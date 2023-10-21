Если хочешь быть здоров

В разгаре осень, а значит, увеличивается риск подхватить грипп, ОРВИ или другое заболевание, вызываемое сменой сезонов.

О том, чего нам ждать от надвигающихся холодов, какие вирусы могут активизироваться в осеннее время года, существуют ли эффективные способы профилактики сезонных заболеваний, мы беседуем с врачом-терапевтом, аллергологом-иммунологом, кандидатом медицинских наук, доцентом кафедры внутренних болезней БГМУ, доцентом кафедры биологии СФ УУНиТ Эльвирой Рашитовной Гильвановой.

– Как защитить себя и своих близких от простуды и всевозможных вирусов?

– Наши вирусологи рекомендуют для профилактики вирусной инфекции вести здоровый образ жизни: больше бывать на свежем воздухе, правильно питаться, заниматься физкультурой и спортом. Когда начинается сезон ОРВИ и гриппа, не следует злоупотреблять горячительными напитками, курить.

Очень важно в это время постоянно проветривать помещение, будь то офис, жильё, студенческая аудитория, школьный класс или группа детского сада. Каждые сорок пять минут необходимо проветривать жилое помещение и дважды в день проводить в нём влажную уборку. Не забывайте о том, что если в вашей квартире находится заболевший, то нужно как можно чаще мыть вертикальные и горизонтальные поверхности – панели, подоконники, полы, обрабатывать ручки дверей, выключатели. Необходимо ежедневно менять полотенца, которые следует стирать при температуре выше 60 градусов, а также обязательно их гладить. Используйте только свою посуду – чашки, ложки, вилки, тарелки, если у вас в семье есть заболевший. Посуду старайтесь мыть очень горячей водой под краном, а ещё лучше – в посудомоечной машине. Используйте очищающие, моющие средства, почаще меняйте губки, используемые на кухне.

Когда вы или кто-то из ваших домашних переболели ОРВИ, поменяйте постельное бельё, проведите генеральную уборку квартиры и обязательно смените зубные щётки, на которых тоже остаются следы инфекции.

– Какие препараты стоит принимать, если человек всё-таки заболел?

– Когда мы простываем и заболеваем, то на помощь нам в первую очередь приходят интерфероны. В самом начале болезни, в остром состоянии, лучше всего использовать «Грипп­ферон» или другие препараты этой группы, которые реализуются в виде спреев, порошков. Их следует разводить физиологическим раствором и использовать по инструкции 5-6 раз в день, закапывая лекарство в очищенную и промытую солевым раствором носовую полость. Этим самым мы снижаем вирусную нагрузку на организм, который начинает активно бороться с инфекцией.

– Сейчас уже говорят о новом виде вируса – «Пироле». Чем он опасен?

– «Пирола» – новый подвид «Омикрона», это то, что нас с вами ожидает в наступившем сезоне. Пока специалисты не выявили специфических симптомов этого вируса, который проявляет себя так же, как и предыдущие подвиды –

высокой температурой, заложенностью носа, затруднённым дыханием, кашлем и першением в горле, слабостью, ознобом, головной болью, ломотой в теле и общим недомоганием, иногда сопровождающимся тошнотой, рвотой, диареей.

– Почему люди осенью чаще простывают?

– По данным Роспотребнадзора, в Республике Башкортостан, так же как и на всей территории Российской Федерации, идёт постепенное повышение заболеваемости ОРЗ. В сентябре в нашей республике уже зарегистрировано более 25 тысяч заболевших острыми респираторными инфекциями и пять случаев заболевания гриппом. Росту заболеваемости среди детей способствует их смешивание в детских коллективах после летних каникул, а общий подъём заболеваемости связан с изменением погодных условий – похолоданием, увеличением количества осадков. Надо одеваться по погоде, вовремя утепляться.

– Вакцинация поможет уберечься от сезонных заболеваний?

– В город давно завезены вакцины против гриппа, в которых содержатся основные его штаммы. Вакцинация в лечебных учреждениях города уже началась. И это по-прежнему одно из самых эффективных профилактических мероприятий. Главное – прийти на вакцинацию в состоянии относительного благополучия, я имею в виду состояние здоровья человека. Если вы уже переболели ОРЗ, то после выздоровления выждите неделю-другую, чтобы ушли все ваши респираторные синдромы. Если же вирус проник вниз, вызвав бронхит или трахеит, то следует дождаться полного выздоровления, прежде чем идти на прививку.

Не следует забывать и о противопоказаниях. Это касается людей с доказанной аллергией на яйцо, курицу, пациентов с онкологическими заболеваниями, получающих активную терапию, а также лиц, у которых ранее наблюдались нежелательные проявления на любую вакцину. В таких случаях вопрос о вакцинации должен решаться врачом строго индивидуально, с учётом всех обстоятельств.

– Что же будет отличать сезон 2023-2024 года по респираторным и вирусным заболеваниям?

– Это может быть хождение нескольких инфекций наряду с гриппом – аденовирусы, другие коронавирусы, метапневмовирус. Эти инфекции имеют как сходство, так и различие. Из общих симптомов можно назвать повышение температуры, кашель, насморк, ощущение песка в глазах, ломоту в теле, боль в суставах, боли вдоль позвоночника.

Есть инфекции, которые протекают довольно легко. Но в любом случае, в первые два-три дня после возникновения заболевания следует избегать контактов с большим количеством людей. Постарайтесь остаться дома, вызвать врача. Пейте больше жидкости, соблюдайте постельный режим, лечитесь. Пациенты с бронхиальной астмой помимо лекарств от гриппа и простуды должны продолжать принимать свои препараты, чтобы избежать осложнений.

– Какие витамины и минералы стоит принимать осенью?

– Осенью витаминные препараты надо принимать обязательно. Особенно это касается пожилых людей, которые уже должны начать принимать витамин D и кальций. Пациенты с сахарным диабетом в течение всего осенне-зимнего сезона должны принимать комплексные витамины группы B, которые профилактируют полинейропатию.

С уменьшением солнечной активности и укорачиванием светового дня необходимо включить в свой рацион препараты «Омега-3», цинк, селен и всем хорошо знакомую аскорбиновую кислоту. Хороши витаминизированные чаи с боярышником, шиповником, малиной, брусникой. И не будем забывать о том, что регулярное использование рыбы в пищу (не менее двух раз в неделю) благоприятно скажется на ваших сосудах, которые чаще всего страдают от вирусных инфекций.