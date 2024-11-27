Где мы– там победа!

27 ноября 1705 года император Пётр I издал указ о формировании полка морских солдат. Именно этот день в России принято считать датой создания морской пехоты. Она была установлена в 1996 году приказом Главнокомандующего Военно-морским флотом России как День морской пехоты России. За всю свою более чем трёхвековую историю этот род войск неоднократно подвергался расформированию и вновь возрождался накануне или в ходе военных действий.



Первое боевое крещение морские солдаты получили в Северной войне со Швецией. В 1815 году, в связи с изменениями характера ведения боевых действий, морскую пехоту постигло первое расформирование. Но в ходе героической обороны Севастополя 1854-55 годов из экипажей затопленных на рейде кораблей были экстренно сформированы соединения морской пехоты.



В начале ХХ века вновь поднялся вопрос о формировании постоянных частей морской пехоты. Три отдельных батальона из личного состава Гвардейского и 1-го Балтийского флотских экипажей были созданы в августе 1914 года в Кронштадте. Морская пехота участвовала в Первой мировой и Гражданской войнах. Но после завершения последней этот род войск расформировали ещё раз.



За два года до начала Великой Отечественной войны вновь началось формирование морской пехоты как особого рода войск. Но в середине ХХ века её постигла третья волна расформирования. И лишь в 1963 году, в соответствии с возросшими задачами, решаемыми ВМФ СССР, на базе 336-го мотострелкового полка на Балтике вновь было сформировано подразделение морской пехоты. Позднее из взводов этого полка были созданы соединения МП на других флотах.



Морскую пехоту привлекали к выполнению специальных задач на территории Египта, Сирии, Анголы, Гвинеи, Йемена и Вьетнама. В 1990-х годах морпехи участвовали в восстановлении конституционного порядка в Чечне. Один из них − уроженец Фёдоровского района Башкирии Александр Никонов. В 1994 году выпускник сельскохозяйственного училища был призван на срочную службу. Попал на Дальний Восток, в 165-й полк 55-й дивизии морской пехоты Тихоокеанского флота. В декабре того же года подразделение было переброшено в Чеченскую Республику.



Забрали их прямо с общевойсковых учений. Основной состав отправили самолётами, а он, как водитель БТР-80, двинулся военным эшелоном с техникой. Разгрузились уже в Ингушетии. С ходу заняли аэропорт. Пока техника десять дней добиралась до места, морпехи уже вовсю вели бои с сепаратистами. Александр со своим БТР сопровождал колонны со снарядами, горючим в Грозный. Историки потом сделают детальный анализ тех событий. А мы ограничимся тем, что войска, введённые в Грозный при поддержке около 250 единиц бронетехники, были плохо подготовлены, между различными подразделениями не было налажено взаимодействие, у солдат не было боевого опыта. Не хватало даже устаревших карт города. Средства связи оказались не оборудованы специальной аппаратурой и насквозь прослушивались противником.



– Моя задача была – прикрывать, – рассказывает Александр Станиславович.

– До Ханкалы дорога сначала шла по полям, по открытой местности. Потом начинались горные серпантины. Там-то обычно и ожидали нас засады. Помнится, под Самашками попали под сильный обстрел. Задача прикрытия – подавить точки обстрела. Всю технику отогнали в укрытие, а мы на бронетранспортёрах и боевых машинах приняли бой. БТР-80 в то время был одним из самых лучших в нашей армии. Хорошо вооружён: два спаренных пулемёта – крупнокалиберный 14,5 мм и 7,62 мм. Или пулемёт с 30-миллиметровой пушкой. По шоссе может выжать до 90 километров в час. По воде – 10 километров. Мы были во главе колонны. В засаде первыми принимают удар первая и последняя машины. Бой продолжался минут двадцать. Обошлось без потерь, хотя были «трёхсотые».



Водитель бронетранспортёра – одна из самых опасных профессий на войне. Десант едет не внутри, а на броне, чтобы в бою успеть покинуть машину. Даже командир отделения и пулемётчик (в бою, он, конечно, нырял в люк к пулемёту) ехал со всеми. А водитель – в машине. И при подрыве на мине он, как правило, обречён…



Грудь ветерана украшают несколько боевых наград, среди которых − медаль «За отвагу». В советское время её даже называли «младшим аналогом Звезды Героя Советского Союза» – столь престижной она считалась. Утверждённая в 1938 году, она увековечила изображение пятибашенного танка Т-35. Её вручали ещё героям боёв на озере Хасан, реке Халхин-Гол, Советско-финской войны. Среди рядовых медаль «За отвагу» по-прежнему считается очень престижной.



– За какой бой вы получили эту медаль?

– Трудно сказать конкретно. Видимо, по совокупности. Были бои и тяжелее этого. Однажды морпехи Северного флота попали в окружение. Наш 155-й полк бросили на прорыв. Меня к тому времени прикомандировали к артиллеристам, во взвод управления начальника артиллерии (к корректировщикам). Я находился между передней линией и наблюдательным пунктом. Брал корректировщиков, разведку, увозил в горы, предгорья, оставлял, других забирал.



Две наши батареи в течение 2-3 часов вели огонь по противнику. Был очень тяжёлый бой с большими потерями.

Тысячи километров отделяют Башкирию от морских берегов. Тем не менее немало наших земляков отслужили и служат в морской пехоте. Один из них − Александр Никонов. Он в числе тех, кто стоял у истоков Военно-морского братства Стерлитамака и Стерлитамакского района, которое сегодня объединяет около 140 человек. Как известно, бывших морпехов не бывает. По меньшей мере, четверо из них сейчас воюют в зоне СВО. А их товарищи помогают им в тылу: совместно с администрацией города, различными общественно-патриотическими организациями участвуют в формировании гуманитарных конвоев, ведут активную работу по военно-патриотическому воспитанию молодёжи.

Фото Сергея Крамскова.