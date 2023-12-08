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8 Декабря , 14:22

Житель Стерлитамака рассказал об участнике СВО, который уже третий год воюет без ноги

Там все – свои!

Житель Стерлитамака рассказал об участнике СВО, который уже третий год воюет без ноги
Житель Стерлитамака рассказал об участнике СВО, который уже третий год воюет без ноги

Всё для фронта, всё для Победы!

Про Алексея Панченко я узнала случайно от приятельницы. А когда встретилась с ним лично, поняла, что должна рассказать об этом человеке и его гражданской позиции нашим читателям.

Когда что-то болит в душе

Алексею Александровичу Панченко 60 лет. Работает в ООО ЧОО «Вершина», в службе охраны БСК. В молодости служил в армии, ездил в командировки в места, где бывало, скажем так, неспокойно. Имеет несколько военных специальностей, среди них – сапёр-подрывник, старший механик-водитель.

– Война – это тяжёлое дело, и лучше бы её совсем на свете не было, – говорит он. – Но не мы её начали. Не было у России другого выхода. И каждый, кто любит свою Родину, должен это понимать.

Сам Алексей признаётся, что путь от понимания и сочувствия до конкретного дела он прошёл не вдруг.

– Внутренние словесные баталии с интернет-собеседниками из региона 44 вылились в то, что на просторах интернета я нашёл не только противников, но и соратников. Одному было тяжело держать оборону. Узнал, что многие россияне помогают участникам СВО. Что-то давно болело, зрело в душе. А летом на даче в Урняке, где мы с мамой проводим всё лето, она рассказала мне, что видела по телевизору, как в Херсоне ребята маются без плавсредств. И я вдруг вспомнил, что у меня армейская десантная восьмиместная лодка лежит без дела: мы от активного отдыха на природе давно перешли на огородные грядки. Короче, стал я искать способ переправить свою лодку бойцам. Съездил в «Набат», потом созвонился с Уфой. В итоге вышел на группу добровольцев, собравшую груз для поездки в зону СВО. Им нужен был второй водитель. И я решил поехать.

Свою первую поездку в Донецк сам он называет немного бестолковой. Везли тушёнку, предметы личной гигиены, его лодку. Напарник, с которым Алексей ехал, забыл дома паспорт. Обнаружилось это только на таможне. И пришлось Алексею везти груз одному. Это было в августе.

Друг мой «Тайсон»

– Встретили меня отлично, – вспоминает Алексей. – В 110-м отдельном стрелковом полку все ребята, в основном, жители ДНР. Когда слышишь от них: «Лёша, братец, спасибо!», ком встаёт в горле. Больше всего  меня поразила история парня с позывным «Тайсон», он на год младше моего сына. Он взял в руки оружие девять лет назад. И уже третий год воюет без ноги. Это такая невероятная сила духа! И она заразная, она пожирает изнутри наш эгоизм, мелочность, мещанство, страх за себя – всё, чем мы обросли за эти годы. Общаясь с «Тайсоном», я вдруг осознал:  это наша война, наша! И все, кто воюет на нашей стороне – свои для нас. И встал перед глазами мой дед Михаил, который прошёл, сражаясь с фашистами, три войны – финскую, Отечественную и японскую. И вспомнилась моя мама Нина Михайловна, родившаяся в 1941-м, и по сей день воспринимающая чужую беду как свою. Семейный стаж нашей рабочей династии на Соде – почти 400 лет. И погоны нам далеко не чужды: с маминой стороны родные воевали и в Афганистане, и в Сирии, и в Чечне.

История замкнулась, сделав круг от Великой Отечественной до наших дней.

А мужики там – кремень, и настроены они по-боевому. Друг мой «Тайсон» говорил мне перед отъездом: – Я бегаю плохо, хожу не очень быстро, но я до них дойду!

И я верю, что он дойдёт. У него родной город под ВСУшниками. И он его освободит. «Тайсон» и его друзья – это люди войны, веры и правды. А правда, она  на нашей стороне.

Алексей рассказал, что у «Тайсона» с его мамой, Ниной Михайловной, сложились свои, особые отношения. Они общаются по телефону, она специально для него подготовила посылку с чак-чаком и другими вкусностями, когда сын собрался ехать в Донецк второй раз.

Про пенсионеров, школьников и «Аллею ангелов»

В свою вторую поездку в пригород Донецка Алексей отправился со своим родственником Владимиром. На этот раз они точно знали, что нужно бойцам – тёплое бельё по сезону, влажные салфетки, жгуты, буксировочные тросы…

– Здорово помогли ребята с охраняемого нами  объекта, – рассказывает Алексей. – Поразили меня наши содовские пенсионерки. Одна из них, Галина Андреевна, мамина подруга, выложила мне четверть своей пенсии. Ещё одна семейная пара принесла солидную денежную сумму  и коробку сала для бойцов – это был настоящий пир для трёх батальонов полка!

Во время первой поездки ребята признались, что им  нужна электростанция для подзарядки радиостанций, квадракоптеров, приборов ночного видения. Один ишимбайский предприниматель вопрос решил – купил бойцам электростанцию. Попутно и печку соляро-газовую для обогрева. Кто-то принёс постельное бельё, кто-то два пакета конфет. Короче, я свою чёрную «жучку» («Шевроле Ниву») загрузил под завязку, а на крыше приспособил инвалидные коляски для госпиталя. Она у меня гружёная на танк походить стала.

С особой теплотой говорит Алексей о школьниках и педагогах гимназии N 12:

– Я созвонился с директором Евгенией Николаевной Маркеловой, сказал, что собираюсь в зону СВО.  Она подключила ребят. Четвероклассники вместе со своими  учителями Динарой Тимершановной Мурясовой и Олесей Александровной Урманшиной приготовили  бойцам целую коробку подарков – и рисунки, и письма, и носочки, и конфетки.

Эти дети – искра божья, её никак нельзя затушить. Видели бы вы, какие они открытые, как горят их глаза! Это будущее нашей России. Спасибо и учителям, и родителям, что они пока такие. Надо постараться, чтобы такими и остались, когда подрастут.

Во второй поездке Алексей познакомился с волонтёрами из Москвы, они вместе добирались из-под Ростова до места. Особенно впечатлила его молодая женщина Ольга, которая взяла с собой в поездку своего пёсика Масика, ставшего их талисманом.

– Ольга такая маленькая, хрупкая, но очень деятельная, энергичная. И смелая. Такие люди там нужны.

Я спросила Алексея, не было ли ему страшно в окрестностях Донецка.

– Дроны летают совсем рядом. Донецк целый день под обстрелом – бабахает то тут, то там. Не боятся только дураки. Но надо держать себя в руках. А иначе какой ты мужчина.

Он рассказал, как долго искал «Аллею ангелов» – обещал завезти туда игрушки. Как едва сдержал слёзы, когда нашёл.

А когда прибыли в госпиталь разгружать коляски и костыли, сестра-хозяйка по имени Аня их с Владимиром чуть в объятиях не задушила – у них в госпитале на всех была только одна инвалидная коляска. На ура приняли и ложки, и одеяла. Один раненый боец развернул письмо от стерлитамакских школьников и заплакал…

В одной из частей встретили землячку из Уфы, которая служит в зоне СВО по контракту, сфотографировались вместе, передали ей флаг Башкирии.

– Там нет ни «моих», ни «твоих», там все – наши! – убеждён Алексей. – Только одни гэкают, другие окают, третьи с башкирским акцентом разговаривают. Но делают все одно дело.

– Вы поедете туда ещё? – спрашиваю я Алексея.

– Поеду. Ребятам там нужны квадракоптеры, тепловизоры, мотопомпы – воду из окопов откачивать. У моих коллег с работы есть идея соорудить бойцам баню на колёсах. Конечно, всё это потребует средств. Будем искать. Когда к этому хоть чуть-чуть прикасаешься, то воспринимаешь всё по-другому. Сейчас СВО – лакмусовая бумажка для всего нашего общества, да и для каждого из нас тоже

Получить подробную информацию о поступлении на военную службу по контракту можно по телефонам:

8 (917) 462 89-17;

8 (3473) 20-61-51 – военный комиссариат Стерлитамака и Стерлитамакского района (ул.Худайбердина, 118, каб. № 19).

 

ФОТО ИЗ АРХИВА А.ПАНЧЕНКО

Житель Стерлитамака рассказал об участнике СВО, который уже третий год воюет без ноги
Житель Стерлитамака рассказал об участнике СВО, который уже третий год воюет без ноги
Житель Стерлитамака рассказал об участнике СВО, который уже третий год воюет без ноги
Житель Стерлитамака рассказал об участнике СВО, который уже третий год воюет без ноги
Житель Стерлитамака рассказал об участнике СВО, который уже третий год воюет без ноги
Автор:Марина Воронова
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