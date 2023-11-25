В Уфе прошёл слёт бывших стройотрядовцев, посвящённый 50-летию Астраханских отрядов Башкортостана. Стройотрядами, напомню, назывались трудовые коллективы, формировавшиеся в основном из числа учащихся высших, а также средних специальных учебных заведений во время летних каникул. Этот период так и называли «третьим трудовым семестром». Студенты работали на стройках народного хозяйства и полях в уборочную страду. В их числе более 45 тысяч бойцов сельскохозяйственных отрядов со всей страны трудились в Астраханской области – на орошаемых полях всесоюзного огорода.

Стройотряды появились в Советском Союзе ещё в конце пятидесятых. В нашем городе это движение зародилось в середине шес-

тидесятых. Дело это было добровольным и служило хорошим финансовым подспорьем для студентов. В стране, где зарплата инженера составляла 100-110 рублей, студент, не имеющий специальности, мог заработать в три, в пять, а то и в десять раз больше.

Помнится, в нашем СГПИ был отряд, который тянул линию электропередач. Работа была тяжёлой: ставить железобетонные столбы, лезть на них и крепить провода. А главное, с каждым днём уходили всё дальше от базы и столовой. Пытались готовить сами. В райцентре им выделили перловку, картошку и большой кусок свиного сала вместо дефицитного мяса. Несладко пришлось. Зато заработали по тысяче рублей на брата. Два месяца нового учебного года ужинали в ресторане!



Но стройотряды были больше, чем просто работа. Помимо материальной заинтересованности была и особая романтика: красивая форма с различными шевронами и значками, трафаретными картинками во всю спину с символикой каждого отряда, традиции, торжественные вручения специальных паспортов-разрешений на работу. И даже своя культура: песни наподобие «Яростный стройотряд». Строчки из неё: «И наш словесный максимализм проверит время, проверит жизнь» сквозили рефреном в воспоминаниях участников той встречи.



Рузалия Сахипгареева (Султанова):

– Слёт, посвящённый полувековому юбилею выездных сельскохозяйственных отрядов Башкортостана, работавших в Ахтубинском районе Астраханской области, получился очень душевным, тёплым. Седовласые стройотрядовцы, как и много лет назад, с комсомольским задором рапортовали:

– Отряд, равняйсь! Смирно! Уважаемый командир Башкирского областного штаба, сводный отряд имени Салавата Юлаева СГПИ к очередному слёту готов! Командир Касимова, – чётко, по-молодецки задорно представила наш небольшой отряд Зульфира Шафиковна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры психолого-педагогического образования Стерлитамакского филиала Уфимского университета науки и технологий.

– Вы были рядовым бойцом отряда?



– Я начала рано работать, с 1981 года, когда ещё только училась на подготовительном отделении. А дальше досрочно сдавала летнюю сессию – и в лагерь вожатой. А потом в стройотряд. Всё успевала! Училась хорошо, всегда сдавала на повышенную стипендию. В общем, с 1981 по 1983 год была бойцом, потом комиссаром отряда. Строила кирпичный завод в Куганаке, машзавод «Кардан» в Ишимбае. В составе отряда «Ритм», в котором командиром был Ринат Латыпов, в Нуримановском районе строили узкоколейку.



– Как корчагинцы?

– Не совсем, конечно. Под дождём и снегом кирками и лопатами не махали. Но работали на совесть. Девчата цепляли старые шпалы и выдёргивали, на их место устанавливали новые. Ребята таскали рельсы. Жили в лесу: мы в вагончике, ребята в палатках. На костре в больших котлах готовили еду.

– Как из леса поддерживали связь с домом? Тогда же никаких сотовых не было…

– Письма писали. Я ещё и сестрёнку – студентку медучилища с собой поехать сагитировала. Однажды смотрю: кто-то на дрезине едет. Пригляделась: да это же мои мама с папой! Приехали на своей машине в Нуримановский район, оставили её в Красном ключе и в глубь леса на дрезине. Мне даже неудобно стало: никто ни к кому не приезжал, только к нам с сестрёнкой пожаловали. Это я сейчас их понимаю: сама бы я на второй день к детям примчалась. А тогда перед ребятами неловко было… Их хорошо встретили, они посидели с нами, покушали, убедились, что мы живы-здоровы, успокоились и уехали домой.



Ирина Смольникова:

− Наш сельхозотряд в 1982 году собирал картошку в с.Буриказганово Стерлитамакского района. Рядом солдаты запасались овощами на зиму. Кормили нас очень вкусно, старались повара: каждый день свежее мясо и картофель. Помнится, солдаты предложили нам бартер: они нам гречку, мы им картошку. Это был обоюдовыгодный обмен. Гречка для граждан в советские времена была страшным дефицитом. Потому что всю её отгружали в армию. Солдат закормили ею. А у нас – что ни день, то картошка с мясом. Не смейтесь, если каждый день – тоже надоест. Вот мы и обменялись.

В 1983 году я поехала комиссаром отряда «Айгуль» в Астраханскую область. Командиром была Света Яшманова. А в 1984 – уже я была командиром этого отряда. Работали мы с 8 утра до 12. Затем до 16 перерыв. И снова трудились до вечера. Днём работать было невозможно – стояла жуткая жара. Нам ещё повезло: наша 12-я бригада (человек 50) дислоцировалась возле реки Ахтубы, и мы могли после работы искупаться. А вот другая − располагалась посреди голой степи. Им приходилось несладко. Несмотря на полный рабочий день, отдыхать успевали: устраивали различные соревнования между отрядами: спортивные, творческие, пели много. И дискотеки были, и фильмы смотрели…

– Какие-нибудь курьёзы случались?



– Курьёзов, весёлых историй было много. Запомнились торжественные церемонии посвящения в командиры.

По понедельникам нас собирали на планёрки. Однажды я опоздала. Проспала. Говорю: «Ребята, помогите. Вы же здесь уже не в первый раз. Подскажите, как соврать?» Вот они мне и посоветовали: «Скажи, что долго простояли на светофоре». И когда командир спросил: «Почему опоздали?», я так и ответила: «Задержались на светофоре». Он усмехнулся и говорит: «Понятно. Наш человек». Оказывается, в Ахтубинске не было ни одного светофора. Эта бородатая шутка со светофором стала там притчей во языцех.

В Ахтубинске я впервые увидела огромных ужей, это у нас в Башкирии они маленькие, хорошенькие… Однажды выходим на дежурство по кухне, а там огромные толстые змеи. Да много. Они, конечно, неядовитые, но неприятно: лежат, шипят на нас. Мы ребят попросили, они их лопатами куда-то выгребли.

– А ЧП случались?

– Никаких ЧП не было. Даже с трудными подростками. Каждому отряду давали по нескольку таких проблемных ребят на перевоспитание. Мы их всюду с собой таскали, как слепых котят. Впрочем, был случай. Один такой трудный подросток вдруг начал на глазах пухнуть. Оказалось, он проглотил ложку зубной пасты. И у него пошла аллергия. Врач дал ему лекарство, обошлось.



– Сколько удавалось заработать?

– Не помню. Мы же бессеребренники были. Запомнилось другое. Как нас возили на экскурсию в Волгоград, на Мамаев курган, в дом Павлова, на солёное озеро Баскунчак… В Волгограде встретились с ветераном войны, участником боёв за Сталинград В.А.Красильниковым. А Баскунчак удивил плотностью воды. Там при желании не утонешь – соль выталкивает назад. Помнится, ребята безуспешно пытались нырнуть.

Заработанные деньги тратили на различные турпоездки в Москву, Ленинград, Ригу, Киев…

– И даже не подозревали, что в будущем Киев, Рига и некоторые другие города станут зарубежьем…



– Получается, так…

Елена Подосинкина (Скляр), в то время секретарь горкома комсомола:

− В наш зональный штаб входили отряды СГПИ и всех техникумов (колледжей) города. А потом география расширилась. Так, один год к нам относился отряд из Бузовьязов. А в Салавате даже работал международный отряд уфимского вуза. Там были кубинцы.

Как уже было сказано, в этом году исполнилось полвека астраханскому отряду. На следующий год будет 60 лет областному стройотряду. Пользуясь случаем, хотим обратиться ко всем нашим стройотрядовцам с призывом поделиться своими воспоминаниями о своём третьем трудовом семестре. Мы вот обменялись мнениями. Хорошо бы создать что-то наподобие музея, издать книгу или хотя бы брошюрки о тех славных делах, чтобы не канули они в лету... Прошу всех стройотрядовцев откликнуться, поделиться воспоминаниями, сохранившимися фотографиями, документами.



Рузалия Сахипгареева:

− На слёте ветеранов стройотрядовского движения в Уфе в торжественной обстановке лучшим ветеранам движения были вручены почётные знаки. Астраханское региональное отделение РСО подготовило специальное благодарственное письмо для ветеранов, а Башкортостанское региональное отделение РСО вручило благодарственные письма за наставничество и сохранение традиций движения.

После торжественной части на ужине ветераны вспоминали о молодости, пели песни тех лет. Отрадно, что там были и представители молодого поколения стройотрядовцев. Запомнилась командир отряда «Эдельвейс» Ксения Светлакова. Хочу сказать, что стройотрядовское движение стало одной из самых ярких страниц истории комсомола, пережило своих создателей и шагнуло в XXI век.





P. S. Поделиться своими воспоминаниями бывшие стройотрядовцы могут по адресам: [email protected]; S-E-A [email protected].