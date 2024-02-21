Брифинг по вопросам приёмной кампании - 2024

-Есть ли возрастные ограничения при поступлении в вуз?

-Нет. Ежегодно на ЕГЭ приходят люди в возрасте 60-65 лет. Получив соответствующие баллы, любой имеет право подать документы в вуз и поступить в него.

-Как подать такую заявку не школьнику?

-Школьник подает заявление в школе. Если вы выпускник прошлых лет, то заявление до 1 февраля надо подать в отдел образования по месту жительства. Он определяет пункт проведения экзамена, уведомляет о дате экзамена. Остается только прийти в место проведения экзамена и сдать его.

- Какие льготные категории есть для студентов? Определенные льготы есть для участников СВО и их детей. Без экзаменов поступить могут Герои России, кавалеры ордена Мужества и их дети, а также дети погибших участников спецоперации. В каждом вузе есть своя соответствующая квота для таких категорий, они поступают в отдельном порядке. О количестве квот можно узнать на сайте интересующего вуза.

-Не много ли сейчас юристов и экономистов?

Это стереотип из 90-х. Регулярно в БАГСУ поступают звонки с просьбой подобрать хорошего юриста или экономиста, но все выпускники, как правило, уже трудоустроены. Поэтому в вузе предлагают обратить внимание на выпускников этого года.

-Сколько действуют результаты ЕГЭ?

Результат ЕГЭ действует 4 года за годом сдачи экзаменов. Результаты ЕГЭ находятся в личном кабинете республиканского сервиса по ознакомлению с результатами ЕГЭ. Если необходима справка, то нужно обратиться с официальным запросом в Минобрнауки Башкортостана, указав паспортные данные года сдачи ЕГЭ, ее делают буквально за 1-3 дня.

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