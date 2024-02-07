Запрос на справедливость: какие они, верные пути?

«Несанкционированные митинги», «незаконные протестные акции» и просто «беспорядки» – как ни назови такие виды массовой активности, суть одна. Людям есть что сказать и потребовать от кого-то, но как это сделать цивилизованным способом – они не знают.
Мы сейчас не говорим о случаях, когда инициаторы протестов знать этого просто не хотят (то есть их цель – раскачивать и накалять любую ситуацию и дестабилизировать обстановку в целом). Мы о том, что людям принципиально важно удовлетворять свой запрос на социальную справедливость.
Почему классик ещё два века назад назвал отечественный бунт «бессмысленным и беспощадным» – это понятно. В стихийных мятежах зачастую участвуют те, кто не понимает, что делает. Таких людей просто используют, и в итоге они страдают больше всех. А вот почему формат тёмного бунта востребован сегодня, в цивилизованном мире, в цифровую эпоху? И какие есть альтернативы?
Социологи знают: в любые времена в нас сильна тяга к объединению. Единство – это и способ выжить, и возможность чувствовать себя комфортно, и надёжная база для развития и роста. Другое дело, что объединяться можно для разных вещей. Самый примитивный, диковатый формат – объединение для порабощения, тут ключевое значение приобретает образ врага.
К счастью, люди, нацеленные на созидание, видят другие объединяющие факторы: искусство, науку, производство. Видят и выстраивают коммуникацию друг с другом. А для диалога с властью используют традиционные площадки (например, СМИ) и создают новые (такие как НКО).
Эксперты – уважаемые жители Стерлитамака, профессионалы в разных сферах – по нашей просьбе задались вопросами об эффективных инструментах объединения людей. Как, стремясь к справедливости, не сбиться с пути и прийти именно туда, куда мы хотим?
ЗАЧЕМ НАМ НИГИЛИЗМ НА НОВЫЙ ЛАД?
Альберт Вагизьянович Камильянов, предприниматель, председатель Общественного совета мусульман, Председатель Совета по предпринимательству при Полпредстве РБ при Президенте РФ:
– Скажу как предприниматель и как общественник: если человек хочет осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, он создаёт коммерческую структуру, которая регистрируется в налоговой инспекции. Если человек хочет заниматься общественной или религиозной деятельностью, он создаёт НКО или религиозную организацию, которая регистрируется, в частности, в Министерстве юстиции РФ. Это цивилизованный подход. Люди, которые хотят влиять на общество и власть, создают общественную организацию со своим уставом и Советом, в ней присутствуют люди, которых знают, добропорядочные граждане нашей страны. Я не хочу, чтобы в нашу общественную деятельность вклинивались люди извне. Наша многонациональная страна и республика славятся здоровым межрелигиозным общением. В исламе также нет верховенства одной нации над другой, у нас национального вопроса нет. Мы за единство. Когда я жил на Крайнем Севере, собирал на Сабантуй всех земляков – башкортостанцев. И сегодня я много читаю, общаюсь с разными людьми, езжу по стране и вижу, насколько важна для каждого из нас сплочённость.
«Ислам» переводится как «мир». Как правоверный я вижу мощный инструмент объединения в добром межрелигиозном соседстве. Считаю, что должны эффективно взаимодействовать Всемирный Курултай башкир, Всемирный Конгресс татар, Собор русских, объединения чувашей, мордвы, марийцев – всех, кто живёт в нашей республике вместе много лет. Я сторонник проведения объединяющих форумов, сторонник поддержки проекта землячества «Атайсал – малая родина». Объединять нужно земляков не только в Башкирии, но по всей стране. Нужно работать с молодёжью, которая уезжает учиться в другие регионы: мы должны мотивировать их возвращаться в родную республику.
Кто сегодня выходит на митинги? Нигилисты на новый лад. Они отрицают всё и всегда. Человек думающий и порядочный никогда не будет поддаваться на провокации, которые ведут к расколу, разобщению и хаосу. Решение есть в любой ситуации, поверьте. И вместо того, чтобы предаваться протестным настроениям, неравнодушные люди могут реализовать свои способности на малой родине: все возможности для этого есть.
НАСКОЛЬКО КАЖДЫЙ ИЗ НАС ГОТОВ К СОТРУДНИЧЕСТВУ?
Игорь Анатольевич Сыров, директор Стерлитамакского филиала УУНиТ:
– Мы имеем дело с двумя разными явлениями. Если говорить о полюсах, это безразличие и протест. Таким образом, перед нами оказывается шкала, в центре которой – возможность взаимодействовать с гражданскими институтами, которые существуют в любом государстве. Отличие лишь в том, насколько активно они взаимодействуют с людьми и насколько сам человек подготовлен к такому сотрудничеству.
На мой взгляд, система образования нацелена на то, чтобы вооружить человека определённым набором знаний, в том числе в общественной жизни: как возможно решать ту или иную проблему, взаимодействуя с организацией, структурой, государственными органами, предприятиями, не прибегая к экстремистским действиям. Такие действия не приведут к искомому результату, при этом отрицательно скажутся на самом человеке, вступившем на путь несанкционированной, неправовой деятельности. На мой взгляд, государству нужно чётко представлять себя – на уровне СМИ и системы образования доводить до людей знания о том, где и каким образом они могут начинать решать свои проблемы. А способы есть.
Во-первых, это возможность обратиться к выборным органам – депутатскому корпусу: ежемесячно каждый депутат встречается со своими избирателями, и проблема не сумеет остаться нерешённой, она будет рассматриваться и решаться на городском уровне и, если потребуется, на уровне республики. Во-вторых, это возможность каждого человека обращаться к средствам массовой информации для того, чтобы выступить, проявить свою позицию. Есть также возможность, не оскорбляя интересы других, высказывать свою точку зрения в сети интернет. Но здесь есть опасность не удержаться на зыбкой грани и пренебречь аксиомой: включаясь в процессы обсуждения и комментирования в сети, реализуя свои интересы, он не должен ущемлять интересы других, а должен вести себя как цивилизованный человек.
Если мы говорим о том, что мы строим гражданское общество, нам предстоит стремиться работать вместе, слаженно. Ни на улице, ни в сети, ни в публичном пространстве мы не можем вести себя так, будто мы одни в чистом поле и делать всё, что нам вздумается. Мы должны иметь в виду: небрежность в высказываниях чревата опасностью оскорбить других людей по разным признакам – по принадлежности к социальному страту (руководитель – рабочий), по конфессиональной принадлежности, по этнической группе, национальности… Естественно, оскорблённые чувства могут вызвать ответную волну и человек окажется втянутым в деструктивную деятельность.
Как представитель системы высшего образования я могу сказать: образованного человека от необразованного отделяет лишь зыбкая грань. Тот, кто получил системное образование, находит доводы, подтверждающие его тезисы. Необразованный может скатиться в эмоциональность, агрессивность и оскорбления. Разумеется, и власти должны учитывать: есть определённая черта, за которой может появиться то или иное протестное настроение. Власть этим и должна отличаться от иных структур: она чётко улавливает интересы той или иной социальной группы, проявляет внимательность и принимает взвешенные решения.
СЛЫШИМ ЛИ МЫ МОЛОДЁЖЬ?
Лейсэн Яркеевна Юсупова, кандидат исторических наук, Председатель Стерлитамакского отделения Всемирного Курултая башкир:
– Стерлитамак мы по праву называем городом молодежи: у нас много ссузов, есть филиалы вузов, следовательно, большое количество студентов. Также много молодых семей выбирают жить в нашем городе, поскольку Стерлитамак – город с развитой инфраструктурой, чистый, комфортный.
Именно молодёжь наиболее подвижна и отзывчива на разные веяния, её порой легче всего увести с верного пути, поэтому я считаю, что нам, опытным наставникам, очень важно уделять внимание молодёжи для того, чтобы юноши и девушки понимали истинные, традиционные ценности и следовали им.
Нужны инструменты объединения молодых. Международный союз общественных объединений «Всемирный курултай (конгресс) башкир» объявил 2024 год Годом молодежи. Я рада этому, поскольку уже почти 34 года работаю со студентами, понимаю их чаяния, надежды и взгляды на жизнь. В Год молодёжи у нас будут целенаправленные, продуманные и систематические мероприятия, организованные именно для молодёжи и, главное, вместе с молодёжью города.
Молодежь у нас инициативная. Один яркий пример: при поддержке молодёжи в Стерлитамаке в 2016 году появился башкирский праздник – день семьи и влюбленных под красивым аутентичным названием «Етеган». Праздник ежегодно проводится в первый день весны, он востребован: мы не хотим допустить широкого распространения элементов чуждой культуры, сомнительных праздников, навязанных нам в 90-х годах с Запада. «Етеган – день семьи, любви и верности» мы организуем уже в девятый раз, в 2024 году он проводится при грантовой поддержке Главы администрации ГО город Стерлитамак. Цель дня семьи и влюбленных «Етеган» – формирование основ нравственно-эстетической культуры через приобщение к исторической памяти, содействие созданию и укреплению семьи. И этой цели праздник достигает.
В Стерлитамаке при Курултае башкир города ведет свою работу Молодежный Курултай. Эта молодежная организация обеспечивает постоянный диалог города со студенчеством и начинающими специалистами. Ведь именно при действии обратной связи, при отклике на чаяния, при постоянном общении выявляются и решаются многие существующие или латентные, назревающие проблемы. Добро пожаловать к нам!
КАКАЯ СИЛА ХРАНИТ МИР?
Людмила Сергеевна Вихляева, работник системы образования, представитель РОО «Собор русских Башкортостана»:
– Говоря об инструментах объединения, мы имеем счастливую возможность видеть традиционные ценности, следовать им и сохранять их. Дружная крепкая семья, чуткое воспитание детей, забота о пожилых родителях, богатство родных языков и родной культуры – всё это тысячелетиями бережёт мир в наших домах, учит нас добрососедству и взаимопомощи. Когда в приоритете – вырастить детей достойными людьми, честно зарабатывать свой хлеб, радоваться вместе с теми, кто живёт рядом, и помогать им в трудную минуту – если так жить, то мыслей о том, чтобы обвинять и оскорблять кого-то, разжигать вражду, использовать слабости людей в корыстных целях, просто не возникнет.
Мы живем в многонациональной стране и республике столетиями. У нас песни и частушки начинаются словами одного языка, продолжаются словами другого языка и могут закончиться третьим языком. Мы отмечаем все праздники вместе. И масленицу и Курбан Байрам! Срослись корнями наши жизни: сколько смешанных браков… Пусть наши дети растут в мире! А родители – с легким сердцем за будущее!