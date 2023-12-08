Житель Стерлитамака рассказал об участнике СВО, который уже третий год воюет без ноги

Всё для фронта, всё для Победы!

Про Алексея Панченко я узнала случайно от приятельницы. А когда встретилась с ним лично, поняла, что должна рассказать об этом человеке и его гражданской позиции нашим читателям.

Когда что-то болит в душе

Алексею Александровичу Панченко 60 лет. Работает в ООО ЧОО «Вершина», в службе охраны БСК. В молодости служил в армии, ездил в командировки в места, где бывало, скажем так, неспокойно. Имеет несколько военных специальностей, среди них – сапёр-подрывник, старший механик-водитель.

– Война – это тяжёлое дело, и лучше бы её совсем на свете не было, – говорит он. – Но не мы её начали. Не было у России другого выхода. И каждый, кто любит свою Родину, должен это понимать.

Сам Алексей признаётся, что путь от понимания и сочувствия до конкретного дела он прошёл не вдруг.

– Внутренние словесные баталии с интернет-собеседниками из региона 44 вылились в то, что на просторах интернета я нашёл не только противников, но и соратников. Одному было тяжело держать оборону. Узнал, что многие россияне помогают участникам СВО. Что-то давно болело, зрело в душе. А летом на даче в Урняке, где мы с мамой проводим всё лето, она рассказала мне, что видела по телевизору, как в Херсоне ребята маются без плавсредств. И я вдруг вспомнил, что у меня армейская десантная восьмиместная лодка лежит без дела: мы от активного отдыха на природе давно перешли на огородные грядки. Короче, стал я искать способ переправить свою лодку бойцам. Съездил в «Набат», потом созвонился с Уфой. В итоге вышел на группу добровольцев, собравшую груз для поездки в зону СВО. Им нужен был второй водитель. И я решил поехать.

Свою первую поездку в Донецк сам он называет немного бестолковой. Везли тушёнку, предметы личной гигиены, его лодку. Напарник, с которым Алексей ехал, забыл дома паспорт. Обнаружилось это только на таможне. И пришлось Алексею везти груз одному. Это было в августе.

Друг мой «Тайсон»

– Встретили меня отлично, – вспоминает Алексей. – В 110-м отдельном стрелковом полку все ребята, в основном, жители ДНР. Когда слышишь от них: «Лёша, братец, спасибо!», ком встаёт в горле. Больше всего меня поразила история парня с позывным «Тайсон», он на год младше моего сына. Он взял в руки оружие девять лет назад. И уже третий год воюет без ноги. Это такая невероятная сила духа! И она заразная, она пожирает изнутри наш эгоизм, мелочность, мещанство, страх за себя – всё, чем мы обросли за эти годы. Общаясь с «Тайсоном», я вдруг осознал: это наша война, наша! И все, кто воюет на нашей стороне – свои для нас. И встал перед глазами мой дед Михаил, который прошёл, сражаясь с фашистами, три войны – финскую, Отечественную и японскую. И вспомнилась моя мама Нина Михайловна, родившаяся в 1941-м, и по сей день воспринимающая чужую беду как свою. Семейный стаж нашей рабочей династии на Соде – почти 400 лет. И погоны нам далеко не чужды: с маминой стороны родные воевали и в Афганистане, и в Сирии, и в Чечне.

История замкнулась, сделав круг от Великой Отечественной до наших дней.

А мужики там – кремень, и настроены они по-боевому. Друг мой «Тайсон» говорил мне перед отъездом: – Я бегаю плохо, хожу не очень быстро, но я до них дойду!

И я верю, что он дойдёт. У него родной город под ВСУшниками. И он его освободит. «Тайсон» и его друзья – это люди войны, веры и правды. А правда, она на нашей стороне.

Алексей рассказал, что у «Тайсона» с его мамой, Ниной Михайловной, сложились свои, особые отношения. Они общаются по телефону, она специально для него подготовила посылку с чак-чаком и другими вкусностями, когда сын собрался ехать в Донецк второй раз.

Про пенсионеров, школьников и «Аллею ангелов»

В свою вторую поездку в пригород Донецка Алексей отправился со своим родственником Владимиром. На этот раз они точно знали, что нужно бойцам – тёплое бельё по сезону, влажные салфетки, жгуты, буксировочные тросы…

– Здорово помогли ребята с охраняемого нами объекта, – рассказывает Алексей. – Поразили меня наши содовские пенсионерки. Одна из них, Галина Андреевна, мамина подруга, выложила мне четверть своей пенсии. Ещё одна семейная пара принесла солидную денежную сумму и коробку сала для бойцов – это был настоящий пир для трёх батальонов полка!

Во время первой поездки ребята признались, что им нужна электростанция для подзарядки радиостанций, квадракоптеров, приборов ночного видения. Один ишимбайский предприниматель вопрос решил – купил бойцам электростанцию. Попутно и печку соляро-газовую для обогрева. Кто-то принёс постельное бельё, кто-то два пакета конфет. Короче, я свою чёрную «жучку» («Шевроле Ниву») загрузил под завязку, а на крыше приспособил инвалидные коляски для госпиталя. Она у меня гружёная на танк походить стала.

С особой теплотой говорит Алексей о школьниках и педагогах гимназии N 12:

– Я созвонился с директором Евгенией Николаевной Маркеловой, сказал, что собираюсь в зону СВО. Она подключила ребят. Четвероклассники вместе со своими учителями Динарой Тимершановной Мурясовой и Олесей Александровной Урманшиной приготовили бойцам целую коробку подарков – и рисунки, и письма, и носочки, и конфетки.

Эти дети – искра божья, её никак нельзя затушить. Видели бы вы, какие они открытые, как горят их глаза! Это будущее нашей России. Спасибо и учителям, и родителям, что они пока такие. Надо постараться, чтобы такими и остались, когда подрастут.

Во второй поездке Алексей познакомился с волонтёрами из Москвы, они вместе добирались из-под Ростова до места. Особенно впечатлила его молодая женщина Ольга, которая взяла с собой в поездку своего пёсика Масика, ставшего их талисманом.

– Ольга такая маленькая, хрупкая, но очень деятельная, энергичная. И смелая. Такие люди там нужны.

Я спросила Алексея, не было ли ему страшно в окрестностях Донецка.

– Дроны летают совсем рядом. Донецк целый день под обстрелом – бабахает то тут, то там. Не боятся только дураки. Но надо держать себя в руках. А иначе какой ты мужчина.

Он рассказал, как долго искал «Аллею ангелов» – обещал завезти туда игрушки. Как едва сдержал слёзы, когда нашёл.

А когда прибыли в госпиталь разгружать коляски и костыли, сестра-хозяйка по имени Аня их с Владимиром чуть в объятиях не задушила – у них в госпитале на всех была только одна инвалидная коляска. На ура приняли и ложки, и одеяла. Один раненый боец развернул письмо от стерлитамакских школьников и заплакал…

В одной из частей встретили землячку из Уфы, которая служит в зоне СВО по контракту, сфотографировались вместе, передали ей флаг Башкирии.

– Там нет ни «моих», ни «твоих», там все – наши! – убеждён Алексей. – Только одни гэкают, другие окают, третьи с башкирским акцентом разговаривают. Но делают все одно дело.

– Вы поедете туда ещё? – спрашиваю я Алексея.

– Поеду. Ребятам там нужны квадракоптеры, тепловизоры, мотопомпы – воду из окопов откачивать. У моих коллег с работы есть идея соорудить бойцам баню на колёсах. Конечно, всё это потребует средств. Будем искать. Когда к этому хоть чуть-чуть прикасаешься, то воспринимаешь всё по-другому. Сейчас СВО – лакмусовая бумажка для всего нашего общества, да и для каждого из нас тоже

Получить подробную информацию о поступлении на военную службу по контракту можно по телефонам:

8 (917) 462 89-17;

8 (3473) 20-61-51 – военный комиссариат Стерлитамака и Стерлитамакского района (ул.Худайбердина, 118, каб. № 19).

ФОТО ИЗ АРХИВА А.ПАНЧЕНКО