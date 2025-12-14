Живые уроки мужества: в школу пришли ветераны

Уроки мужества для учеников провели не учителя, а настоящие герои – ветераны боевых действий из организации «ДЕСАНТНОЕ БРАТСТВО».

Вместо привычных учебников и тетрадей на партах в этот день лежали образцы современного вооружения и экипировки. Гости в форме принесли с собой не только вооружения, но и бесценный опыт, которым щедро делились с подрастающим поколением.

Ветераны рассказали школьникам о службе, долге и настоящем товариществе. Они сделали особый акцент на том, что современный защитник Отечества – это не только сила и выносливость, но и глубокий ум, техническая грамотность, способность быстро анализировать ситуацию и принимать решения.

«Сегодняшний военный должен быть высокообразованным специалистом, — обратились они к ребятам. — Ваша учеба, ваши знания — это тоже вклад в будущее страны».

Но самым запоминающимся моментом стала, конечно, практическая часть. Ребята смогли не просто посмотреть, а в буквальном смысле прикоснуться к делу. Под чутким руководством опытных наставников школьники разбирали и собирали легендарный автомат Калашникова, учились обращаться с гранатометом и учебными гранатами. Особый интерес у юных патриотов вызвал фпиви дрон – глаза современной войны. А самым смелым посчастливилось примерить на себя тяжелый парашют и полную экипировку десантника, почувствовав на своих плечах груз ответственности настоящих защитников.

Директор школы №14 Зиля Закировна Нагаева поблагодарила гостей за патриотический урок, который останется в памяти ребят на всю жизнь.

— Такие встречи бесценны, — отметила директор. — Они формируют у нашей молодежи не абстрактные, а живые представления о долге, чести и любви к Родине. Это лучшая мотивация для активной гражданской позиции, учебы и самосовершенствования.

В завершение встречи учителя и ученики выразили общее мнение: такие, живые, уроки нужны. Они стирают грань между страницами учебников истории и реальной жизнью, воспитывая в подрастающем поколении чувство гордости, ответственности и готовности быть полезными своей стране.

Арсений Цвигун