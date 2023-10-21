В Стерлитамакском государственном театрально-концертном объединении открылся 33-й театральный сезон

Гульнара значит «гранат»

Яркие краски в праздничной атмосфере ощущались в фойе: играла национальная музыка, работала ярмарка изделий ручной работы, на втором этаже – выставка-фотозона с элементами декораций и героями любимых спектаклей.

Открылся новый сезон драмой по повести Флорида Булякова «Гульнара». На спектакль, поставленный на средства партии «Единая Россия», были приглашены семьи участников СВО. Историю о хрупкой девушке, вступившей в борьбу со старыми устоями в глухой башкирской деревушке, воплотил лауреат Государственной республиканской молодёжной премии РБ им. Ш.Бабича, режиссёр Ильсур Казакбаев. Он же стал и автором инсценировки этого, пожалуй, единственного не драматургического произведения Ф.Булякова.



Это его первая режиссёрская работа в нашем театре. Но как режиссёр он широко известен театралам не только республики, но и далеко за её пределами. В творческом багаже И.Казакбаева – постановки в Башкирском государственном академическом театре им. М.Гафури, в Салаватском, Сибайском театрах. Знают его и в Татарстане, Казахстане, Тыве, Калмыкии, Бурятии. Ильсур Юлаевич признался, что идея постановки на основе повести была его личной инициативой.

– Я полагал, что имею дело с поздним его произведением, – говорит он. – Но оказалось это одно из самых ранних. В то время, когда повесть попалась мне на глаза, она ещё даже не была опубликована. Рукопись лично в руки мне передала вдова автора. Повесть меня зацепила. Я стал искать театр, который бы согласился на постановку. И Стерлитамакский башкирский театр дал добро.



Повесть не пьеса. Поэтому многие события автор инсценировки оставил в изложении одного из героев постановки Ильяса (Марат Зубаиров). Именно его устами во многом излагаются не только хронология действий, но и чувства, переживания остальных героев.

Итак, её зовут Гульнара, что в переводе с персидского значит «гранат». Действие начинается в начале тридцатых годов прошлого века: это время тотальной коллективизации села, ликвидации НЭПа и окончательного крушения устоев старого мира.



Комсомольские активисты меняют свои «неблагозвучные» имена. Как Рыжий Марат (Ильнур Аджитаров), который отрёкся от «религиозного» имени Ислам в пользу французского якобинца Марата. Клич, брошенный этими активистами: «Кто не с нами, тот против нас!» вот-вот обретёт реальное воплощение. Угрозы кое-кого отправить в Сибирь «лес валить» не фигура речи. Как и ответные реплики: «Ваша советская власть скоро закончится и всех вас предадут анафеме!».

Именно в тот год в разгар сабантуя в деревне появляется учительница Гульнара (Гульемеш Ибрагимова). Одному из главных героев Рашиту (Ильнур Салимгареев) придётся сделать нелёгкий выбор, с кем быть: со сторонниками прежних устоев, в числе которых и его родители, или с носительницей «новой жизни» Гульнарой.

Именно его любимая первой бросает клич раскулачить середняка Гиляжа (Расиль Сынбулатов). И именно ему выпадает «честь» первым начать крушить минарет мечети, чтобы передать её под клуб. И кому, в условиях нарастающей классовой борьбы, есть дело до мнения слепого «Восемнадцатого» агая – так по недоразумению его записали в документах (народный артист РБ Ильхам Рахимов) о том, что в радуге найдётся место всем цветам. У каждого из них своя правда, непримиримая с правдой оппонента. Отсюда и ощущение того, что это никакая не драма, как заявлено в афишах, а самая настоящая трагедия.



В режиссёрской работе прослеживаются приёмы, которые перекликаются с символами киноработ Тарковского. Например, тема дождя. Но если у Тарковского дождь символизирует безысходность, меланхолию, олицетворяющую душевное состояние героев, то у Казакбаева стихия дождя с громом и молниями – это отражение внутреннего мира главных героев, символ нового и одновременно трагического, что несёт этот новый мир его героям по ту, другую сторону баррикад. А некоторые эпизоды даже навевают сравнения с классическими «Черноликими» М.Гафури или «Галиябану» М.Файзи, в которых воспеваются протест против насилия и религиозных предрассудков.



Хотелось бы отметить работу режиссёра по пластике Ольги Даукаевой. Правда, порой проскальзывает некое смешение жанров. Что-то напоминающее цыганские танцы под буддистские мотивы, но в целом уместно. Оригинально и решение сценического оформления (художник-постановщик Геннадий Скоморохов). Удачной можно считать находку с люками-калитками, как входом в преисподнюю, куда исчезают и откуда, как чёрт из табакерки, вылезают жители деревни, погрязшие в средневековом мракобессии. На их фоне резко контрастируют «подиумы» марширующих под красными знамёнами и транспарантами строителей «новой жизни». В массовках были задействованы студенты Республиканского колледжа культуры и искусств.



Все эти масштабные декорации, оригинальные технические решения в оформлении сцены, вкупе с мастерской игрой актёров, произвели на зрителей яркое впечатление. А завершилась премьера торжественным награждением сотрудников и артистов театра благодарственными письмами и почётными грамотами от Министерства культуры РБ, администрации города, Стерлитамакского отделения Всемирного курултая башкир, администрации Куюргазинского района.