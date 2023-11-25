Глава Башкирии дал интервью радиостанции "Комсомольская правда"

Стенограмма интервью Радия Хабирова:

– Радий Фаритович, хотим сразу поздравить: вы пришли после общения с главой МИД Сергеем Лавровым, который вручил вам нагрудный знак «За вклад в международное сотрудничество».

– Это награда не только мне, сколько в целом Башкортостану и управленческой команде. Нормальное развитие экономики субъекта Российской Федерации невозможно, если не выходить на внешний рынок, не торговать, не кооперироваться, не инвестировать. Всё это пришлось делать в рамках санкционного давления. Но мы были готовы. Мы выбрали себе несколько государств, направлений, с которыми работаем. И у нас, на мой взгляд, получилось.

– Я перечислю: Беларусь, Узбекистан, Казахстан, Китай, Турция, Иран.

– Совершенно верно. Эти государства формируют основной костяк нашего внешнеэкономического оборота. Но мы торгуем не только с ними. 112 государств мира – это больше половины – с нами работают. Китай – это бескрайние, безграничные возможности для обмена технологиями, товарами, опытом. Беларусь, надо отдать должное руководителю, – сохранила высочайшие компетенции в области машиностроения, сельского хозяйства и лёгкой промышленности. Все, что нам интересно. С белорусами мы не просто торгуем – мы создаём совместные предприятия.

ТРИ ПРИОРИТЕТА

– Вы упомянули Китай. Так вот у них есть выражение «не дай бог жить в эпоху перемен». А мы все живём в учебнике истории. Вы сказали про санкционное давление, но ещё идет СВО. И Башкортостан набирал добровольческие батальоны, вы поддерживаете новые регионы.

– Я сформировал для нашей команды три направления: первое – поддержка нашей страны, поддержка Вооружённых сил, Министерства обороны при выполнении задач СВО (призыв, мобилизация, формирование помощи Минобороны, выполнение гособоронзаказа). Второе – это поддержка участников специальной военной операции и их семей. И к этому надо относиться не формально, этим надо жить. Мы делаем всё для того, чтобы наши ребята вернулись живыми и здоровыми – поставляем им пиломатериалы, чтобы они укрепили свои оборонительные сооружения, беспилотники, строительную технику, по медицине всё отправляем…

Я, как мужчина, провожая ребят, говорю: «Вы уходите, ваши семьи остаются с нами. Эти семьи становятся нашими семьями». Мы направляем на это нашу помощь. Причём она не только в рамках тех мер господдержки, которые есть, но мы готовы всегда оказать любую помощь – любой вопрос мы можем решить!

И третья задача, о которой нельзя забывать: мы не можем, ссылаясь на СВО, на санкции, не развивать республику. Даже в этих условиях будем делать всё, чтобы обеспечить рывок и развитие Башкортостана.

– Мы встречались с вами лет восемь назад, когда вы возглавляли подмосковный Красногорск. В 2018 году вы стали Главой Башкирии. Прошла первая «пятилетка Хабирова». Будете подводить какие-то итоги?

– Внутренне для себя подвёл итог. Я его нигде не афиширую, это моё личное дело. Внешне подводить итоги не буду. Не время. Но скажу так, эти годы были не самые простые. Я живу таким принципом и свою управленческую команду ориентирую, что в полночь все заслуги обнуляются, а косяки удваиваются.

ЕСТЬ ЧТО ПРЕДЛОЖИТЬ МОЛОДЁЖИ

– Перед Главой республики стоит огромное количество задач: улучшать благосостояние граждан, сделать регион привлекательным со всех точек зрения, решить проблему рабочих рук. Так ещё и специальная военная операция идёт. Хорошо одной лошадью управлять. А когда их табун и все в разные стороны – как?

– Первое, что мы сделали, – мобилизовались. Если говорить об СВО, у нас огромное количество людей делают что-то: кто-то маскировочные сети плетёт, бабушки в деревнях носки вяжут, кто-то тушенку закатывает ребятам… И всё по доброй воле.

Что касается разновекторности, то вроде всё получается: экономика растёт, инвестиции растут, зарплаты растут, беспрецедентно низкий уровень безработицы за всё время существования республики и в целом по стране, оборонка сильно загружена, но в то же время другие предприятия у нас открываются, и сельское хозяйство развивается. Мы в доковидные времена такой результат не давали. Все ожидали, что экономика страны рухнет, а она не рухнула.

– Я пару месяцев назад познакомился с молодой семьёй, ребятами, которые скоро станут родителями. Так они уезжали жить в Башкортостан. Чем же вы их привлекаете?

– Можно опустить руки и сказать, что Москва и крупные города пылесосом высасывают молодёжь – любой молодой человек амбициозен, хочет поступить в лучшие вузы, быть в современных условиях. И мы приветствуем, когда наши ребята учатся в столицах, а потом приезжают работать в Башкортостан. Но нам очень приятно, что молодёжная миграция за последние годы изменилась в плюс. К нам едет учиться всё больше ребят: в колледжи, в вузы. Мы строим межвузовский кампус – когда его введём, сразу почти 4 тысячи студентов смогут жить в суперсовременных условиях. Там будут и коворкинги, и лаборатории. Мы проанализировали и поняли, что студент хочет жить всё-таки в центре, и с большим трудом, но нашли участок земли в самом сердце Уфы.

ДРУЖНАЯ КОММУНАЛЬНАЯ РЕСПУБЛИКА

– Башкортостан – это многонациональная республика. И я вспомнил наш советский двор, в котором рос. Там, по-моему, все союзные республики были представлены. И все жили в мире. Башкортостан с вашими полилингвальными школами, разнообразием религий – это наш двор, только в масштабах республики.

– Помните слова Путина о Башкортостане? «В Башкортостане, как в капле воды, отражается всё многообразие России – языков, традиций, культур, религий». У нас русские, башкиры, татары, удмурты, чуваши, мордва и т.д. – у нас самый настоящий этнографический котёл. Даже у меня дети друг другу говорят: «Рита, Курбан-байрам». А дочь отвечает: «Воистину байрам».

У нас переплетены обряды, культуры. Башкирская свадьба с русскими традициями, русская – с башкирскими. Но у нас они не только смешиваются, но и сохраняются: мы единственный субъект Российской Федерации, где наши полилингвальные гимназии не только одного титульного языка. У нас есть полилингвальная башкирская гимназия, у нас есть полилингвальная татарская гимназия, есть марийская. И сейчас мы делаем ещё две гимназии – чувашскую и удмуртскую. У нас газеты на шести языках выходят.

В зоне СВО наши ребята всегда говорят: мы – башкиры. А ведь среди них и русские, и украинцы, кого только нет, но башкиры – это такой собирательный образ.

– Как к шуткам относитесь про соперничество башкир и татар?

– Очень хорошо отношусь. Вот у меня тренер всегда говорил: «если ты хочешь быть сильнее и чего-то добиться, всегда борись с тем, кто сильнее тебя». А у нас вокруг Башкортостана такие сильные партнёры, и не только Татарстан – Свердловская область, Челябинская, Самарская.

– Я от многих глав регионов слышал слово «рывок». Правда, существует какая-то конкуренция между регионами?

– Каждый глава субъекта (поверьте, я не вижу среди них людей равнодушных, некомпетентных), «рвёт» за свою республику. Мы боремся за ресурсы, инвестиции, за людей. Эта конкуренция носит чрезвычайно острый характер. И это правильно. В конкуренции и рождается движение.

ТУРИСТА НАДО ЗАХВАТИТЬ И НЕ ОТПУСКАТЬ

– А туризм? Наверняка вы смотрите, как Алтай бьёт рекорды, как в Сочи едут, Дальний Восток развивается.

– Сейчас количество туристов увеличивается везде – у нас плюс 30 процентов. Ошеломительное увеличение. Но я трезво смотрю на вещи. Так долго не будет. Когда-то мир придет в равновесие, и опять люди будут ездить в другие страны. Но мы за это время должны создать туристическую инфраструктуру, показать людям, привлечь их, создать условия, чтобы человек, побывавший здесь, сказал: «Я вернусь». Это сложная задача.

– У вас потрясающий горнолыжный курорт Абзаково.

– Один из лучших. 19 трасс в республике – Абзаково и Банное. Но я всё равно считаю, что в стране есть дефицит. В основном куда едут? В Сочи, на Алтай, к нам. И наша задача – создать новые маршруты, создать новые трассы, создать новые глэмпинги, гостиницы. Есть уникальная возможность нашего туриста захватить в объятия и не отпускать.

НЕ ЗАДИРАЙ НОС

– В средневековье у хозяина земли обязательно был герб и на нем девиз. Девиз по жизни, которому следует Радий Хабиров?

– Озадачили. Давайте, пусть первое будет – работать. Честно и ответственно. Все-таки я мужчина, я не могу без работы, которую я должен делать честно и ответственно.

Второе: не задирай нос. Знаете, это большая опасность, особенно для людей, которые находятся во власти. Я своей супруге каждый раз говорю: «Если видишь, что я начал задирать нос, бери биту, бей меня и приводи в чувство». Нельзя этого делать, особенно на таких больших должностях. Ты должен остаться нормальным человеком. Это непростая задача, но ты должен. Надо быть на одной волне с людьми, понимать, что они хотят и что ты можешь им дать.