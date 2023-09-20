Алиса Мариевская: «ГеоВызов» – это, прежде всего, вызов самому себе»

Первой же состязательной площадкой чемпионата, которая повстречалась на нашем пути в Аскинскую ледяную пещеру, оказалась «гидрология». Внешне она выглядела так, как будто десятки молодых туристов одновременно приехали на лоно природы, а потом вдруг затеяли какой-то странный баттл. И пока ребята выясняли между собой, кто круче, мы, дабы их не отвлекать, решили пообщаться с представителями судейского корпуса.

– Участникам соревнований по «гидрологии» нужно определить объем воды, который протекает в ручье за одну секунду, – рассказывает судья Юрий Соколов. – Мы оцениваем не только точность сделанных ребятами расчетов, но и технику исполнения гидрометрии. Сейчас вы наглядно видите, как студенты измеряют ширину створа ручья, глубину минимум на шести промерных вертикалях, затем вычисляя площадь сечения. С помощью запускаемого поплавка они определяют скорость ручья. Поработав на створе в течение 10 минут, участники оставшиеся 50 минут будут вычислять расход реки и заполнять таблицу. Я внимательно оцениваю, насколько правильно они работают на створе. Ошибки, конечно, есть у многих. Вот, к примеру, студент при измерении глубины реки слишком глубоко опускает рейку в дно. Ее конец фактически уходит в донные отложения, где и течения-то никакого нет. Неточность таких замеров в результате может привести к неточным подсчетам.

А еще судьи смотрели общую культуру поведения студентов. Особенно неприятно удивил Соколова один из участников чемпионата, выкинувший в сторону поплавок, видимо, посчитав его негодным для работы. «Геолог, как и эколог, должен беречь природу, защищать ее, – говорит Юрий Викторович. – Если каждый будет вот так раскидывать мусор, что будет с природой? Геолог должен быть примером для всех. Конечно, я сразу снижаю за такую оплошность баллы».

– А для чего вообще нужна информация, какой объем воды течет в реке? – интересуюсь я у участницы, которая готовится к выходу на старт соревнований.

– А как вы вообще поймете, мелеет речка или нет? На глаз? А здесь с помощью точного математического расчета все будет ясно, – объясняет мне студентка второго курса Уральского государственного горного университета Алиса Мариевская.

– А кому вообще и для чего нужны эти сведения? – продолжаю расспрашивать я.

– Многим ведомствам, Минприроды или Министерству сельского хозяйства, которым, к примеру, нужно подсчитать - хватит ли воды для орошения полей, насколько быстро заполнится водохранилище или грозит ли подтопление населенным пунктам, которые находятся ниже по течению.

– А вам в подобных состязаниях уже приходилось участвовать?

– Один раз, в Тюмени. На башкирской земле я соревнуюсь впервые, поэтому хочется показать, что мы тоже что-то умеем.

Как оказалось, Алиса Мариевская – не просто студентка горного университета, но еще и опытная спортсменка. Алиса много лет занимается спортивным туризмом, побеждает в крупных соревнованиях. Так вот откуда у нее олимпийское спокойствие за несколько минут до старта!

Среди участников соревнований были представители Казахстана, а также одного из новых российских регионов – ЛНР.

– Студенты Краснолучского горно-промышленного колледжа еще только набираются опыта, поэтому мы уверены, что их самые лучшие выступления еще впереди, – говорит судья Рида Аввакумова. – Учитывая, в каких условиях им приходится учиться, думаю, они пока не могут на равных соперничать с другими участниками соревнований.

Однако, к всеобщему удивлению, ребята из Красного луча неплохо проявили себя на створе.

– Я зафиксировал у них только одну ошибку – они неправильно держали рейку, – объясняет судья Юрий Соколов. – Однако, сравнивая их с другими участниками соревнований – это сущие мелочи, которые нарабатываются со временем. Теперь для них главное – правильно провести все необходимые подсчеты...

Остается только добавить, что сами участники соревнований отдельной строкой отметили хорошую организацию геологического чемпионата. Они уже успели посмотреть партизанскую деревню в парке «Патриот». Также студентам пообещали, что они обязательно попробуют свои силы на трассе хорошо известной в республике «Гонки героев».

Напомним, организатором чемпионата выступает Федеральное агентство по недропользованию при поддержке Правительства Башкортостана.