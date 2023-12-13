Доброволец из Стерлитамака рассказал о боевой подготовке, службе и гуманитарной поддержке

Первый раз в ногу легко, во второй – при миномётном обстреле сразу в обе ноги. Его и комиссовали.

– Готовили нас, как положено, – рассказывает Эльдар. – Инструктировали спецназовцы. И техникой хорошей снабдили. У нас были новенькие, чуть ли не с конвейера, БМП-3. Не было такого, чтобы кто-то покупал обмундирование за свой счёт. Отличные бронежилеты нам выделила Башкирия.

– И всё же, что повлияло на ваше решение стать добровольцем?

− Мы были нужны там. Ситуация была серьёзной. Когда мы прибыли туда, 700 метров передовой держали 4-5 ополченцев из ДНР. Из них двое пожилых. Когда оборону усилили нашим взводом, стало более-менее нормально.

– Как родные отнеслись к вашему решению?

– По-разному. Жена плакала. Сестра дураком назвала. Сын взрослый – он всё понял. А родителям я просто ничего не сказал.

– Расскажите о первых ощущениях на передовой. Вообще, было понимание того, куда вы едете?

– Конечно. Мы же не 18-летние парни. Я младший сержант внутренних войск, успел отслужить два года срочной службы в Северокавказском военном округе. Охранял военные колонны. Имею кое-какой опыт. Конечно, было полное понимание того, что впереди враг. Меня сразу поставили заместителем командира взвода. Кстати, на передовой острая нехватка офицеров. Нередко бывает так, что по штату взводом должен командовать лейтенант, а командует сержант.

– Бои были тяжёлые?

– Боёв как таковых на нашем участке не было. В основном артобстрелы. В первый раз, когда меня ранило, даже не понял, что это было. Вероятно, дрон гранату сбросил. Во второй раз попали под миномётный обстрел. Огонь корректировал вражеский дрон метров с 400. Его без специального ружья не собьёшь. Да что сбить, на такой высоте его и не увидишь толком. Его слышно-то только с двухсот метров. А на нём аппаратура с 40-кратным увеличением, он тебя прекрасно видит…

Что касается того, тяжело ли… Человек ко многому привыкает. Я недавно списывался с нашими парнями. Говорят, что всё у них нормально. Держатся бодрячком. К суровым окопным условиям: морозу, грязи… привыкли.

– Как часто прибывают гуманитарные конвои?

– Гумконвои исправно приходят. Башкирия в этом плане хорошо работает. Грех жаловаться. Случались курьёзные вещи. Однажды прибыл гумконвой. Спрашивают: «Кто тут из Стерлитамака?». «Я», – говорю. «Держи, это тебе!» – протягивают пачку леденцов. Какая-то бабуля, может, на последние деньги купила для бойца. Было очень трогательно.

– Иногда приходится слышать, что случаются задержки с выплатами. А бывает, что кому-то вовсе не заплатили… Вам не доводилось сталкиваться с такой ситуацией?

– Платят исправно. Недоразумения случаются, но исключительно по вине самих бойцов. Кто-то вовремя, ещё на месте боевого слаживания под Нижним Новгородом, не отнёс счета, не проверил, не зашёл в личный кабинет. Отсюда и накладки. Он всё равно их получит, но не сразу. Кстати, Башкирия платит хорошие командировочные своим бойцам: по 2 тысячи в день.

– И традиционный вопрос: что бы ты сказал тем, кто раздумывает, стоит ли туда идти или нет?

– Там ты попадаешь в другой мир, в другое измерение, если хотите. Там другие ценности. Когда от тебя зависит жизнь товарищей и от них зависит твоя жизнь, когда ешь из одного котелка, начинаешь по-другому смотреть на вещи.

Получить подробную информацию о поступлении на военную службу по контракту можно по телефонам:

8 (917) 462 89-17;

8 (3473) 20-61-51 – военный комиссариат Стерлитамака и Стерлитамакского района (ул.Худайбердина, 118, каб. № 19).

Фото "ИА" Башинформ