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21 Февраля , 12:16

Брифинг по вопросам приёмной кампании - 2024

На  вопросы по этой теме в прямом эфире телеканала БСТ, в соцсетях телеканала, Центра управления республикой и Правительства Башкортостана ответили представители Министерства образования и науки республики и Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня, а также ректоры университетов региона.  

Брифинг по вопросам приёмной кампании - 2024
Брифинг по вопросам приёмной кампании - 2024

-Есть ли возрастные ограничения при поступлении в вуз?

-Нет. Ежегодно на ЕГЭ приходят люди в возрасте 60-65 лет. Получив соответствующие баллы, любой имеет право подать документы в вуз и поступить в него. 

-Как подать такую заявку не школьнику?

-Школьник подает заявление в школе. Если вы выпускник прошлых лет, то заявление до 1 февраля надо подать в отдел образования по месту жительства. Он определяет пункт проведения экзамена, уведомляет о дате экзамена. Остается только прийти в место проведения экзамена и сдать его.

- Какие льготные категории есть для студентов? Определенные льготы есть для участников СВО и их детей. Без экзаменов поступить могут Герои России, кавалеры ордена Мужества и их дети, а также дети погибших участников спецоперации. В каждом вузе есть своя соответствующая квота для таких категорий, они поступают в отдельном порядке. О количестве квот можно узнать на сайте интересующего вуза. 

-Не много ли сейчас юристов и экономистов?

Это стереотип из 90-х. Регулярно в БАГСУ поступают звонки с просьбой подобрать хорошего юриста или экономиста, но все выпускники, как правило, уже трудоустроены. Поэтому в вузе предлагают обратить внимание на выпускников этого года. 

-Сколько действуют результаты ЕГЭ?

Результат ЕГЭ действует 4 года за годом сдачи экзаменов. Результаты ЕГЭ находятся в личном кабинете республиканского сервиса по ознакомлению с результатами ЕГЭ. Если необходима справка, то нужно обратиться с официальным запросом в  Минобрнауки Башкортостана, указав паспортные данные года сдачи ЕГЭ, ее делают буквально за 1-3 дня.     

Фото: скриншот видео.

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