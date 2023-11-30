Союзу "Набат" Стерлитамака - 25 лет

Они были первыми

НАЧАЛО



– Четверть века для человека − возраст возмужания. Повод оглянуться назад, подвести первые итоги, подумать о планах. Давайте вспомним, как всё начиналось.

И.Маняпов:

– Союз участников вооружённого конфликта в Чеченской Республике и других локальных конфликтах «Набат» был основан в 1998 году Александром Анатольевичем Подобным. Он же стал его первым председателем. Необходимость его создания была продиктована тем, что после чеченской кампании ветераны нуждались в реабилитационной помощи по всем направлениям. Кто-то вернулся с ранением, кто-то живой, но с израненной душой.

Ещё острее стоял вопрос с теми, кто воевал в горячих точках в советское время. Как правило, за исключением «афганцев», многие из них не имели ни льгот, ни статуса ветерана боевых действий. Тогда ведь это всё было под грифом секретности. Соответственно, семьи погибших тоже не имели никаких льгот. Мы помогали получить им этот статус. Добились бесплатного проезда в городском транспорте. Как ветеранам им полагалось льготное жильё. В 2004 году на федеральном уровне объединили всех участников боевых действий. Льготы заменили единовременными денежными выплатами. Сегодня наш союз объединяет не только «чеченцев», но и участников боевых действий в Таджикистане, Грузии, Сирии, Югославии, Африке, Вьетнаме, арабо-израильских войн… Всего около двух тысяч человек.

Работа

– Чем сегодня занимается «Набат»?

– Чтим память павших товарищей. На

8 марта организовываем вечера с подарками для матерей погибших бойцов. 1 декабря проводим митинги с возложениями цветов и венков, посещением могил на городских кладбищах, концертной программой, чаепитием и обедом. Во всех школах установлены мемориальные плиты в память погибших выпускников. Ведём работу по патриотическому воспитанию среди молодёжи. Проводим различные спортивные мероприятия. Ещё одно направление – формирование и доставка гуманитарных конвоев в зону СВО. 12 конвоев уже доставлено. Около 50 парней из «Набата» отправились туда добровольцами или по мобилизации. Один из них – Константин Пашковский. Впрочем, лучше, если он сам об этом расскажет.

– Константин, получается, вы участник двух войн: Чеченской и СВО. Где было труднее?

К.Пашковский:

– Это разные войны. Я участник второй чеченской кампании. Спецназовец Краснознамённого Дальневосточного военного округа. Разведчик. К тому времени, когда мы прибыли в Чечню, самые жаркие бои там уже закончились. Мы в основном зачищали территорию от бандформирований. Сейчас война другая: война технологий, дронов.

Когда объявили частичную мобилизацию, я работал на БСК. И уже на следующий день пришла повестка. Мы первыми на трёх полных автобусах выехали в Пензу. Были там и семейные мужики, и только что демобилизованные. Меня – сержанта спецназа –

сразу поставили на офицерскую должность командиром взвода в полковую разведку. 25 сентября был мобилизован, а 11 октября нас посадили в поезд, и мы отправились в зону СВО.

Поразил Мариуполь. Это был Сталинград. Я такого даже в Чечне не видел. К тому времени наши оставили Херсон. Мы стояли на Днепре, когда наш уфимский отряд понтонёров строил мост через Днепр, через который выходили наши войска.

– Потери были большие?

– Поначалу да. 4 ноября прилетело сразу 8 «хаймерсов». Мы потеряли троих. А всего 18, не считая раненых. «Двухсотых» могло быть больше, если бы не парень из Уфы (позывной «Шаман»). Танкист, добровольцем ушёл после третьего курса мединститута. Многие обязаны ему жизнью. Имел ранение, после которого у него на коленке осталась пластинка. До шести утра бегал, спасал парней.

У него даже на пластине шурупы выкрутились. Потом его отвезли в Мелитополь, обратно закрутили. Представлен к ордену Мужества.



«НАС ЖДУТ НА ПЕРЕДОВОЙ»



– Насколько востребованы гуманитарные конвои на передовой?

– Очень востребованы. Особенно это ощущалось на начальном этапе. К примеру, дали нам бинокли семикратного увеличения. В них только ворон на деревьях считать. Неделю спустя ребята из патриотических кружков предложили обратиться в «Набат». Мы составили список необходимых вещей, записали видеообращение. Я обратился лично к генеральному директору БСК Э.М.Давыдову. И вот звонок: «Выезжаем, встречайте». С гумконвоем привезли 2 коптера, дальний бинокль, приборы ночного видения, тепловизоры, полноприводный УАЗ. Он и сейчас на ходу. Потом привезли «гуманитарку» из Пензы − тёплые носки, предметы гигиены… Слов нет, нужные вещи. А пензенцы им в пример: «Смотрите, что нам башкиры привезли!».

И.Маняпов:

– Дорога ложка к обеду. На начальном этапе много чего не хватало. Окопы на передовой – по всем законам позиционной войны. А это – стройматериалы, печи... Одних гвоздей тонны полторы привезли. Сейчас обеспечение более-менее нормализовалось. Тылы работают как положено.

К.Пашковский:

– Большое спасибо Николаю Булюкину. Ветеран Чечни, Грузии, он согласился везти груз. А каждый гумконвой – это больше 6 тысяч километров по разным позициям. Не каждый согласится. Ездил, ездил, да так и ушёл добровольцем, в батальон

им. С.Юлаева.

И.Маняпов:

– Да, это риск. Но все мы прекрасно понимаем, что нас ждут на передовой. И не только из-за нужных вещей, но и потому, что для них встреча с земляками и весточки из дома − это возможность, пусть виртуально, но побывать на родине.

Надо сказать, несмотря на риск, глава администрации города Р.Ф.Газизов приезжал на передовую. В сопровождении заместителя Павла Шорохова Рустем Фаритович лично прошёлся по окопам. Записывали, что необходимо, спрашивали, какие наболевшие пробле-

мы остались дома. Со всеми переговорили, но с командиром полка встретиться в тот раз не получилось. Вечером комполка вернулся и пригласил наших к себе. Они уже были в тылу, но, не раздумывая, ночью выехали. Ехали без света. За рулём – Рустам Хисматуллин с позывным «Сова». Каким-то известным только ему чутьём, вёл машину в полной темноте. Водитель от бога. К сожалению, погиб.

К.Пашковский:

– Как-то сидим в окопе, а над нами вражеский дрон кружит. И тут кто-то вспомнил, что в Чечне бандформирования прятались от тепловизоров под чёрной полиэтиленовой плёнкой, которую тогда выпускали на БСК. Парень с позывным «Рысь» говорит: «У меня же мама работает там». Мы обратились туда, и вскоре на передовую прибыла такая плёнка. На БСК её уже не выпускают, но где-то закупили. Она чёрная и держит тепло. Хорошая защита от тепловизора. Ни один прибор ночного видения не учует. Сейчас ими целые блиндажи накрывают.

– Вы в отпуск приехали или по ранению?

– Нет. БСК вернула всех, кто работал в цехах компании.

– Что бы вы хотели сказать тем, кто сейчас задумывается о службе по контракту?

И.Маняпов:

– В школах на уроках мужества старшеклассники часто задают нам такой вопрос «Стоит ли соглашаться, если предложат службу по контракту?». Мы отвечаем: «Слушай себя. Слушай своё сердце. Если ты чувствуешь, что ты там нужен, – иди».

В Стерлитамаке получить подробную информацию о службе по контракту можно по телефонам: 8 (917) 462 89-17; 8 (3473) 20-61-51 - военный комиссариат Стерлитамака и Стерлитамакского района (ул. Худайбердина, 118, каб. 19).

Фото Сергея Крамскова и из архива И. Маняпова.