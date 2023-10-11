Преподаватель Стерлитамакского медицинского колледжа рассказывает о ценностях, патриотизме и воспитании

Особенно это касается патриотизма. Одна из актуальных и серьёзных задач современного общества – воспитание любви к Родине.

Мы беседуем с преподавателем основ безопасности жизнедеятельности Стерлитамакского медицинского колледжа В.В.Карнюшинковым:

– Владимир Викторович, насколько важно для страны и общества передача молодёжи эстафеты памяти о боевых и трудовых подвигах нашего народа?

– Российский народ, всегда славившийся великими патриотическими традициями, с честью пережил беспрецедентное количество войн, вооружённых конфликтов и одолел сильные вражеские армии. Потому и побеждали, что сохраняли память о подвигах дедов и отцов, стремились не уронить чести российского воина.



− Что вы скажете об отношении нынешней молодёжи к службе в армии?

– В настоящее время на военную службу ежегодно призываются только 10-15 процентов молодых людей от всего числа стоя­щих на воинском учёте. Для сравнения: в 80-х годах прошлого века этот показатель составлял 50-60 процентов.

И всё-таки стратегическая значимость молодёжи в современной армии возрастает с каждым днём. Это резерв для пополнения Вооружённых сил. Более 85 процентов военнослужащих составляют молодые люди до 30 лет.

Республика Башкортостан на протяжении многих лет остаётся лидером в организации военно-патриотической работы с молодёжью и призыва на военную службу. Создана эффективная система подготовки допризывников к армии. Осуществляется плодотворное сотрудничество учебных заведений, городского совета РОСТО ДОСААФ

и общественных организаций. Все они работают по единой программе «Военно-патриотическое воспитание граждан Российской Федерации».

– Что составляет основу военно-патриотического воспитания?



– Как я уже говорил – историческая память. В России она богата именами героев. Стерлитамак не исключение. 25 наших земляков − Герои Советского Союза!

Хотелось бы рассказать об одном из них.

Павел Антонович Горошек родился 10 июня 1925 года в деревне Новониколаевке Стерлитамакского кантона БАССР в крестьянской семье.

В сентябре 1941 года Павел поступил в Стерлитамакскую фельдшерскую школу. В 43-м был призван в армию и направлен на курсы пулемётчиков в Рижское пехотное училище, которое было эвакуировано в Стерлитамак. С сентября 1943 года П.А.Горошек – командир пулемётного расчёта 1-го мотострелкового батальона 69-й механизированной бригады 9-го механизированного корпуса 3-й гвардейской танковой армии Воронежского (с 20 октября 1943 года 1-го Украинского фронта).

Павел Антонович участвовал в битве за Днепр, находясь в передовой группе.



Днепр форсировал весь 1-й мотострелковый батальон. Немцы пытались ликвидировать плацдарм, бросив в бой большое количество пехоты, танки и авиацию. Но все атаки противника были отбиты. В бою был тяжело ранен санинструктор батальона. Павел Антонович остался единственным на плацдарме медиком и поэтому переведён в санитары. Во время шестичасового боя рядовой Горошек оказал помощь 26 бойцам, вынес из-под обстрела 32 раненых. А когда требовала обстановка рядовой Горошек брался за автомат, уничтожив за время боя 9 фашистских солдат.

Павел Антонович Горошек участвовал в боях на Букринском плацдарме и в освобождении Григорьевки и Малого Букрина.

В октябре 1943 года 69-я механизированная бригада была скрытно переброшена на Лютежский плацдарм и принимала участие в Киевской наступательной операции. 17 ноября 1943 года Указом Президиума Верховного совета СССР красноармейцу Павлу Антоновичу Горошеку было присвоено звание Героя Советского Союза. По настоянию батальонного военврача рядовой Горошек так и остался санитаром. В этой должности он участвовал и в Киевской оборонительной операции.



В конце декабря 1943 года Павла Антоновича откомандировали на учёбу в Саратовское танковое училище, которое он окончил в 1945 году.

После войны младший лейтенант П.А.Горошек ещё год служил в бронетанковых войсках. В 1946 году уволился в запас. Жил в городе-герое Минске, окончил юридический факультет Белорусского университета. Работал в Министерстве госконтроля Белорусской ССР, затем в комитете госбезопасности Белоруссии. Перед выходом на пенсию подполковник запаса П.А.Горошек занимал должность министра юстиции БССР.

– Вы рассказывали об этом замечательном человеке студентам колледжа?

– И не только о нём. В нашем колледже сложилась целая система гармоничного воспитания: физического, духовного, культурного и патриотического.

В 2022 году по инициативе директора колледжа доктора медицинских наук, профессора Виля Рашитовича Ибрагимова совместно с Региональной общественной организацией содействия возрождения казачества «Казачий круг» РБ был организован военно-патриотический клуб «Патриот».



– Кто его посещает, и чем там занимаются?

– Посещают допризывники нашего города и колледжа. С ними встречаются участники боевых действий в Афганистане и Северном Кавказе. Дело в том, что 7 наших коллег прошли Афганистан, а 8 педагогических работников города участвовали в контр­террористической операции на Северном Кавказе.

А в самом колледже установлена связь с выпускниками нашего учебного заведения, проходящими службу в Вооружённых силах и силовых ведомствах. Проводятся встречи с прибывшими в отпуск, демобилизованными из рядов ВС и курсантами высших военных учреждений. А также с ветеранами боевых действий, участниками СВО.

Стало почётной традицией возлагать венки 1 декабря в День памяти погибших в локальных войнах, 15 февраля в День вывода советских войск из Афганистана, в День Победы.

– В Стерлитамаке традиционным стал месячник военно-патриотического воспитания и оборонно-массовой работы. Ваш колледж не исключение?



– Под руководством заведующего по воспитательной работе Г.Х.Шарипкуловой месячник каждый раз становится ярким событием в жизни колледжа. В нём участвуют все курсы. Мероприятия интересные и разнообразные: встречи с ветеранами, соревнования по военно-прикладным видам спорта, участие в городском фестивале «Песня, опалённая войной» и многое другое. Кроме того, наши студенты активны в подготовке и проведении различных мероприятий как в городе, так и в нашей республике.

– Медицинские работники военно­обязанные. Какие практические навыки в этом плане получают ваши студенты?

– В колледже действуют спортивные секции, курсы «Меткий стрелок», «Школа выживания», «Основы тактической медицины», где студенты учатся разбирать и собирать автомат, метко стрелять, оказывать первичную медицинскую помощь.



Как известно, тактическая медицина спасает жизнь человека в первые минуты после травмы, ранения, сердечных приступов, инсульта. За короткое время нужно остановить необратимые процессы, предотвратить развитие тяжёлых осложнений. Иногда оказывать медицинскую помощь приходится в экстремальных условиях, поэтому необходимо иметь навыки.

Наши студенты не только учатся, но и обучают. Волонтёры-медики делились знаниями и умениями на теоретических и практических занятиях с клириками Салаватской епархии и гражданским населением Стерлитамака. Инструкторы колледжа показали основные приёмы оказания первой помощи, продемонстрировали учебный фильм, созданный коллективом обучающихся под руководством преподавателей.

Свои знания и умения наши студенты демонстрируют также на городских и рес­публиканских соревнованиях.