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25 Ноября , 14:59

Глава Башкирии дал интервью радиостанции "Комсомольская правда"

Руководитель республики рассказал, зачем главе российского региона вести международные переговоры, как поддерживать участников спецоперации, нужно ли подводить итоги своей работы, чем удерживать молодёжь от бегства в Москву,

Глава Башкирии дал интервью радиостанции "Комсомольская правда"
Глава Башкирии дал интервью радиостанции "Комсомольская правда"

Стенограмма интервью Радия Хабирова:

– Радий Фаритович, хотим сразу поздравить: вы пришли после общения с главой МИД Сергеем Лавровым, который вручил вам нагрудный знак «За вклад в международное сотрудничество».

– Это награда не только мне, сколько в целом Башкортостану и управленческой команде. Нормальное развитие экономики субъекта Российской Федерации невозможно, если не выходить на внешний рынок, не торговать, не кооперироваться, не инвестировать. Всё это пришлось делать в рамках санкционного давления. Но мы были готовы. Мы выбрали себе несколько государств, направлений, с которыми работаем. И у нас, на мой взгляд, получилось.

– Я перечислю: Беларусь, Узбекистан, Казахстан, Китай, Турция, Иран.

– Совершенно верно. Эти государства формируют основной костяк нашего внешнеэкономического оборота. Но мы торгуем не только с ними. 112 государств мира – это больше половины – с нами работают. Китай – это бескрайние, безграничные возможности для обмена технологиями, товарами, опытом. Беларусь, надо отдать должное руководителю, – сохранила высочайшие компетенции в области машиностроения, сельского хозяйства и лёгкой промышленности. Все, что нам интересно. С белорусами мы не просто торгуем – мы создаём совместные предприятия.

ТРИ ПРИОРИТЕТА

– Вы упомянули Китай. Так вот у них есть выражение «не дай бог жить в эпоху перемен». А мы все живём в учебнике истории. Вы сказали про санкционное давление, но ещё идет СВО. И Башкортостан набирал добровольческие батальоны, вы поддерживаете новые регионы.

– Я сформировал для нашей команды три направления: первое – поддержка нашей страны, поддержка Вооружённых сил, Министерства обороны при выполнении задач СВО (призыв, мобилизация, формирование помощи Минобороны, выполнение гособоронзаказа). Второе – это поддержка участников специальной военной операции и их семей. И к этому надо относиться не формально, этим надо жить. Мы делаем всё для того, чтобы наши ребята вернулись живыми и здоровыми – поставляем им пиломатериалы, чтобы они укрепили свои оборонительные сооружения, беспилотники, строительную технику, по медицине всё отправляем…

Я, как мужчина, провожая ребят, говорю: «Вы уходите, ваши семьи остаются с нами. Эти семьи становятся нашими семьями». Мы направляем на это нашу помощь. Причём она не только в рамках тех мер господдержки, которые есть, но мы готовы всегда оказать любую помощь – любой вопрос мы можем решить!

И третья задача, о которой нельзя забывать: мы не можем, ссылаясь на СВО, на санкции, не развивать республику. Даже в этих условиях будем делать всё, чтобы обеспечить рывок и развитие Башкортостана.

– Мы встречались с вами лет восемь назад, когда вы возглавляли подмосковный Красногорск. В 2018 году вы стали Главой Башкирии. Прошла первая «пятилетка Хабирова». Будете подводить какие-то итоги?

– Внутренне для себя подвёл итог. Я его нигде не афиширую, это моё личное дело. Внешне подводить итоги не буду. Не время. Но скажу так, эти годы были не самые простые. Я живу таким принципом и свою управленческую команду ориентирую, что в полночь все заслуги обнуляются, а косяки удваиваются.

ЕСТЬ ЧТО ПРЕДЛОЖИТЬ МОЛОДЁЖИ

– Перед Главой республики стоит огромное количество задач: улучшать благосостояние граждан, сделать регион привлекательным со всех точек зрения, решить проблему рабочих рук. Так ещё и специальная военная операция идёт. Хорошо одной лошадью управлять. А когда их табун и все в разные стороны – как?

– Первое, что мы сделали, – мобилизовались. Если говорить об СВО, у нас огромное количество людей делают что-то: кто-то маскировочные сети плетёт, бабушки в деревнях носки вяжут, кто-то тушенку закатывает ребятам… И всё по доброй воле.

Что касается разновекторности, то вроде всё получается: экономика растёт, инвестиции растут, зарплаты растут, беспрецедентно низкий уровень безработицы за всё время существования республики и в целом по стране, оборонка сильно загружена, но в то же время другие предприятия у нас открываются, и сельское хозяйство развивается. Мы в доковидные времена такой результат не давали. Все ожидали, что экономика страны рухнет, а она не рухнула.

– Я пару месяцев назад познакомился с молодой семьёй, ребятами, которые скоро станут родителями. Так они уезжали жить в Башкортостан. Чем же вы их привлекаете?

– Можно опустить руки и сказать, что Москва и крупные города пылесосом высасывают молодёжь – любой молодой человек амбициозен, хочет поступить в лучшие вузы, быть в современных условиях. И мы приветствуем, когда наши ребята учатся в столицах, а потом приезжают работать в Башкортостан. Но нам очень приятно, что молодёжная миграция за последние годы изменилась в плюс. К нам едет учиться всё больше ребят: в колледжи, в вузы. Мы строим межвузовский кампус – когда его введём, сразу почти 4 тысячи студентов смогут жить в суперсовременных условиях. Там будут и коворкинги, и лаборатории. Мы проанализировали и поняли, что студент хочет жить всё-таки в центре, и с большим трудом, но нашли участок земли в самом сердце Уфы.

ДРУЖНАЯ КОММУНАЛЬНАЯ РЕСПУБЛИКА

– Башкортостан – это многонациональная республика. И я вспомнил наш советский двор, в котором рос. Там, по-моему, все союзные республики были представлены. И все жили в мире. Башкортостан с вашими полилингвальными школами, разнообразием религий – это наш двор, только в масштабах республики.

– Помните слова Путина о Башкортостане? «В Башкортостане, как в капле воды, отражается всё многообразие России – языков, традиций, культур, религий». У нас русские, башкиры, татары, удмурты, чуваши, мордва и т.д. – у нас самый настоящий этнографический котёл. Даже у меня дети друг другу говорят: «Рита, Курбан-байрам». А дочь отвечает: «Воистину байрам».

У нас переплетены обряды, культуры. Башкирская свадьба с русскими традициями, русская – с башкирскими. Но у нас они не только смешиваются, но и сохраняются: мы единственный субъект Российской Федерации, где наши полилингвальные гимназии не только одного титульного языка. У нас есть полилингвальная башкирская гимназия, у нас есть полилингвальная татарская гимназия, есть марийская. И сейчас мы делаем ещё две гимназии – чувашскую и удмуртскую. У нас газеты на шести языках выходят.

В зоне СВО наши ребята всегда говорят: мы – башкиры. А ведь среди них и русские, и украинцы, кого только нет, но башкиры – это такой собирательный образ.

– Как к шуткам относитесь про соперничество башкир и татар?

– Очень хорошо отношусь. Вот у меня тренер всегда говорил: «если ты хочешь быть сильнее и чего-то добиться, всегда борись с тем, кто сильнее тебя». А у нас вокруг Башкортостана такие сильные партнёры, и не только Татарстан – Свердловская область, Челябинская, Самарская.

– Я от многих глав регионов слышал слово «рывок». Правда, существует какая-то конкуренция между регионами?

– Каждый глава субъекта (поверьте, я не вижу среди них людей равнодушных, некомпетентных), «рвёт» за свою республику. Мы боремся за ресурсы, инвестиции, за людей. Эта конкуренция носит чрезвычайно острый характер. И это правильно. В конкуренции и рождается движение.

ТУРИСТА НАДО ЗАХВАТИТЬ И НЕ ОТПУСКАТЬ

– А туризм? Наверняка вы смотрите, как Алтай бьёт рекорды, как в Сочи едут, Дальний Восток развивается.

– Сейчас количество туристов увеличивается везде – у нас плюс 30 процентов. Ошеломительное увеличение. Но я трезво смотрю на вещи. Так долго не будет. Когда-то мир придет в равновесие, и опять люди будут ездить в другие страны. Но мы за это время должны создать туристическую инфраструктуру, показать людям, привлечь их, создать условия, чтобы человек, побывавший здесь, сказал: «Я вернусь». Это сложная задача.

– У вас потрясающий горнолыжный курорт Абзаково.

– Один из лучших. 19 трасс в республике – Абзаково и Банное. Но я всё равно считаю, что в стране есть дефицит. В основном куда едут? В Сочи, на Алтай, к нам. И наша задача – создать новые маршруты, создать новые трассы, создать новые глэмпинги, гостиницы. Есть уникальная возможность нашего туриста захватить в объятия и не отпускать.

НЕ ЗАДИРАЙ НОС

– В средневековье у хозяина земли обязательно был герб и на нем девиз. Девиз по жизни, которому следует Радий Хабиров?

– Озадачили. Давайте, пусть первое будет – работать. Честно и ответственно. Все-таки я мужчина, я не могу без работы, которую я должен делать честно и ответственно.

Второе: не задирай нос. Знаете, это большая опасность, особенно для людей, которые находятся во власти. Я своей супруге каждый раз говорю: «Если видишь, что я начал задирать нос, бери биту, бей меня и приводи в чувство». Нельзя этого делать, особенно на таких больших должностях. Ты должен остаться нормальным человеком. Это непростая задача, но ты должен. Надо быть на одной волне с людьми, понимать, что они хотят и что ты можешь им дать.

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