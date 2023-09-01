Первая страница учебного года

Как празднуют дети и взрослые День знаний? И каких знаний хотят малыши и подростки от школы? Читайте в нашем репортаже.
– Вы мои хорошие, – педагог начальных классов 29-й школы Светлана Александровна Митюкова обнимает своих вчерашних учеников, сегодняшних пятиклашек, со слезами на глазах. – Соскучилась по вам. Знаете, у вас будет отличный учитель, а наши с вами кабинеты – в одном крыле.
– Мне хочется, чтобы их мечты сбывались, – признаётся Светлана Александровна, любуясь своими детьми. – Для этого желаю им ставить цели и достигать их, а все проблемы превращать в задачи и их решать.
Обещанный пятиклашкам отличный учитель – это молодой преподаватель иностранных языков Любовь Викторовна Сидорова. Вот для чего этой хрупкой девушке школа:
– Я понимаю, что могу дать ребятам знания и воспитание, чтобы они выросли достойными людьми, нашли свой путь и выбрали подходящую профессию.
ВМЕСТО СОЛНЫШКА
Скоро начнётся торжественная линейка в честь Дня знаний. Падают робкие дождевые капли, но в школьном дворе светло: новенький фасад цвета солнечных лучей радует и зовёт в классы.
Мы знаем, что есть школы больше и краше.
Есть, может быть, классы светлей, чем у нас.
Но нет и не будет роднее, чем наша:
Здесь все сердцу мило и любо для глаз…
Эти музыкальные строчки звучат весьма кстати. Для учителей и учеников 29-й школы этот День знаний – особенный: они вернулись в родную школу после капитального ремонта.
Мы говорим с ребятами о том, какие знания им нужны.
Пятиклассница Ева Кондратьева хочет больше узнать о космосе, особенно о том, как появилась Вселенная.
Раяна Халикова любит природу: первокласснице интересно узнать, почему дома-норы у разных животных так не похожи друг на друга. А ещё она хочет понять, как умножать числа друг на друга.
Девятиклассников, разумеется, интересует другое:
– Как устроиться на работу и получать хорошие деньги, – намерен узнать Александр Вахитов.
– Мне интересна биология и генетика, а стану я, скорее всего, тренером по тяжёлой атлетике, – говорит Александр Утин.
Хорошо, что подростки, если они пытливы и любят думать, уже в школе могут узнать многое также о жизни и о себе: как планировать время, находить друзей, запоминать необходимое… Время открытий наступило.
ГОСТИ
Педагогов, ребят и родителей тепло приветствуют заместитель премьер-министра Правительства РБ И.А.Тажитдинов, глава администрации Стерлитамака Р.Ф.Газизов, выпускник 29-й школы, четырёхкратный паралимпийский чемпион, депутат Государственного собрания Курултай И.А.Зарипов и представитель АО «БСК» Е.А.Сафаргалеева.
Достойным подарком к началу учебного года называет капитальный ремонт 29-й школы И.А.Тажитдинов. Он отмечает, что в республике в рамках федеральной программы капитального ремонта в этом году отремонтировано 77 зданий 70 школ в 20 муниципалитетах, порядка 17 тысяч ребят в День знаний вошли в обновлённые школы. 29-я школа, построенная в 1969 году, – одно из трёх таких общеобразовательных учреждений Стерлитамака. В следующем году будут отремонтированы ещё пять школ города.
– Сегодня мы вместе с вами открываем первую страницу нового учебного года, – обратился с напутствием к первоклассникам Р.Ф.Газизов. – У вас появятся новые друзья, вы всегда будете помнить учителей, которые сегодня посадят вас за парты и будут объяснять, что такое школа. Хочется, чтобы стены родной школы вы воспринимали как дом, храм науки и как место, где жизни вас обучают и в вашей жизни сопровождают.
ШКОЛЬНЫЙ ДЕБЮТ
Вместе с первоклашками входим в школу. Видим классы, оформленные так, что стены не давят, а словно расширяют пространство, отдельные гардеробные, стол для настольного тенниса… Ребятам предстоит совершить множество открытий, как учебных, так и человеческих.
Времена меняются, а самое важное остаётся с нами. Взъерошенный синеглазый мальчуган встречает свой первый школьный звонок изумлённым возгласом. Весело играют в «камень, ножницы, бумага» соседи по парте, которые, может быть, станут друг другу хорошими товарищами. А в тёплом взгляде из-под пушистых ресниц дюймовочки с огромными белыми бантами – любопытство, осторожность и какая-то красивая мечта.
Мудрых наставников, добрых книг и мирного неба вам, наши школьники!
Фото Сергея Крамскова