Добрая фея «Золушки»

Светлые, уютные, красиво убранные комнаты для игр, спальни, коридоры…. Кажется, что каждый стул, игрушка, занавеска хранят прикосновения умелых рук доброй и приветливой девушки. Только здесь не одна Золушка, а дружный коллектив единомышленников: руководителей, педагогов, помощников воспитателей, обслуживающего персонала.

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ТРИО



Старший воспитатель Наталья Геннадиевна Балян рассказывает:

– В нашем детском саду работают замечательные воспитатели – мастера своего дела, чуткие к детям, внимательные к просьбам и пожеланиям родителей. И среди них Т.А.Михайлова, которая пользуется особым расположением заботливых мам, желающих, чтобы их ребёнок непременно попал к ней в группу. И это не случайно. У Татьяны Александровны счастливое сочетание личных качеств и педагогического мастерства.

– Какие личные качества?

– Татьяна Александровна искренне любит детей со всеми их недостатками и достоинствами. Подвижных, капризных, упрямых, умных, старательных фантазёров. У неё есть помощницы, работающие с ней в тандеме много лет – Ольга Викторовна Пугачёва и Лилия Галиевна Батыршина.

Они воспитали несколько поколений ребятишек, отлично подготовив их к школе. И все выпускники помнят их, поздравляют с праздниками, навещают, благодарят.

Татьяна Александровна педагог-практик, использующий новые, результативные методики и технологии. Её воспитанники отличаются не только всесторонним развитием – это маленькие граждане, любящие свою страну, город, семью.



С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ ЛЮБОВЬ К РОДИНЕ?



Воспитание гражданина-патриота – требование времени. В школе учителя рассказывают детям и подросткам о героях: защитниках Брестской крепости, воинах-интернационалистах, добровольцах СВО. А в детском саду?

– Татьяна Александровна, с чего начинается любовь к Родине?

– С любви к родителям, семье, ребятам из группы детского сада, родному городу, природе.

Темы занятий по патриотическому воспитанию должны быть интересны и понятны для малышей.

– Назовите их?

– Например, «Моя любимая игрушка», «Любимая улица», «Мой друг», «Моя семья».

Самое главное: ребёнок должен понять, что Родина – это близкое окружение – родители, родственники, друзья. Родная среда, где родился и вырос.

Многое осознаётся через игру. Начинаем с самого доступного. Например, убираем игрушки на место, чтобы в группе было красиво, всё радовало глаз.

Постепенно переходим к теме бережного отношения к природе. Нельзя рвать листья с деревьев, топтать цветы на клумбе, ломать ветки. Природа тоже наш дом, и мы должны относиться к ней бережно и заботливо.



Чем порадовать любимых папу и маму? Аккуратностью! Дети учатся прямо держать спину, сидя за столом, пользоваться ложкой и вилкой, мыть руки перед едой.

Родители будут гордиться таким сыном, дочкой. Одновременно ребятишки понимают: гражданин нашей страны должен иметь достойный вид.

Воспитатели младших групп очень много играют с детишками, беседуют с ними, рассматривают картинки. Развивают способности в основном через индивидуальный подход к каждому ребёнку.

– Как вы определяете, что интересно детям?

– Разговариваем с ними. Спрашиваем, от чего каждый из них получает удовольствие? Выясняем у родителей, чем малыш любит заниматься дома.

Сейчас у детей самые разнообразные интересы. Кто-то любит слушать и декламировать стихи, кому-то нравится рисовать, есть любители математики.

– Математика в младшей группе?

– Да. Только она основана не на логическом, а на образном мышлении. Мы не говорим ребёнку: «Прибавь два к трём», а даём задание, например, собрать пять листочков. Учим анализировать и классифицировать, раскладывая геометрические фигуры по цвету, форме. Красные треугольники к красным кружкам или квадраты к квадратам, а многоугольники к многоугольникам.

Малышам это очень нравится. Они даже соревнуются друг с другом на скорость.

– Дети, как и взрослые, очень любят, когда их выслушивают. Вы слушаете их рассказы?



– С большим удовольствием.

– О чём они обычно рассказывают?

– О любимых игрушках. Например, показывает малыш крошечный автомобильчик и обстоятельно объясняет, как у машинки открываются дверцы, сделаны окна, почему он двигается.

Малыши – интересный народ. Они обо всём имеют своё мнение. Эти великие фантазёры, между тем, не умеют лукавить, и открыто высказывают всю, по их мнению, правду в глаза.

– Друг другу?

– Случается, что и взрослым.

– Лев Николаевич Толстой считал детей жестокими. Вы с ним согласны?

– Ни в коем случае! Дети бывают жестокими только там, где их унижают, обижают, бывают несправедливы.

Вы понаблюдайте за нашими детьми. Они отзывчивы, добры, готовы пожалеть плачущего друга, помочь ему в беде. Во многом наших ребятишек воспитывает доброжелательная атмосфера детского сада.

– У детей иногда бывают вспышки агрессии. Посоветуйте, как должны вести себя взрослые в это время? Как вы сами поступаете?

– Стараемся успокоить ребёнка добрыми словами, лаской.

Я говорю малышу: «Я понимаю твоё чувство, но давай попробуем успокоиться». Потом отвлекаю новой игрой.

– Неуверенный в себе ребёнок с комплексом неполноценности часто терпит обиды и несправедливости от окружающих и может обозлиться на весь мир. Как вы воспитываете достоинство, уважение к себе?

– Очень просто. Хвалим: «Какой ты молодец! Девочке место уступил. Настоящий мужчина, хоть и маленький». Ребёнок улыбается. Он доволен и горд. Можем похвалить и за внешний вид: «Какой ты красивый, подстриженный, тебе идёт эта причёска. С кем ходил в парикмахерскую?» Счастливый малыш рассказывает, как их с папой постригли и причесали добрые тёти.

– Татьяна Александровна, сейчас бытует расхожее мнение о том, что дети не хотят читать. Как вы воспитываете интерес к литературе?



– Сначала через народное художественное слово: потешки, песенки, поговорки. Читаем сказки разных народов, стихи Агнии Барто, Маршака, Чуковского.

В подготовительной группе – рассказы Носова, мифы Древней Греции, сказки Перро, Андерсена, братьев Гримм, Киплинга.

– В детстве очень хорошая память, ребята, наверное, отлично запоминают тексты. Это им пригодится в школе.

– Да. Память у ребят действительно отличная. Однако многолетнее общение с воспитанниками показывает, что девочки и мальчики запоминают только то, что вызвало особый интерес. Поэтому прежде, чем начинать чтение необходимо заинтересовать ребёнка.

– Каким образом?

– Например, вы говорите: «У одной девочки похитили названного братика, и она отправилась искать его по белому свету».

– То есть надо придумать захватываю­щий анонс, заинтриговать ребёнка?

– Да.

– Чтение книг помогает развивать воображение. Когда ребёнок смотрит мультфильм или фильм-сказку, он видит только то, что снял режиссёр, сыграл артист, нарисовал художник. Ему не остаётся пространства для воображения. Дети перестают фантазировать, выдумывать, представлять. Как говорят психологи, у такого ребёнка потухло внутреннее зрение. Что делать?

– Читать, обсуждать прочитанное, спрашивать мнение о героях произведения.

Как можно больше разговаривать с детьми. Стараться отвечать на все их вопросы или вместе искать ответы в интернете, энциклопедиях, справочниках.

Наши дети очень любят рассказывать о путешествиях, поездках на рыбалку, на дачу. Приезжают, допустим, из другого города, а бывает, что из другой страны, устраивают выставку магнитиков, фотографий, журналов с цветными иллюстрациями.



Путешествия развивают у ребят интерес к географии, неизвестным обычаям, укладу жизни, правилам. И характер формируется, когда нужно преодолевать значительное расстояние, потерпеть некоторые неудобства в поезде, научиться довольствоваться малым.

– Вы упомянули о становлении характера. А если ребёнок эгоистичен, необуздан в своих капризах? Какие меры нужно принимать, когда малыш впадает, мягко говоря, в истерику?

– Сначала ничего не нужно предпринимать. Приведу пример. Однажды в магазине маленькая девочка требовала, чтобы родители купили облюбованную ею игрушку. Получив отказ, она начала кричать, топать ногами. Даже на пол упала. Мама с папой ноль внимания. Она откричалась, успокоилась. Папа взял её за ручку и начал что-то шептать на ушко. Девочка сначала хмурилась, потом заулыбалась. Наконец подошла к маме и попросила у неё прощение.

В этом случае родители поступили правильно: дали девочке выплеснуть эмоции, а потом, когда она успокоилась, папа ей, видимо, что-то объяснил. Девочка осознала, как некрасиво она себя вела и извинилась.



Есть ещё один способ утихомирить капризулю. Стоит только достать зеркало и…

Малыш увидит, какой он некрасивый, когда ревёт и скандалит. На многих детей это действует мгновенно.

– А игрушку малышке, в конце концов, купили?

– Нет. И это было тоже очень правильно. Если после «нет» сказать «да», ребёнок будет знать, что отказ – явление временное, нужно только немного поднажать, и родители выполнят твоё желание. Ребёнок должен знать пределы допустимых рамок.

– Контакты с родителями помогают вам?

– Отлаженные годами взаимоотношения с родителями помогают нам в работе, а им в установлении мира в семье и налаживании взаимопонимания с собственными детками.





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