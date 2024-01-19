Интервью "СР" с победителем городского конкурса «Педагог года – 2024» Евгением Хохловым

Почему этот урок нравится детям?

Основоположник научной педагогики в России К.Д.Ушинский писал: «Если ученик любит учителя, он полюбит и его предмет». Афоризм Константина Дмитриевича вспомнился во время беседы с победителем городского конкурса «Педагог года – 2024» Е.В.Хохловым. Ученики Евгения Владимировича, все без исключения, говорят: «Физкультура для нас – праздник!»



ЛЮБИМЫЕ УЧИТЕЛЯ



В своё время, когда Евгений Владимирович был мальчиком, он уважал, любил и во многом брал пример с учителя физкультуры.

Родился Женя в Сибири, в городе Омске. Но детство его прошло на Байкале, где родители работали на строительстве Байкало-Амурской магистрали.

Евгений Владимирович рассказывает:

– Жили мы в посёлке. Школа располагалась в двух строениях барачного типа. Физкультуру вела Лидия Владимировна Исаченко. Она всегда была с нами, понимала нас, ободряла. Искренняя, весёлая, добрая, тактичная. Если что-то не получалось, говорила: «Давайте попробуем сделать по-другому!». Богата была на выдумки. Во что мы только не играли на физкультуре! Однако все наши игры включали программные упражнения.

Мы обожали Лидию Владимировну, подражали ей, во всём брали пример.

Мне здорово повезло: в школе, вузе, на работе у меня были первоклассные

педагоги-наставники.

Как профессионал я многому учился и учусь у директоров – Елены Георгиевны Кузнецовой (школа № 21) и Рифа Рахимовича Тажиева (гимназия № 1). Они обладают лучшими качествами талантливых руководителей и педагогов-наставников.

– Какими конкретно?

– Повышая эрудицию, они следят за научными открытиями не только в своей области. Отлично разбираются в возрастной психологии, обладают искусством объединять детей, стимулируя творчество; не выдают ученикам информацию в готовом виде, а помогают её найти.

– Ваша победа на городском конкурсе педагогов – первая?

– На конкурсе такого масштаба первая. Но были и другие. В студенческие годы я активно участвовал в олимпиадном движении по физической культуре. Три раза попадал в десятку сильнейших. В Москве стал лауреатом.

– У вас есть кумир в спорте?

– Да. Это Александр Карелин – российский борец (греко-римского стиля), трёхкратный олимпийский чемпион, депутат Государственной думы. Из проведённых 888 боёв проиграл лишь 2 раза.

Его имя попало в Книгу рекордов Гиннеса и в рейтинг 25 лучших спортсменов XX века.

Помимо спортивных достижений на счету Карелина кандидатская и докторская диссертации по педагогике.

– Чему вы научились у своих наставников прежде всего?

– Побеждать самого себя. Свою неуверенность, инертность, слабость, безволие.



НА УРОК ТОЛЬКО В ОТГЛАЖЕННОЙ ФОРМЕ!



– Евгений Владимирович, есть дети, которые не то чтобы не любят уроки физкультуры, они боятся их. Есть у вас такие ребята?

– Отношение к уроку зависит от того, как учитель подходит к такому ребёнку. Неуверенных в себе учеников нужно держать в поле зрения и постоянно поддерживать.

Наша Лидия Владимировна здорово умела это делать. Она говорила неуверенным в себе детям: «Давай-ка попробуем сделать вот так! Не получилось? Возможен ещё один вариант. Ты сможешь!».

Я тоже стараюсь понять страхи таких учеников и помочь им.

– А что делают на ваших уроках дети, освобождённые от физкультуры? Вы их отпускаете домой?

– Все, кто освобождён – мои первые помощники. Они помогают мне на соревнованиях – отмечают, кто за какое время прошёл дистанцию, осилил тот или иной этап, ведут, так сказать, учёт и контроль. Кроме того, они (и не только) пишут исследовательские работы на спортивные темы.

– Например?

– Было написано очень интересное исследование о возрождении Олимпийских игр. Темы могут быть самыми разными – спорт в истории, искусстве, в медицине. Есть работы и о судьбах людей, посвятивших себя спортивной карьере.

Ребята выходили со своими исследованиями на традиционные в нашей гимназии Ломоносовские чтения. Занимали призовые места.

Занимаемся мы с освобождёнными детьми и физкультурой, но в щадящем режиме.

– Ваши ученики говорят, что они ходят на физкультуру в старательно отглаженной форме. Это правда?

– Правда. А как же иначе? Не зря же урок называется – физическая культура. Культуры без эстетики не бывает. У нас всё прекрасно: внешний вид, атмосфера, гармонические упражнения. Дети на уроках физкультуры должны быть в постоянном движении, основанном на ритмической смене фаз активности и отдыха.



УРОКИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОНКУРСА



– Евгений Владимирович, почему вы решили участвовать в городском конкурсе «Педагог года»?

– Решился, но не сразу. Одолевали сомнения. В жюри конкурса – филологи, историки, математики, психологи, методисты – специа­листы с глубокими знаниями и огромным опытом. Смогу ли я показать оригинальный урок, высказать интересные мысли, продемонстрировать, на что я способен? Однако желание попробовать что-то новое, особенное; посоревноваться с коллегами, протестировать себя на стрессоустойчивость развеяло все сомнения.

– Тема вашего конкурсного урока?

– «Опорный прыжок через козла».

– О! Для многих поколений девочек –

это настоящее испытание.

– При хорошей подготовке испытание превращается в обычное упражнение.

Я начал урок с игры в чехарду. Ребята бегали, перепрыгивали друг через друга с большим удовольствием. Затем на интерактивной доске они увидели все фазы прыжка через козла: разбег, отталкивание ногами, руками и, наконец, грамотное красивое приземление. Во время игры дети освоили прыжки, затем ознакомились с теорией, и только после этого мы приступили к практике. Отрабатывали каждый элемент – разбег, опорный прыжок, приземление. Упорная работа свела на нет все страхи.

– Где вы провели конкурсный урок?

– В школе № 10, в 6-м классе. С детьми сразу же установился контакт. Они поняли, что я от них хочу, прекрасно всё усвоили и продемонстрировали.

– Чем уроки физкультуры в современной школе отличаются от тех, что были раньше? Например, во времена вашего детства.

– В нашей школе Лидия Владимировна проводила, опережая время, неординарные уроки. Но нам казалось всё это обычным.

– Раньше учитель дал задание детям. Они выполняют.

Сейчас ученики вместе с преподавателем скрупулёзно изучают каждый элемент. И отрабатывают его. Если ученик боится, я работаю с ним отдельно.

– Одно из конкурсных заданий называлось «Методическая копилка». Какую методику вы продемонстрировали?

– Нейрогимнастику.

– Расскажите, о ней.

– Нейрогимнастика – это сочетание физической и мозговой активности.

Давно известно, что любая двигательная активность стимулирует развитие мозга, но особенно эффективны координированные движения. Нейрогимнастика включает несколько комплексов упражнений.

– Например?

– Упражнения, развивающие ловкость, координацию движений, пространственную ориентацию. Выполняя их, дети лучше чувствуют своё тело. В результате развивается плавность движений, ловкость. При этом большая часть мозга направлена на решение интеллектуальных задач.

Мы с ребятами на пробежке. В это время спрашиваю:

– Пятью пять?

Они выдают ответ.

Выполняя упражнения на координацию движений, ученики одновременно вспоминают строчки известных стихотворений, таблицу умножения, отвечают на вопросы викторины, решают логические задачки.



ДЕЛА ДОМАШНИЕ



– Евгений Владимирович, есть поговорка: «Сапожник без сапог!». В вашем случае она справедлива?

– Вы хотите сказать, есть ли у меня время на воспитание собственных детей? Я как-то об этом не задумывался. У меня две дочки-близняшки. Им по 14 лет.

Они всегда при мне: занимаются в гимназии, где я работаю. Хорошо учатся в гуманитарном классе, играют в баскетбольной

команде, ведут домашнее хозяйство. Недавно в квартире генеральную уборку устроили. Сейчас серьёзно увлеклись астрономией. И стали в этом году призёрами Международной олимпиады имени Можайского. У меня с ними нет проблем.

– Что вы посоветуете родителям, которые испытывают трудности с детьми?

– Когда дети живут интересами родителей, а родители интересами детей, когда их объединяет совместный труд на благо семьи, проблем не возникает.

Фото Сергеяя Крамскова.