя, а настоящие герои – ветераны боевых действий из организации «ДЕСАНТНОЕ БРАТСТВО».
 
Вместо привычных учебников и тетрадей на партах в этот день лежали образцы современного вооружения и экипировки. Гости в форме принесли с собой не только вооружения, но и бесценный опыт, которым щедро делились с подрастающим поколением.
 
Ветераны рассказали школьникам о службе, долге и настоящем товариществе. Они сделали особый акцент на том, что современный защитник Отечества – это не только сила и выносливость, но и глубокий ум, техническая грамотность, способность быстро анализировать ситуацию и принимать решения.
 
«Сегодняшний военный должен быть высокообразованным специалистом, — обратились они к ребятам. — Ваша учеба, ваши знания — это тоже вклад в будущее страны».
 
Но самым запоминающимся моментом стала, конечно, практическая часть. Ребята смогли не просто посмотреть, а в буквальном смысле прикоснуться к делу. Под чутким руководством опытных наставников школьники разбирали и собирали легендарный автомат Калашникова, учились обращаться с гранатометом и учебными гранатами. Особый интерес у юных патриотов вызвал фпиви дрон  – глаза современной войны. А самым смелым посчастливилось примерить на себя тяжелый парашют и полную экипировку десантника, почувствовав на своих плечах груз ответственности настоящих защитников.
 
Директор школы №14 Зиля Закировна Нагаева поблагодарила гостей за патриотический урок, который останется в памяти ребят на всю жизнь.
 
— Такие встречи бесценны, — отметила директор. — Они формируют у нашей молодежи не абстрактные, а живые представления о долге, чести и любви к Родине. Это лучшая мотивация для активной гражданской позиции, учебы и самосовершенствования.
 
В завершение встречи учителя и ученики выразили общее мнение: такие, живые, уроки нужны. Они стирают грань между страницами учебников истории и реальной жизнью, воспитывая в подрастающем поколении чувство гордости, ответственности и готовности быть полезными своей стране.
 
Арсений Цвигун
Автор:
