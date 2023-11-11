О премьере в Русском драматическом театре Стерлитамака

Спектакль давно закончился. Иду домой, а перед глазами тонкая, хрупкая фигурка в красном платьице – лучик света в тёмном царстве…

Почему в театре поставили «Грозу» Александра Островского – пьесу, знакомую, как со школы, так и по телевизионным и театральным постановкам? Кажется, сто раз прочитали это произведение и разобрали каждый образ на уроках литературы, посмотрели несколько режиссёрских версий. Но откуда это чувство свежести и новизны?

Ставить классику в театре – беспроигрышный вариант, однако вся трудность в том, чтобы пьеса в момент исполнения точно соответствовала уровню и взглядам современного зрителя. В спектакле «Гроза» режиссёра Юрия Печенежского (г.Москва) это получилось! Пришло понимание и переосмысление главной идеи гениального драматурга. Почему Островский назвал своё лучшее произведение «Гроза»? Душно, одиноко и несвободно в безлюбовном обществе. Нужна очистительная гроза!

Многие зрители, к своему удивлению, начинают сочувствовать героям спектакля. И не только к Катерине. Взять, к примеру, Кабаниху. Как обычно трактуется образ этой ещё не старой женщины? Злобная свекровь, которая поедом ест молоденькую сноху – привычный, можно сказать, стандартный образ. Мы даже имени её не помним. Кабаниха – и всё тут! Не такая Марфа Игнатьевна Кабанова в исполнении народной артистки РБ Светланы Гиниятуллиной. Её героиня обладает твёрдым характером, незыблемыми нравственными убеждениями, гордым умом. В пьесе Островского говорящие имена. Марфа –

в переводе с греческого языка – хозяйка, госпожа. Невольно возникает ассоциация с Марфой Посадницей, которая боролась за незыблемость традиций русской старины, национальных устоев.



Марфу Игнатьевну раздражает никчёмность её детей. Слабовольный и безынициативный Тихон. Легкомысленная Варвара (тоже греческое имя – дикарка, иноземка). И чужая, словно из другого мира, сноха Катерина (от греческих слов – чистый, непорочный). Кабаниха несчастна, одинока, озлоблена. Нет рядом близкого человека. Для развлечения и некоторого утешения есть только странница Феклуша (заслуженная артистка РБ Ольга Бовен) – источник, как сказали бы теперь, фейковых новостей.

Варвара (Елизавета Тодорова), Кудряш (Владислав Петухов), Дикой (заслуженный артист РБ Сергей Сапунов), Кулигин (народный артист РБ Александр Шабаев), Барыня (заслуженная артистка РБ Светлана Патраева) – образы, не поддающиеся временным коррекциям.

Они вечны для России. Поэтому, наверное, их украшали наряды разных эпох. Кудряш выступал в спортивном костюме, Варвара – в русалочьих нарядах с распущенной волной шёлковых волос. Дикому не хватало разве что малинового пиджака. А Кулигин до сих пор изобретает вечный двигатель. До него никому нет никакого дела.

Болезненно одинока главная героиня – Катерина (актриса Юлия Карташова). Почему, спрашивается, молоденькой купчихе захотелось летать? Невольно вспоминаются слова старинной песни, где есть примерно такие слова: «Почему я не сокол, почему не летаю? Я б землю покинул и полетел бы к солнцу просить счастливой доли, ласки и привета».



Нет счастливой доли у бедной Катерины и ласки с приветом ей ждать не от кого. Она просит мужа Тихона (артист Радик Галиуллин), чтобы он взял её с собой. Как же! Маменькиному сыночку хочется вырваться на свободу и… загулять. Иное применение свободы этому мажору XIX века и в голову не приходит. Бесхарактерный, по-своему, но как-то кисло, любящий жену, Тихон не живёт – плывёт по течению. У него одно горячее желание – быть подальше от маменьки. В принципе, он тоже одинок.



Катерина полюбила в первый раз и всей душой племянника Дикого – Бориса (это имя имеет несколько значений – низкорослый, маленький; барс, борец) Григорьевича (артист Александр Коробейников) – молодого человека с порядочным образованием. Образ противоречив, как имя.

Достался молоденькой красивой женщине вялый и нерешительный муженёк. Любимый оказался немногим лучше. Чем собственно, он отличался от Тихона? Только порядочным образованием, которое в мире Кабанихи и Дикого особой ценности не представляло. Характером, решительностью, смелостью? Катерина просит Бориса, как когда-то Тихона: «Забери меня с собой». Борис тоже не может. Дядюшку боится.



Вспоминаются слова Иоанна Богослова, которого читал и перечитывал Александр Островский: «Любовь изгоняет страх….Боящийся несовершенен в любви…». Борис боялся, легко оправдывая свою боязнь. Он был несовершенен в любви – и к женщине, и к самой жизни.

Борис безропотно подчиняется обстоятельствам. Для слабых натур прыжок в тишину –

благодать!



Катерина мечется по сцене. Что её мучает? Тяжесть греха, предательство любимого человека, пустота жизни…

Не может эта тонко чувствующая, чистая, добрая юная женщина прижиться в мире, где в дефиците совесть, ответственность, сострадание, любовь.

Надолго запомнится зрителям одинокая хрупкая фигурка в красном платьице на фоне глубокого чёрного пространства.

Фото Русского драматического театра Стерлитамака.