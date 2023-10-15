Два Клёна. Как отец продолжает дело сына

Клён участвовал в боях с самого начала спецоперации на Украине, с момента захвата нашими десантниками стратегически важного аэродрома в Гостомеле. Воевал на всех фронтах. Теоретически действительность для него могла быть иной: как многодетный военнослужащий он мог быть откомандирован к месту постоянной дислокации соединения в Уссурийск. Но как потомственный военный, офицер воздушно-десантных войск и человек, верный воинскому долгу, он остался со своим командиром и подчинёнными. 10-дневный отпуск, который он получил в начале специальной военной операции, стал для него последним временем, проведённым в кругу семьи.

– Когда он был в отпуске, – вспоминает его отец, – мы общались с ним, и он сказал, что своих подчиненных не оставит. Я знаю своего сына, у меня бы язык не повернулся отговорить его от такого решения. Он перестал бы меня уважать, да я и сам себя бы перестал уважать. Он офицер, человек чести и сделал свой выбор.

Февраль 2022 года. Передовые подразделения нашей бригады оказываются в засаде. Клён лично уничтожает вражеский расчёт противотанкового ракетного комплекса «Джавелин» на огневой позиции.

Март 2022 года. На передовом пункте управления Клён лично корректирует огонь артиллерии, враг теряет 20 человек и три единицы техники.

Май. Клён выводит личный состав передового пункта управления в новый район. Контужен, от эвакуации отказывается, помогает раненому офицеру.

Июль. Клён руководит действиями парашютно-десантного батальона по отражению атаки противника. Потери врага – 70 человек, трое взяты в плен.

Август. Противнику нанесено мощное огневое поражение. В одной из рукопашных схваток подполковник лично уничтожает пять нацистов.

Уже на начальном этапе специальной военной операции за храбрость, мужество и героизм Клён был представлен к ордену Мужества. Удостоен медали Жукова. Остальные награды – второй орден мужества, Орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, Орден М.Шаймуратова – нашли героя после его гибели. Командование бригады ходатайствовало о присвоении гвардии подполковнику звания Героя России.

– Детство мальчишек проходило без участия бабушек и дедушек, как и у многих гарнизонных детей, – говорит отец Клёна о своих сыновьях (Клён был старшим).

Мужчина вспоминает, как ребята играли в солдатики, строили колонны из машинок, имитируя марш на полигон, примеряли на себя отцовскую шапку с кокардой и танковый шлемофон. С возрастом старший сын стал ходить с отцом на его службу, интересовался военной техникой, вооружением и казарменной жизнью, любил поесть вместе с солдатами кашу в солдатской столовой.

После гибели Клёна отец пошёл служить в зону СВО по контракту:

– Я на передовой. Теперь уже до самой победы. Нас, возрастных штыков, здесь много. Сейчас не только мать ждёт сына, жена – мужа, а дети – отца, но и внуки ждут деда… А я взял позывной сына "Клён", чтобы враги знали: Клён жив.

– Расскажите о том, что сейчас происходит с Вами.

– Я здесь на своем месте, и это билет в один конец. Я начальник штаба батальона. Сейчас предложили принять командование соседним батальоном. Согласился. От их передней линии до врага 70 м, от моей 100 м. Утюжат кассетами и "польками" каждый день... Напичкали их оружием. Есть и потери... Нам обратной дороги нет, только вперёд!!!Если сейчас с ними не закончим, то ещё моим внукам придется воевать. Не могу этого допустить. Тогда зачем я здесь? Грош нам цена, если не добьемся Победы! Я останусь на этой земле со своими бойцами до конца. Получится приехать в отпуск – хорошо, нет – ничего страшного...