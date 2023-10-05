Уроки педагога из Стерлитамака – образцы педагогического искусства

Алла Борисовна Кирдищева – преподаватель истории и обществознания школы № 4 – сумела достичь высокого профессионального уровня. Её уроки – образцы педагогического искусства. Недаром, когда она говорит о построении учебного занятия, использует термины: режиссура урока, роль учителя, исторические метафоры, муза истории…. Не поэтому ли её ученики не только любят и неплохо разбираются в общественных науках, но и часто заходят за рамки школьной программы – пишут глубокие исследования по социологии, экономике, истории.

Многие из них – победители и призёры городских, республиканских, всероссийских олимпиад, конкурсов, конференций. За высокий профессионализм, активную жизненную позицию, педагогическое творчество А.Б.Кирдищева была награждена почётной грамотой Министерства образования Республики Башкортостан.

МАЛЫШКА ЗА УЧИТЕЛЬСКИМ СТОЛОМ

Уже в детском саду, в старшей группе, Алла мечтала стать учительницей. Папа сделал ей доску из ДСП, девочка собирала во дворе дома малышей и начинала урок.

– Алла Борисовна, чему вы учили ребятишек в таком нежном возрасте?

– Грамоте, арифметике, чтению. Мои маленькие ученики писали, решали примеры, читали.

– Хорошо учились?

– Кто как. Мой брат не очень-то любил играть в школу. Зато была одна старательная девочка, которая всё выполняла правильно.

– Дети вас слушались?

– Конечно. Даже маленькие ребятишки знают, что нельзя нарушать правила игры.

– Школьницей вы не забыли любимую игру?

– В школе было другое. Меня всегда тянуло к детям. И вот что мы придумали с подругой, когда учились в 5-м классе: в один прекрасный день мы пришли в сорок девятый детский сад и попросили разрешить нам читать сказки малышам. Сначала нас не пускали, но мы проявили настойчивость. И наша миссия, в конце концов, увенчалась успехом. Как мы радовались! Нам очень нравилось общаться с маленькими девочками и мальчиками.

– Вы учили детей грамматике, почему же тогда поступили на исторический факультет?

– В старших классах я обожала археологию, поэтому и предпочла истфак, чтобы максимально приблизиться к своей мечте.

НАУКА И ТВОРЧЕСТВО



Став студенткой, Алла Борисовна не рассталась с регулярной педагогической практикой. Она рассказывает:

– Когда я училась на 4-м курсе, устроилась на работу в медицинское училище. Вела там кружок «Работа с соломкой». Ко мне приходили и юноши, и девушки. Все они были моими ровесниками. Мы делали аппликации из соломки, которые отливали золотом. Нам необычайно нравилось «творить красоту» и общаться. А летом я проходила педпрактику в детских лагерях.

– Словом, к школе вы были готовы?

– Да. Я прошла значительную практику.

– Чем вас привлекает школа?

– Прежде всего, меня привлекают дети, уроки и результаты. Радует даже маленький прогресс.

– А творчество?

– В 10-м классе есть элективные курсы, где ребята начинают работать над проектами, давая простор своим творческим способностям.

– Этапы работы?

– Исследование. Презентация. Защита.

– Какие темы выбирают ваши ученики?

– Необычные и очень интересные. «Влияние вулканов на ход мировой истории», «НЛО – миф или реальность?», «Роль самооценки в жизни человека», «Изобретения в годы мировых войн».

– В чём заключается работа научного руководителя?

– Сначала я объясняю, что такое проект. Дальше помогаю в планировании этапов работы над ним, создании презентации, составлении речи для защиты проекта и правильного его оформления.

– Предлагается литература?

– Список рекомендованной литературы содержит не менее 10 наименований.

– Интернетом ребята пользуются?

– Как и все современные дети. Там и книги находят, которых нет в библиотеках, и любую необходимую информацию.

– Как фильтруете Интернет?

– Рекомендую рассматривать проблему с разных точек зрения и черпать информацию из нескольких источников.



ЧТО ИНТЕРЕСНО УЧЕНИКАМ?



– Алла Борисовна, обществознание состоит из социологии, экономики, философии. Что больше всего интересует нынешних школьников?

– Социология современного человека и общества. Но они признают, что экономика тоже весьма полезна для жизни. В приоритете финансовая грамотность. Сейчас в программу введены новые актуальные темы: «Основы менеджмента и маркетинга» и «Современные банковские услуги».

Детям всё это интересно, если объяснять понятно и с примерами. Да они и сами любят рассказывать об успешных людях, искать информацию и объяснять, как и почему у одних всё получается, а другие терпят фиаско.

– Ваши действия, когда тема не заинтересовала учеников.

– Вхожу в класс и говорю: «Я так хочу, чтобы вы полюбили обществознание, как люблю его я!».

– Получается, играет роль ваш авторитет?

– Я ребят настраиваю на живой урок – эвристические беседы в стиле Сократа. Задаю наводящие вопросы, чтобы они могли найти верный путь к истине. Даю им возможность поспорить, порассуждать, высказать свою точку зрения. Но при этом мы записываем точные формулировки и определения. Без них нет твёрдых теоретических знаний, необходимых для полного понимания предмета, а также для успешной сдачи ОГЭ и ЕГЭ.



МОЙ КЛАСС



Алла Борисовна − руководитель 10-го профильного кадетского класса пограничных органов ФСБ России. Учитель гордится своими учениками. Она рассказывает:

– Спрашиваю ребят: «Если бы вы были взрослыми, отправились на СВО?». Они: «Конечно, пошли бы, не задумываясь! Мы учимся здесь, чтобы потом поступить в военные учебные заведения и защищать Родину».

Все мои ученики совершенно естественно воспринимают патриотизм. Мы пишем письма бойцам, собираем посылки. Следим за новостями. Переживаем.

Мне повезло с ребятами. Честно скажу: они для меня самые лучшие, добрые, активные, надёжные – никогда и ни в чём не подводили ни меня, ни друг друга. И такие талантливые: актёры, спортсмены, журналисты детского телеканала, математики, социологи. Все разные, все по-своему хорошие. В этом году по предложению главы республики Радия Фаритовича Хабирова в память о погибшем выпускнике кадетской школы Дмитрии Загребине нашему классу присвоено его имя.

Фото Эльвиры Рахимовой.