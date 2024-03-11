С благословенным месяцем Рамадан!

Именно с месяца Рамадан в 10 году по современному календарю началась земная история Корана. В нём создатель говорит: «И кто из вас застал этот месяц, пусть проводит его в посту». Это повеление Аллаха является одним из столпов ислама, обязанностью мусульманина перед всевышним Господом, Творцом. Весь мусульманский мир с нетерпением ждёт наступления этих дней. Аллах установил нам этот месяц, чтобы мы исправились, обновились, очистились, укрепили свою веру, исцелили тело и душу.



Рамадан не ограничивается только постом. Пост − это не только ограничение в пище и питье от зари до захода солнца. По мнению учёных богословов, отказ от еды и питья – самый лёгкий вид поста. Один из сподвижников пророка Джабир (да будет доволен им Аллах) сказал: «Когда ты постишься − пусть постятся твой слух, твоё зрение и твой язык, остерегаясь лжи и греховных поступков, и оставь притеснение слуги. Будь достойным и спокойным в день поста и не делай день поста подобным дню, в которым ты не постишься».



В этом году первый день Рамадана – 11 марта. Ночной намаз начинается 10 марта в 21 час 10 минут, а сухур – утренний приём пищи – в 5 часов 50 минут. Ифтар –

в 21 час 12 минут.



Просим Аллаха, чтобы он довёл нас до Рамадана, чтобы мы провели этот месяц в посту и заслужили своим поклонением милость, довольство Аллаха.



С добрыми молитвами и наилучшими пожеланиями.



Ришад-хазрат.

Фото Сергея Крамскова.