СФ УУНиТ – вклад в победу

СФ УУНиТ организует различные мероприятия, направленные на формирование у

студентов глубокого понимания важности и

значимости задач, стоящих перед нашей страной. Мероприятия включают в себя обсуждения

событий и практические действия. Сотрудники

и студенты собирают различные гуманитарные грузы, упаковывают посылки с тёплыми

носками, продуктами, письмами, рисунками и

фотографиями. Филиал регулярно выступает

участником общеуниверситетской акции по

сбору и доставке гуманитарной помощи в Луганскую Народную Республику. В делегацию

по сопровождению гуманитарного груза вошли

проректор по молодёжной политике и воспитательной работе УУНиТ Валентин Солодовник и

заместитель директора по молодёжной политике

и связям с общественностью СФ УУНиТ Александр Потапов. Традиционно собраны предметы,

остро необходимые в военно-полевых условиях.

Эти простые, но очень важные дела – яркий

пример того, как молодёжь университета активно участвует в жизни страны. Особое внимание

студенты и профессорско-преподавательский

состав уделяют плетению маскировочных сетей для наших военнослужащих, находящихся

на линии боевого соприкосновения. Это часть

работы, проводимой силами СФ УУНиТ и общественной организации «ZOV СЕРДЦА». Мастерская действует с мая 2023 года. Полный цикл

изготовления маскировки – это несложная, но

очень нужная работа, требующая внимательности и усидчивости. Это тот посильный вклад,

который может внести каждый, – ежедневно с 9

до 18 часов по адресу улица Комсомольская, 67,

факультет педагогики и психологии.

Ещё один аспект работы − организация встреч

с родственниками участников СВО. Это позволяет

наладить прямую связь между домом и фронтом,

формируя ощущение единства и поддержки. Так,

была организована встреча директора СФ УУНиТ,

доктора филологических наук, профессора Игоря Сырова со студентами из семей участников

специальной военной операции. Мероприятие

проходило в тёплой атмосфере, что позволило

студентам почувствовать заботу и внимание со

стороны руководства вуза. Это был важный шаг

по укреплению связи между университетом и

студентами, особенно в такое непростое время.

Виктория А., студентка юридического факультета, поделилась: «Внимание со стороны

директора и администрации филиала дорогого

стоит: чаепитие, подарок и цветы. Приятно, что

Игорь Анатольевич лично поддерживает нас».

Во время встречи студенты могли задать

директору вопросы, поделиться своими переживаниями. Игорь Анатольевич сказал: «Наше

общение никого не оставило равнодушным.

Кто-то сдерживал эмоции, кому-то это давалось

с большим трудом – всё это объяснимо. Разумеется, дети наших воинов очень нуждаются в

поддержке. Тяжело, когда дома нет кого-то из

близких. Очень важно, чтоб и человек, который

находится на фронте, знал, что его дети в поле

нашего зрения и мы оказываем им внимание. Мы

благодарны нашим студентам и их родственникам за то, что они делают для каждого из нас

и для всей страны. Желаем им скорейшего возвращения живыми, невредимыми и с победой!»