СФ УУНиТ – вклад в победу

СФ УУНиТ организует различные мероприятия, направленные на формирование у
студентов глубокого понимания важности и
значимости задач, стоящих перед нашей страной. Мероприятия включают в себя обсуждения
событий и практические действия. Сотрудники
и студенты собирают различные гуманитарные грузы, упаковывают посылки с тёплыми
носками, продуктами, письмами, рисунками и
фотографиями. Филиал регулярно выступает
участником общеуниверситетской акции по
сбору и доставке гуманитарной помощи в Луганскую Народную Республику. В делегацию
по сопровождению гуманитарного груза вошли
проректор по молодёжной политике и воспитательной работе УУНиТ Валентин Солодовник и
заместитель директора по молодёжной политике
и связям с общественностью СФ УУНиТ Александр Потапов. Традиционно собраны предметы,
остро необходимые в военно-полевых условиях.
Эти простые, но очень важные дела – яркий
пример того, как молодёжь университета активно участвует в жизни страны. Особое внимание
студенты и профессорско-преподавательский
состав уделяют плетению маскировочных сетей для наших военнослужащих, находящихся
на линии боевого соприкосновения. Это часть
работы, проводимой силами СФ УУНиТ и общественной организации «ZOV СЕРДЦА». Мастерская действует с мая 2023 года. Полный цикл
изготовления маскировки – это несложная, но
очень нужная работа, требующая внимательности и усидчивости. Это тот посильный вклад,
который может внести каждый, – ежедневно с 9
до 18 часов по адресу улица Комсомольская, 67,
факультет педагогики и психологии.
Ещё один аспект работы − организация встреч
с родственниками участников СВО. Это позволяет
наладить прямую связь между домом и фронтом,
формируя ощущение единства и поддержки. Так,
была организована встреча директора СФ УУНиТ,
доктора филологических наук, профессора Игоря Сырова со студентами из семей участников
специальной военной операции. Мероприятие
проходило в тёплой атмосфере, что позволило
студентам почувствовать заботу и внимание со
стороны руководства вуза. Это был важный шаг
по укреплению связи между университетом и
студентами, особенно в такое непростое время.
Виктория А., студентка юридического факультета, поделилась: «Внимание со стороны
директора и администрации филиала дорогого
стоит: чаепитие, подарок и цветы. Приятно, что
Игорь Анатольевич лично поддерживает нас».
Во время встречи студенты могли задать
директору вопросы, поделиться своими переживаниями. Игорь Анатольевич сказал: «Наше
общение никого не оставило равнодушным.
Кто-то сдерживал эмоции, кому-то это давалось
с большим трудом – всё это объяснимо. Разумеется, дети наших воинов очень нуждаются в
поддержке. Тяжело, когда дома нет кого-то из
близких. Очень важно, чтоб и человек, который
находится на фронте, знал, что его дети в поле
нашего зрения и мы оказываем им внимание. Мы
благодарны нашим студентам и их родственникам за то, что они делают для каждого из нас
и для всей страны. Желаем им скорейшего возвращения живыми, невредимыми и с победой!»