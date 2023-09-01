Первая страница учебного года

Как празднуют дети и взрослые День знаний? И каких знаний хотят малыши и подростки от школы? Читайте в нашем репортаже.

– Вы мои хорошие, – педагог начальных классов 29-й школы Светлана Александровна Митюкова обнимает своих вчерашних учеников, сегодняшних пятиклашек, со слезами на глазах. – Соскучилась по вам. Знаете, у вас будет отличный учитель, а наши с вами кабинеты – в одном крыле.

– Мне хочется, чтобы их мечты сбывались, – признаётся Светлана Александровна, любуясь своими детьми. – Для этого желаю им ставить цели и достигать их, а все проблемы превращать в задачи и их решать.