Сохраняем красоту, молодость, здоровье

Две милые девушки, спрятавшись за киоском, курили и обсуждали способы похудения. Подхожу к ним. Ещё рта не успела раскрыть, а они мне:

– Что, воспитывать будете?

– Нет, просто хочу спросить, вы замуж собираетесь? Деток здоровых родить?

– Хотим, как и все нормальные девчонки!

– Но мамино курение и неполноценное питание может отра-

зиться на малыше.

– А вы что, врач?

– Нет.

– Тогда разговор окончен!

ЗДОРОВАЯ МАМА – ЗДОРОВЫЙ МАЛЫШ



Продолжение разговора состоялось в детской поликлинике № 1. Мы беседуем с участковой медицинской сестрой А.В.Салаватовой. Она на протяжении многих лет опекает детей со дня рождения и до 18 лет. Мамочки тоже не остаются без её внимания.

– Аниса Венеровна, от здоровья мамы зависит здоровье ребёнка?

– Безусловно. Как физическое, так и психическое. Мама должна полноценно питаться, дышать свежим воздухом, высыпаться, не простужаться.

Что касается психического здоровья. Хорошо, когда ребёнок чувствует биение сердца матери. Существует с ней, так сказать, на одной волне. Связь с родителями должна быть тесной и постоянной. Тёплый родительский дом – среда, где вырастает полноценная во всех отношениях личность.

– Что вы скажете о пользе грудного вскармливания?

– Грудное вскармливание – та невидимая нить, которая продолжает связывать маму и малыша после рождения. Оно предназначено природой для питания младенца, поэтому и называется естественным.

– А чем конкретно оно полезно для здоровья?

– Приведу несколько фактов. Во-первых, оптимальный по составу и количеству белок не перегружает поджелудочную железу, а присутствую-

щие ферменты помогают качественно переваривать молоко и усваивать питательные вещества.

Во-вторых, уникальный жировой состав грудного молока усваивается на 90 процентов! В-третьих, грудное молоко – мощная противовирусная и антибактериальная защита ребёнка за счёт материнских антител. Профилактика дисбактериоза и кишечных инфекций. В-четвёртых, правильный минеральный состав и соотношение микроэлементов, большое количество витаминов способствуют росту и развитию малыша.

А теснейший контакт с мамой делает ребёнка счастливым, доброжелательным, интеллектуально развитым.

– С какого возраста нужно прикармливать ребёнка?

– С 6 месяцев. Но до этого возраста рекомендуется кормить только грудным молоком, не добавлять продукты или напитки.

– Как грамотно подкармливать?

– Поначалу следует давать маленькие порции, в ложечке, предназначенной специально для младенцев, и постепенно увеличивать количество до полноценной порции. Текстура пищи – молотая, пюре без комочков. И никакой манной каши!

– Курящая мама вредит своему ребёнку?

– Врачи советуют будущим родителям отказаться от вредной привычки ещё до зачатия. Иначе курение пагубно повлияет на формирование нервной и дыхательной систем ребёнка, а впоследствии станет причиной пневмонии и бронхита.

Никотин новорождённый получает через курящую мать: он всасывается в кровь в течение 30 минут. Попадая в организм ребёнка, сразу же проявляет свои разрушительные свойства.

Первый орган, страдающий от никотина, сердце. Никотин приводит к его дисфункции. В дальнейшем может развиться сердечная недостаточность.

Курение матери нарушает сон малыша. Сон становится беспокойным. А ребёнок быстро перевозбуждается и долго не может заснуть.

Рост и развитие малыша курящих родителей замедляются, может проявиться аллергия.

– А как курение влияет на мать?

– Курение вызывает рост метаболизма, что приводит к увеличению массы тела, а также к преждевременному старению и изнашиванию организма.

У курящей мамы выработка грудного молока, как правило, прерывается на четвёртом месяце. Ребёнка приходится переводить на искусственные смеси, которые ни в коем случае не заменят материнского молока, что отразится на здоровье грудничка.

Хотелось бы предупредить девушек и женщин. Прежде, чем закурить первую сигарету «для пробы», поймите: никотиновая зависимость у женщин отличается от мужской. Женщина быстрее привыкает к никотину, и ей сложнее от него отвыкнуть в силу множества присущих ей психологических и физиологических причин. Главная из них – гормональные особенности женского организма.



КРАСОТАИ ЛИ МОДНАЯ ФИГУРА?



– Аниса Венеровна, сейчас многие девушки и девочки-подростки стремятся походить на модный идеал – куклу Барби. У неё длинные тощие ноги, тонкая талия, худые до прозрачности руки. Моя знакомая жалуется, что её двенадцатилетняя внучка отказывается от супов, котлет, картофельного пюре и прочего. Увы, юные девицы не понимают: погоня за якобы модной фигурой отнимет у них природную красоту. Не правда ли?

– К сожалению, правда. Многие девушки и девочки отказываются от еды, воды, пьют мочегонные, провоцируют рвоту после приёма пищи. То есть планомерно и целенаправленно худеют, теряя очарование юности.

– Почему вместе с килограммами, далеко не лишними в детстве и юности, они теряют привлекательность и красоту?

– У таких юных особ замедляется рост. От отсутствия витаминов и микроэлементов начинают выпадать волосы. Кожа становится сухой и бледной, теряет эластичность, а это ведёт к ранним морщинам. Наблюдаются хрупкость костей и ломкость ногтей. Но самое опасное – возникают проблемы с щитовидной железой.

Фанатки Барби могут в два счёта довести себя до анорексии.

– Что за болезнь анорексия?

– Анорексия в широком смысле – это отсутствие потребности в еде. Симптом может наблюдаться при инфекциях или во время восстановления организма после болезней или отравления.

Заболеванием отсутствие аппетита становится в случае затяжного течения, поддерживаемого самим пациентом. Тогда мы говорим о нервной анорексии.

– Кто наиболее уязвим?

– Согласно мировой статистике, эта болезнь больше всего распространена среди подростков и молодых людей от 12 до 25 лет. В России от анорексии страдают 2,5 процента подростков.

– Как характеризуется болезнь? И чем она опасна?

– Характеризуется, как я уже говорила, ограничением потребления еды и воды, приё-

мом диуретиков, провоцированием рвоты. Больные сфокусированы на коррекции внешности. Их главная цель – похудеть во что бы то ни стало! Но они никогда не достигают искомого идеала. В результате болезни возникают серьёзные нарушения: критическое снижение массы тела, атрофия внутренних органов, задержка роста и полового развития, патологии сердечно-сосудистой системы (вплоть до остановки сердца), истощение и иссушение кожи, хрупкость костей, переломы, остеопороз, гипофункция щитовидной железы, снижение тонуса, внимания и работоспособности – апатия.

Нервная анорексия опасна тем, что тесно переплетена с психическими переживаниями больного, носит навязчивый характер и чревата соматическими и эндокринными заболеваниями, риском суицида.

– Юноша может страдать анорексией?

– Может!

– Причины анорексии?

– Причин много. К психологическим причинам относятся – тревожность, перфекционизм, неуверенность в себе, но главную роль играют внешние события. Например, когда пухленькую девочку начинают высмеивать одноклассники.

Социальные причины – мода на определённое сложение тела (символ – кукла Барби), модные системы питания. А также семейные устои, традиции, отношения.

Каждый случай индивидуален. Иногда причиной анорексии могут стать совершенно неожиданные вещи. Например, чересчур активное увлечение спортом.



КАК ВЫРАСТИТЬ ВУНДЕРКИНДА?



Если родители хотят, чтобы ребёнок отлично учился, одерживал победы в интеллектуальных соревнованиях, его нужно хорошо кормить.

Аниса Венеровна говорит:

– Педиатрам давно известно, что интеллект ребёнка не целиком зависит от качества и количества обучения. Огромную роль играет правильно сбалансированное питание.

Уже более ста лет назад учёными-медиками был сделан вывод: фундамент развития умственных способностей закладывается с рождения и до трёх лет. В этот период ребёнок обладает отличной гибкостью мышления и с 3 лет готов к обучению. Поэтому очень важно создать для малыша развивающую среду и организовать правильное питание.

– Аниса Венеровна, каким должно быть правильное питание?

– Сегодня ни у кого не вызывает сомнений, что недостаток белковой нормы ведёт к замедлению интеллектуального развития. В ежедневном рационе ребёнка он должен составлять от 15 до 20 процентов. Правильное соотношение белков, жиров и углеводов для детей – 1:1:4. Иначе будут страдать все системы организма, в том числе ЦНС и головной мозг.

Практика показывает, что у детей снижаются внимание и память, когда они отказываются от завтраков. Родители должны понимать: именно в завтраке должны содержаться продукты, богатые белком, – творог, йогурт, молоко, яйца. Бутерброд с овощами и постной говядиной или варёной курицей тоже будет очень полезен.

Известно, что ткани головного мозга примерно на 60 процентов состоят из жира. И для его питания незаменимы жирные кислоты Омега-3 и Омега-6. Они поступают в организм только с пищей. Их источники – палтус, сардины, скумбрия, льняное масло, печень трески, морские водоросли, яйца и орехи.

За многие функции головного мозга отвечают витамины группы В, которые участвуют в образовании новых клеток мозга, влияют на скорость мышления и память.

Ими богаты мясные, рыбные продукты, молоко, яйца, бобовые, апельсины.

Витамин С улучшает состояние нейронов мозга и нервных клеток. Его содержат цитрусовые, киви, плоды шиповника, сладкий перец и квашеная капуста.

Важнейшую роль играет железо. При его недостатке нарушаются внимание и память. Железо, которое отлично усваивается детским организмом, содержится в красном мясе. И никакое «растительное железо» не может полноценно его заменить. Так уж устроен наш организм.

– В каких продуктах кроме мяса содержится железо?

– Это овсяные хлопья, гречка, фасоль, яблоки и груши.

Огромное влияние на умственное развитие оказывает йод. Он содержится в морских водорослях, креветках, треске, тунце, черносливе, клюкве.

Назову 10 продуктов, необходимых для развития детского интеллекта. Это лосось (Омега-3), яйца (холин – элемент, улучшающий память), арахис (витамин Е), цельное зерно (например, гречка), овсянка (витамины Е и В, цинк), ягоды (витамины), бобовые (протеин, углеводы, клетчатка), разноцветные овощи (огромное количество антиоксидантов, восстанавливающих повреждённые клетки), молоко, йогурт (витамины группы В), нежирная говядина (источник железа и цинка).

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